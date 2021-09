Solothurn Solothurner Schuldirektorin: «Entspannt kann ich sein, wenn wir wieder so etwas wie Normalbetrieb haben» Seit etwas mehr als zehn Jahren ist Irène Schori Schuldirektorin in Solothurn. Sie blickt zurück, äussert sich aber vor allem zu den aktuellen Herausforderungen. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 09.09.2021, 05.00 Uhr

Schuldirektorin Irène Schori auf der Baustelle beim Vorstadt-Schulhaus. Hanspeter Bärtschi

Pausenplatz beim Schulhaus Vorstadt: Hier treffen wir Schuldirektorin Irène Schori zum Interview. Zeitweise hört man Kinder lachen, permanent hört man Lärm von der Baustelle. Die Arbeiten für den Neubau eines Dreifachkindergartens sind in vollem Gang.

Irène Schori, ihr 11. Schulstart als Schuldirektorin liegt schon wieder rund einen Monat zurück. Sind die Wochen vor und nach dem Schulstart jeweils die strengsten des Jahres?

Es ist eine sehr intensive strenge Zeit, aber nicht die strengste. Es gibt leider noch intensivere (lacht) – wie etwa der Schulschluss. Auch die ganze Schuljahresplanung ist sehr komplex, dazu kommen die ganzen Aufregungen wegen Klassen- und Schulraumplanungen. Es ist sehr anstrengend, herausfordernd, aber auch interessant, abwechslungsreich und schön.

Im Hermesbühl ist die Schulleitung noch vakant. Hat das den Schulstart in diesem Schulkreis erschwert?

Ja, sicher. Die Stelle ist nun bereits seit einem Jahr vakant. Aber viel extremer war die Situation vor einem Jahr. Beim letztjährigen Schulstart sind gleich zwei Schulleiterinnen längere Zeit ausgefallen, plus eine Mitarbeiterin der Schuldirektion wurde pensioniert, plus eine hatte einen Velounfall und eine bekam ein Baby. Eine schon fast grenzwertige Situation. Heuer ist es die Vakanz im Hermesbühl, die wir stemmen müssen. Aber wir haben dort ein tolles Lehrerteam und punktuell Unterstützung von einer ehemaligen Schulleiterin.

Sie haben gesagt, diese Stelle in der Schulleitung ist bereits seit einem Jahr vakant.

In diesem Fall konnte man krankheitsbedingt diese Stelle nicht besetzen, da man nicht wusste, ob und falls ja, wann die Stelleninhaberin ihre Arbeit wieder aufnehmen wird. Die Situation konnte erst zu Beginn des neuen Schuljahres geklärt und die Stelle ausgeschrieben werden. Anfang Dezember wird nun Herr Martin Ackle sein Amt als Schulleiter Hermesbühl antreten.

Der Kanton hat kürzlich die Kampagne «Einsame Klasse» lanciert, um dem Lehrpersonenmangel zu begegnen. Wie präsentiert sich die Situation in der Stadt Solothurn?

Wie im Kanton. Heisst, dass wir gewisse Stellen nicht mit entsprechend ausgebildeten Lehrpersonen besetzen konnten. Teilweise mussten wir auf Studierende der Pädagogische Hochschule zurückgreifen, die sich in ihrem letzten Ausbildungsjahr befinden.

Ist das eine vorübergehende Phase? Sprich ist das Ende solcher Notlösungen in Sicht?

Das wäre sicher wünschenswert. Aber ich kann nicht sagen, wie lange das geht. Als ich meine Ausbildung vor x Jahren abschloss, war mein Dossier eines von hundert und jetzt ... (lacht) sind wir wirklich froh, wenn wir jemanden finden, wo wir das Gefühl haben, es könnte eine gute Wahl sein. Glücklicherweise hat sich dies stets bestätigt.

Hat man es als Stadtschule einfacher bei der Suche nach Personal? Sprich ist man für Stellensuchende attraktiver als eine ländliche Gemeinde?

Grundsätzlich ist die Stadt attraktiv. Wegen des Austauschs, den man hier hat; wegen der Nähe zu kulturellen Angeboten. Zudem sind wir auch hinsichtlich der Infrastruktur gut ausgerüstet. Vor allem im ICT-Bereich. Und Solothurn ist einfach eine schöne Stadt, wo man gerne hinkommt – sei es zum Leben oder eben zum Unterrichten.

Stichwort Infrastruktur: Viele Schulhäuser der Stadt werden derzeit oder schon bald saniert und der Schulraum teils vergrössert. Sind sie froh, dass es jetzt so weit ist?

