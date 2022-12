Solothurn Sirene heulte eine Minute lang: Ein technischer Defekt ist der Grund für den Fehlalarm von Sonntagabend An der Baselstrasse in Solothurn heulte am Sonntagabend plötzlich die Sirene. Ein Fehlalarm, ausgelöst durch einen Defekt am Schlüsselschalter. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 12.12.2022, 12.10 Uhr

In der Stadt Solothurn gibt es sechs festinstallierte Sirenen. Hier jene auf dem Dach des Theresiahauses. Thomas Ulrich

Viele liessen den Sonntagabend vielleicht auf dem Sofa ausklingen oder lagen bereits im Bett, als sie aufgeschreckt wurden. Der Grund war die Sirene an der Baselstrasse in Solothurn, die um 22.15 Uhr losheulte. Nach einer Minute verstummte die Sirene bei der Gebäudeversicherung wieder, sprich nach einem Alarm-Zyklus. Noch am selben Abend folgte die Entwarnung via Swiss Alert: Es war ein Fehlalarm.

Den Fehlalarm ausgelöst hat ein technisches Problem. «Der Grund war ein Defekt beim Schlüsselschalter, allenfalls ausgelöst durch die Kälte», sagt Diego Ochsner, Chef des kantonalen Amts für Militär und Bevölkerungsschutz. Denn jede Sirene kann man nicht nur über das System, sondern auch vor Ort mittels Schlüssel auslösen.

Am Montagnachmittag geht man dem Problem auf den Grund

«Nach dem ausgelösten Alarm gingen wir sofort vor Ort», sagt Ochsner. Am Montagnachmittag geht man dem Problem genauer auf die Spur. Die Sirene bleibt derweil ausser Betrieb. «Dies ist kein Problem», so Ochsner. Die Sicherheit bleibt gewährleistet, wie die Beschallungspläne des Kantons zeigen. So gibt es alleine auf Stadtboden sechs festinstallierte Sirenen. Fünf sind also weiterhin funktionstüchtig. Im ganzen Kanton sind es 172 festinstallierte Sirenen.

«Ein Fehlalarm kann immer passieren, ist aber extrem selten», sagt Ochsner, der bei der Alarmzentrale nachgefragt hat, wie viele Anrufe besorgter Bürgerinnen und Bürger der Fehlalarm ausgelöst hatte. Sicher 26 wurden registriert. «Das zeigt, dass die Leute auf die Sirene reagiert haben und sensibilisiert sind», so der Chef des Amts für Militär und Bevölkerungsschutz.

Logischerweise keine Zahlen gibt es dazu, wie viele sich so verhalten haben, wie es empfohlen wird, wenn die Sirene losheult: sprich das Radio einschalten und abwarten, welche Anweisungen von den Behörden kommen.

