solothurn St. Ursen-Turm wird für eine halbe Million Franken saniert – wo das Problem liegt und warum jetzt gehandelt werden muss Die Sanierungsarbeiten am St. Ursen-Turm kosten eine halbe Million Franken. Bis im August sollte das Gerüst wieder abgebaut sein. Fabio Vonarburg 02.02.2021, 05.00 Uhr

Blick von einer Drohne aus auf die Jalousien am Glockenturm der St.-Ursen-Kathedrale. zvg

Jalousien sind weit verbreitet. Selbst am Glockenturm auf der St.-Ursen-Kathedrale hat es welche. Hier in über 50 Meter Höhe erfüllen die vier Holzjalousien zwei Funktionen. Erstens: Sie dämpfen den Schall der Glocken. Zweitens: Sie sorgen dafür, dass es nicht in den Glockenturm regnet oder schneit und damit das Holz des Glockenstuhles verfault.

Dabei kriegen die Jalousien einiges ab. Kein Wunder: Sie sind Windböen, Hagel, Schnee, Regen und der brennenden Sonne ungeschützt ausgesetzt. Am meisten beansprucht werden jene auf der Westseite, in Richtung Altstadt. «Es sind auch deren Bretter, die am stärksten beschädigt sind», sagt Karl Heeb, der Präsident der Katholischen Kirchgemeinde Solothurn.

Die Schäden an den Jalousien wurden im vergangenen Sommer festgestellt, als man Holzsplitter auf dem Dach der Kathedrale entdeckte und ihrem Ursprung auf die Spur ging. Das Resultat der Untersuchungen: Viele der jeweils 32 Holzbretter der vier Jalousien sind am faulen, einige Holzstücke haben sich bereits gelöst.

St.-Ursen-Kathedrale wird saniert. Blick auf die Schäden zvg

Davon betroffen sind nicht nur jene Bretter, die über 50 Jahre alt sind, sondern auch solche, die erst vor zehn Jahren ausgetauscht wurden. «Darum haben wir entschieden, gleich alle Bretter auszutauschen», berichtet Heeb. Länger abwarten wollte man nicht, da man befürchtet, dass früher oder später ein Brett vom Turm hinunterstürzen könnte.

Dieses Mal sollen die Bretter über 50 Jahre am Turm verbleiben und nicht bereits nach zehn Jahren unbrauchbar sein. Dementsprechend wichtig war der Kirchgemeinde die Wahl des Holzes und dessen Farbanstrich. Gesetzt wird auf Schweizer Weisstanne und auf Naturölfarbe. Zudem sollen die Bretter alle fünf Jahre neu geölt werden, etwas, was man bislang nicht gemacht hat. Man will aus den Fehlern, die vor zehn Jahren gemacht wurden, lernen. Karl Heeb:

«Damals hat man offenbar zu wenig auf die Qualität des Holzes geachtet und auf einen Farbaufbau gesetzt, der sich nun als ungeeignet erwies.»

Und so wird seit Montag am St. Ursen-Turm ein Gerüst errichtet, um die Arbeiten in der schwindelerregenden Höhe zu ermöglichen. Die Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich Anfang August abgeschlossen sein, damit die beiden geplanten grossen Jubiläumsveranstaltungen, insbesondere das Open Air auf der St.-Ursen-Treppe, vor der schönst möglichen Kulisse stattfinden können. Sofern dies dann trotz Corona möglich ist.

Für die Arbeiten sind ein halbe Million Franken budgetiert

Für die Sanierungsarbeiten hat die Kirchgemeinde eine halbe Million Franken budgetiert. Ein Betrag, der bewusst grosszügig angesetzt sei, berichtet Karl Heeb. «Bei solchen Sanierungen kann es immer unliebsame Überraschungen geben.» Sprich Schäden, die man von Aussen nicht gesehen hat.

Der hohe Betrag liegt auch daran, dass wenn schon einmal ein Gerüst steht, gleich noch andere Arbeiten am Turm vorgenommen werden. So ist geplant, dass offene Fugen zwischen den Jurasteinblöcken ausgebessert respektive neu zementiert werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Zudem hat es weiter unten am Turm Holzverschläge, die ebenfalls aufgefrischt werden.