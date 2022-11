Solothurn: Skulptur «Selfie mit 11i» kommt nun weg

neuer standort Skulptur «Selfie mit 11i» kommt nun weg: Doch das Solothurner Stadtbauamt hat zuerst den Falschen dazu aufgefordert Mit einer Petition setzte sich ein Solothurner für eine Skulptur ein. Ein Jahr nach dem erfolglosen Versuch stellte ihm die Stadt plötzlich Forderungen. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 01.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Diese Skulptur wird demnächst an einen anderen Ort gebracht. zvg

Eigentlich war das Thema für ihn erledigt. Verbucht als erfolgloser Versuch, eine eigentlich vorübergehend aufgestellte Skulptur für längere Zeit definitiv in der Stadt Solothurn zu erhalten. Doch als Hans Peter Flückiger am vergangenen Freitag seinen Briefkasten öffnete, holte ihn die Onlinepetition, die er vor über einem Jahr lanciert hatte, wieder ein.

Mit dieser hatte er sich dafür eingesetzt, dass die Skulptur vom Künstler Simon Azar – «Selfie mit 11i» – ihren Platz auf dem Rasen bei der Schiffländte behalten darf. Über 300 Personen fanden die Idee gut. Dennoch blieb der Versuch erfolglos. Der damalige Stadtpräsident Kurt Fluri hatte für das Anliegen kein Gehör.

Eine Tatsache, an die ihn der besagte Brief erinnert. Dessen Absender: das Stadtbauamt Solothurn. Darin heisst es: «Mit Brief des Stadtpräsidiums vom 20. Oktober 2021 wurde die Petition ‹Selfie für 11i soll bleiben› abgelehnt.» Er sei in Kenntnis gesetzt worden, dass die Stadt Solothurn als Grundeigentümerin ihre Zustimmung für den Verbleib der Skulptur nicht erteilen könne.

Im nächsten Abschnitt stellt die Stadt dem früheren Petitionär ein Ultimatum. «Wir fordern Sie hiermit auf, die Skulptur bis am 30. November 2022 zu entfernen. Sollte dies nicht möglich sein, bieten wir Ihnen an, dass der städtische Werkhof die Skulptur auf Ihre Kosten entfernt und an den von Ihnen gewünschten Standort bringt. Falls Sie sich innerhalb der oben genannten Frist nicht bei uns melden, werden wir die Skulptur direkt entsorgen und Ihnen die entsprechenden Gebühren in Rechnung stellen.»

Ein Fehler des Stadtbauamtes?

Eine Aufforderung, die Flückiger mehr als skurril findet. Er sagt:

«So weit kommt es, wenn man sich ‹erlaubt›, eine Petition zu starten. Ich war mir nicht bewusst, dass dies solche Konsequenzen für mich haben kann.»

Flückiger erinnert daran, dass er ausser der Petition nichts mit der Skulptur zu tun hat. Seine einzige Erklärung für das Schreiben des Stadtbauamts:

«Vielleicht meint dieses, ich sei Petitionär und Aufsteller der Skulptur zugleich.»

Ist etwas schiefgelaufen beim Stadtbauamt? Darauf antwortet dessen Leiterin Andrea Lenggenhager: «Die letzte Kommunikation diesbezüglich hat zwischen dem ehemaligen Stadtpräsidenten, Kurt Fluri, und Herrn Hans Peter Flückiger stattgefunden. Deshalb haben wir das Schreiben an Herrn Flückiger gesandt.» Sie weist aber auch selber daraufhin, «dass das Entfernen der Skulptur Aufgabe des Künstlers ist». Dieser hatte von der Stadt die Erlaubnis, das Werk temporär aufzustellen.

Der städtische Werkhof hilft

Hans Peter Flückiger kann also die Angelegenheit doch ad acta legen und muss keine Kosten befürchten. Und mit dem Künstler wurde im Verlauf des Montags alles geklärt, wie es vom Stadtbauamt heisst. Der städtische Werkhof hilft ihm nun, die Skulptur zwischenzulagern.

Das zukünftige Zuhause der Skulptur ist schon seit längerem bekannt. «Selfie mit 11i» kann künftig in Derendingen bestaunt werden, beim neuen Museum Enter – sobald dieses fertig ist. Dies wird im Jahr 2023 der Fall sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen