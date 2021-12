Solothurner Tanztage sind eröffnet

Solothurn Solothurner Tanztage haben angefangen: Tanzkunst im Stadttheater auf höchstem Niveau Die Crème de la Crème der urbanen Tanzkunst brachte das Stadttheater zum Beben. Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 05.12.2021, 17.00 Uhr

Solothurner Tanztage. «The Greatest» im Stadttheater: D Point C (Schweiz). Hanspeter Bärtschi

Als Höhepunkt der Solothurner Tanztage öffnete das Stadttheater zum zweiten Mal in der Geschichte die Türen für die urbane Tanzkunst. Der Anlass «The Greatest» lockte hochkarätige Breakdancer aus drei Kontinenten in die Ambassadorenstadt, um ihre Kunstfertigkeit zu zeigen, und um den in der Schweiz am höchsten dotierten Award für urbanen Tanz zu kämpfen.

Stadtpräsidentin Stefanie Ingold schätzte es, dass der Festivalleiter Elvis Petrovic mit den Solothurner Tanztagen die facettenreiche Kultur des Urban Dancing sichtbar macht. Sie wünschte sich, dass eine solche Vielfalt und Buntheit wie in diesen Tänzen vermehrt auch in unserer Gesellschaft Platz findet. Moderator Michi Borisavljevic führte mit Energie durch den Abend und feuerte das Publikum im fast ausverkauften Theater mit seinen witzigen Sprüchen an. Der Solothurner DJ Catch legte auf.

Solothurner Tanztage. «The Greatest» im Stadttheater: Moderator Michael Borisaljevic. Hanspeter Bärtschi

Richtig in Stimmung kam das Publikum beim Breakdance Exhibition Battle 3 vs 3, einem freundschaftlichen Wettbewerb. Die sechs B-Boys der beiden Teams red und blue lieferten sich während 15 Minuten einen Schlagabtausch voller Power und Emotionen auf höchstem Niveau. Die atemberaubend schnell ausgeführten Tanzfiguren schienen jeglicher Schwerkraft zu spotten. Scheinbar unmögliche Körperverrenkungen faszinierten das Publikum und erhielten frenetischen Applaus.

Im Team red war B-Boy Lil Zoo aus Marokko dabei, der wohl gefragteste Tänzer weltweit und vielversprechende Anwärter auf die erste olympische Medaille im Breakdance im Jahr 2024. Er ist 2018 beim Red Bull BC One, dem grössten und prestigeträchtigsten One-on-One-Breaking-Wettbewerb der Welt, World Champion geworden. In einem nicht ganz ernst zu nehmenden Voting auserwählte das Publikum das rote Team als Sieger des Wettkampfs.

Solothurner Tanztage. «The Greatest» im Stadttheater: Exhibition Breakdance Battle 3 vs 3, hier B-Boy Lil Zoo aus Marokko. Hanspeter Bärtschi

Nur eine Crew konnte den Titel «The Greatest» nach Hause nehmen

Im internationalen Showcase-Wettbewerb im zweiten Teil präsentierten vier Schweizer und drei europäische Teams ihre Performances querbeet durch die urbane Tanzkultur. Nur eine Breaking Crew war dabei. Mit ausdrucksstarker Mimik und bilderreichen Choreografien erzählten sie ihre bewegenden Geschichten und zogen das Publikum in Bann.

Beim Auftritt der Solothurner Crew Rock Da Sh*t sprang die Energie von der Bühne vollends in den Saal über und es gab kein Halten mehr. Das Publikum kreischte und tobte und feuerte das fünfköpfige Team an, dass die Wände bebten.

Die Juroren, The Key, Iljaz, Sunny und Aceko, alles langjährige Tänzer, kürten die Crew La Fam aus Österreich als Sieger. Diese durften sich am Ende des Abends «The Greatest» nennen. Auf Rang zwei platzierte sich die deutsche Crew First Cut. DPC aus Zürich erreichte den dritten Platz.

Die Verleihung des Solothurner Urban Dance Awards rundete den Anlass ab. Dabei werden nationale und internationale urbane Tänzer ausgezeichnet, die Aussergewöhnliches in der Tanzkunst geleistet haben. Dieses Jahr durften die Sieger der Raiffeisen Breakdance Awards national und international Tuff Kid beziehungsweise Ken Swift diesen Preis entgegennehmen.

