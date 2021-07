Vorstadtchilbi Solothurner Bruderschaft Sanctae Margarithae feiert im Coronamodus eine «Suure Chilbi» Die traditionelle Solothurner Vorstadtchilbi lief am Sonntag alles andere als im traditionellen Rahmen ab. Das tat der Stimmung in der Bruderschaft Sanctae Margarithae aber keinen Abbruch. Mark A. Herzig 18.07.2021, 19.25 Uhr

Um sieben in der Früh rollte der Donner von elf Böllern durch die sonst noch verschlafene Vorstadt. Damit begrüsste die Bruderschaft Sanctae Margarithae am Sonntag mit dem Tagwachtschiessen den Tag ihrer heuer nicht so traditionellen Vorstädter-Chilbi. Nach dem Getöse schwebten flotte, harmonische Klänge des Frühkonzerts der Blaskapelle Solothurn – es war ihr 100. Auftritt am Tagwachtschiessen – durch die Gassen. Beim anschliessenden Festgottesdienst zelebrierte Paul Rutz die Messe und Rolf Weber hielt die Ehrenpredigt.