Ich freue mich sehr, dass all die Bauprojekte voraussichtlich planmässig realisiert werden können. Ich erinnere mich: Als ich 2009 als künftige Schuldirektorin bei der Lehrerschaft des Schulhauses Wildbach vorgestellt wurde, hat mein Vorgänger versprochen, dass 2010 die Schulraumerweiterung nun wirklich definitiv stattfinden wird, nachdem sie so lange darauf gewartet haben. Und die Lehrpersonen waren so freudig und froh, weil sie es schon damals eine Zumutung fanden, in diesem sanierungsbedürftigen Schulhaus unterrichten zu müssen. Und eben, es sind wieder über elf Jahre vergangen und es geht jetzt immer noch einen Moment, bis die Lehrpersonen eine Schulanlage ohne der bekannten Mängel haben.

Was sind die Gründe, dass es so viel länger gegangen ist?

Betreffend Wildbach liegt es sicher daran, dass es auch beim Stadtbauamt einen Wechsel gab und die Schulraumsituation mit der Schuldirektion im Gesamten angeschaut wurde. Aus meiner Sicht war dieses Vorgehen richtig.

Aber nun kommt fast alles auf einmal. Überspitzt ausgedrückt, sind die Stadtschulen derzeit eine einzige Baustelle?

Das ist so. Das liegt uns auch auf, nebst dem wir uns darüber freuen. Solche Bauprojekte lösen bei den Lehrpersonen auch immer viele Unsicherheiten aus. Entsprechend ist man auf Leitungsebene gefordert, dass man die nötige Unterstützung gibt, damit der Unterricht möglichst reibungslos stattfinden kann und die Lehrpersonen sich aufs Unterrichten konzentrieren können.

Was unternimmt man, dass der Unterricht möglichst wenig gestört wird?

Es ist die Aufgabe der Bauherrschaft, wie die beiden Betriebe aneinander vorbeikommen. Hier beim Vorstadtschulhaus hat man eine gewisse Distanz. Doch ich stelle fest, der Lärm ist ziemlich laut und die Fenster sind wegen Corona offen. Doch Bauen und Sanieren gehen nicht ohne Beeinträchtigungen. Damals beim Bau der Turnhalle im Hermesbühl gaben die Lehrpersonen den Schülerinnen und Schülern manchmal einen Pamir.

Planmässig werden sie in vier Jahren pensioniert. Ist das Ziel, dass die Bauprojekte bis dahin alle abgeschlossen sind?

Das wäre schön. Ich hoffe, es gibt keine Verzögerungen. Ich würde mich freuen, in meiner Funktion den Einzug der Klassen in die neuen Gebäude erleben zu dürfen. Zudem habe ich noch einige Projektideen. Und gleichzeitig sehe ich, oh, hier bin ich wohl nicht mehr dabei und hier auch nicht (lacht). Und merke schon, dass ich dies etwas bedauere. Auch wenn die Belastung als Schuldirektorin zeitweise immens ist.

Anspruchsvoll ist auch die Coronapandemie für die Schulen. Haben Sie sich mit der Situation arrangiert?

Wie es so ist. Man lernt, mit Herausforderungen umzugehen. Aber ganz entspannt ist es nach wie vor nicht. Als ich 2009 zur Schuldirektorin gewählt wurde, ist zeitnah die Schweinegrippe ausgebrochen. Und ich habe für mich gedacht: «Gottlob bin ich noch nicht in dieser Funktion. Das ist ja unglaublich herausfordernd, wie stemmt man eine solche Krise?»

Und? Wie stemmt man sie?

Indem man präsent ist, unheimlichen Einsatz leistet und auf allen Ebenen versucht, Ruhe auszustrahlen, Vertrauen zu fördern, und die Vorgaben, die es gibt, umsetzt, ohne sie allzu fest zu hinterfragen.

Dann waren sie nicht mit allen Massnahmen in Bezug auf die Schule einverstanden?

Es waren zum Teil widersprüchliche Entscheide. Aber ich muss betonen, die Zusammenarbeit mit dem Contact-Tracing-Team war sehr gut und in der Anfangsphase hatte ich den direkten Austausch mit der stellvertretenden Kantonsärztin. Das habe ich sehr geschätzt.

Gab es in den Stadtschulen grössere Ausbrüche des Coronavirus mit Quarantänen von ganzen Klassen oder ist man bislang mit einem blauen Auge davongekommen?

Das Gravierendste war, als mehrere Lehrpersonen gleichzeitig in Quarantäne mussten. Dann noch den Unterricht zu organisieren, war schwierig. Und nochmals wegen der Coronamassnahmen ...

Ja?

Im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Aber am Anfang ging die Hysterie los, weil man das Gefühl hatte, die Gefahr lauere im Abfallkübel. Und wir mussten uns in Läden auf die Suche nach Abfallkübeln mit Deckel machen. Irgendwann informierte dann der Kantonsarzt, dass die Viren nicht aus dem Abfallkübel kommen. Dann wurde kommuniziert, es brauche jetzt Masken. Man ist einfach permanent daran, Lösungen zu suchen. Auch die ganze Elternarbeit war riesig, all die Elternbriefe, die ich verfasst habe.

Angesichts dessen: War das letzte Schuljahr das strengste ihrer bisherigen Amtszeit?

Und zwar aus dem Grund, dass ich nicht nur Schuldirektorin war, sondern auch Schulleiterin im Hermesbühl, die Coronaverantwortliche und zudem noch administrative Mitarbeiterin, weil ich dort personelle Ausfälle hatte. Ich musste mehrere Funktionen wahrnehmen, wo ich im Nachhinein denke, das war ja nicht zumutbar. Glücklicherweise bin ich belastbar.

Hat sich die Situation vorerst entschärft?

Ein wenig entspannt. Richtig entspannt kann ich dann sein, wenn alle Stellen wieder gut besetzt und die neuen Mitarbeitenden eingearbeitet sind und kompetent ihre Aufgaben wahrnehmen, wenn wir wieder so etwas wie Normalbetrieb haben.

Sie sind nun über zehn Jahre in dieser Funktion. Konnten Sie das erreichen, was Sie sich zu Stellenantritt vorgenommen haben?

Als ich anfing, war meine Hauptaufgabe, die einzelnen Schulen zu einer Gesamtorganisation zusammenzuführen. Vor meiner Zeit war jede Schule autonom. Hatte ein eigenes Leitbild, ein eigenes Profil. Es war dann auch die Vorgabe des Kantons, die Schulen zusammenzuführen. Ziel war auch die Tagesschule, die damals noch in der Pilotphase war, und die Musikschule unter dieses Dach zu integrieren.

Können Sie also ein Häkchen dahinter setzen?

In den Grundzügen haben wir diese Aufgabe gut gemeistert. Wir haben jetzt einen Gesamtauftritt als Stadtschulen Solothurn. Gewisse Sachen sind übergeordnet für alle Schulen gleich, wobei trotzdem jede Schule auch heute noch genügend Gestaltungsspielraum hat. Dieser Freiraum ist wichtig, diesen braucht es im pädagogischen Bereich, da es hier Kreativität braucht. Man kann hier nicht Dienst nach Vorschrift machen.

Was für Ziele haben Sie jetzt noch für die restliche Zeit, Corona einmal ausgeblendet?

All die Bauprojekte zu Ende führen, dass wir bis in die Details gute Entscheide fällen. Es ist mir wichtig, dass man gemeinsam hinschaut, gut hinschaut und auch den Bedarf abholt und die Möglichkeiten ausschöpft, dass man nicht am Schluss findet, dort hätte man noch sollen. Und im pädagogischen habe ich noch tausend Ideen, und ich merke jeweils, dass ich ja gar keine Zeit mehr habe, diese umzusetzen (lacht).

Die wären?

Mein Wunsch wäre u. a. ein näheres Zusammenrücken von Tagesschule und Volksschule. Ein Hand-in-Hand-Arbeiten von Betreuungs- und Lehrpersonen. Damit wir den Kindern ausserhalb ihrer Familie ein gutes Umfeld und Lernfeld bieten können, wo sie gestärkt werden für das Leben. Bei all meinen Tätigkeiten sind mein Denken und Fühlen immer mit den Schülern. Eine gute Schule zu haben, ist ein zentrales Anliegen von mir. Die Schulzeit ist eine so wichtige und prägende Zeit. Sie soll verbunden werden mit schönen Erinnerungen und positiven Emotionen. Dafür setzen wir uns auf allen Ebenen ein. Schönste Momente sind es für mich, wenn mir eine Lehrperson mit Freude und Überzeugung erzählt, wie gerne sie unterrichtet und glücklich ist, ihren Traumberuf leben zu dürfen. Dafür bin wohl nicht nur ich dankbar.