Geigenbauer Kuno Schaub schliesst sein Solothurner Geigenatelier

Solothurner «Geigendoktor» geht Sieben Jahre lang suchte er vergeblich nach einem Nachfolger – nun schliesst Kuno Schaub sein Solothurner Geigenatelier Geigenbauer Kuno Schaub aus Kappel geht in den Ruhestand. Trotz intensiver Suche hat er keinen Nachfolger gefunden. Das ändert aber nichts an seinem Tatendrang – für die kommende Zeit hat der 67-Jährige bereits einen Plan. Anja Neuenschwander 19.12.2021

Geigenbauer Kuno Schaub hat in den letzten 30 Jahren über 200 Instrumente gebaut. Tom Ulrich

Seit elf Jahren baut, vermietet, restauriert und unterhält Kuno Schaub Streichinstrumente in seinem Atelier in der Solothurner Altstadt. Doch bald schon schliesst sich die unscheinbare Eingangstür an der Schmiedengasse: «Alles wird verkauft», sagt Schaub bestimmt. Bis Ende Jahr müssen die Mietinstrumente weg, nächstes Jahr wird das Lager geräumt und Ende März soll das Atelier komplett leer sein.

Was ihn in seinen 45 Jahren als Geigenbauer antrieb, seien vor allem die jungen Musikerinnen und Musiker gewesen: Den Talenten zu begegnen und sie auf ihrem Weg zu begleiten, das werde er vermissen. Nicht nachtrauern werde er den teilweise anspruchsvollen, wenn nicht gar unmöglichen Kundenwünschen – er hat bereits vor einiger Zeit aufgehört, Aufträge anzunehmen.

Doch für Schaub überwiegen die positiven Erlebnisse mit seinen Kunden. Und das scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen: Über die Jahre ist der «Geigendoktor» seinen Kunden ans Herz gewachsen. Schaub erzählt:

«Zum Teil kamen Leute weinend in den Laden. Das tat mir weh.»

Und trotzdem: «Ich fand, es sei Zeit, dass jemand Junges das Atelier und die Begleitung übernimmt.»

Mit genau 60 Jahren habe er angefangen, einen Nachfolger zu suchen. Musik Hug wollte das Atelier weiterführen und unterstützte daher die Suche nach einem Geigenbauer in ganz Europa. Sieben Jahre später hat sich noch immer niemand gefunden. Zuletzt sei ein Kandidat aus Deutschland abgesprungen, weil er nicht nach Solothurn ziehen wollte. «Da mussten wir sagen: Jetzt ist genug – Schluss mit Wunschkonzert!», erklärt Schaub. Sie setzten sich eine Deadline und hatten kein Glück.

An Arbeit mangelt es nicht

Doch warum fand sich niemand, der das Geigenbauatelier übernehmen wollte? An zu wenig Aufträgen könne es schon mal nicht liegen, im Gegenteil: «Mir versuffe in Arbet», sagt Schaub. In den letzten 30 Jahren hat der 67-Jährige über 200 Instrumente gebaut. Das Interesse an klassischen Instrumenten sei in letzter Zeit gewachsen, sagt er. Über die Hälfte der Arbeit fällt in den Bereichen Unterhalt und Restaurierung an. Rund 500 Instrumente werden vermietet. Das Geigenbauen mache etwa einen Zehntel des Geschäfts aus.

Die neugebauten Geigen sind Schaubs Passion und meist direkt nach der Fertigstellung bereits verkauft. «Mir gefällt es, eine Strategie zu entwickeln: Wie will man das Instrument bauen?», erklärt er. Doch auch mit einem genauen Plan, werde doch jedes Instrument etwas anders: Es gebe eben immer einen gewissen Teil, vor allem beim Klang, den man als Bauer nicht beeinflussen könne. Schaub sagt: «Das ist, wie wenn man ein Kind macht. Man kann nicht bestimmen, dass es blondes Haar haben soll.»

Elf Jahre lang betrieb Schaub an der Schmiedengasse sein Geigenatelier. Dieses Baryton bezeichnet Schaub als seinen Durchbruch. Die Schnitzereien hat Schaub selbst entworfen: In der Mitte der Teufel in Löwengestalt, links und rechts daneben der physische und der psychische Tod. Über die Hälfte der Arbeit fliesst in Unterhalt und Restaurierung der Instrumente.

Fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in den Werkstätten in Solothurn und Neuendorf beschäftigt. Auch unter ihnen fand sich kein Nachfolger – die Verantwortung sei ihnen zu gross erschienen. Ausserdem:

«Viele Geigenbauerinnen und Geigenbauer heutzutage sehen sich als Künstler. Dabei sind wir grundsätzlich Handwerker.»

Im Geigenbau vereinen sich mehrere Berufe: Man muss zeichnen, schnitzen, lackieren und malen können. Kreativität habe da nur begrenzt Platz.

«Ursprünglich wollte ich Präparator oder Chirurg werden», sagt Schaub. Etwas Handwerkliches – das war ihm schon früh klar. Doch für die Ausbildungen als Mediziner oder Geigenbauer reichte sein Abschluss nicht. Also machte er eine Lehre als Stahlbauzeichner und lernte nach seiner Ausbildung bei Gitarrenbaumeistern in Spanien. Bald darauf eröffnete er seine erste Werkstatt in Hägendorf. «Ich wollte mein Ding machen. Und das hat sich gelohnt.» Die Prüfung zum Geigenbauer absolvierte er erst Jahre später, als er bereits mehrere Preise für seine Instrumente gewonnen hatte.

Neue Projekte in Neuendorf

Als seinen Durchbruch bezeichnet er die Nachbildung eines Barytons aus der Barockzeit. Die Schnitzereien am Kopf des Instruments hat er selbst entworfen: «Mich fasziniert das Handwerk, die Umsetzung des Entwurfs.» Im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, würden ihn Langzeitprojekte am meisten reizen. «Es gefällt mir, wenn ich 1000 Stunden für etwas aufwenden kann», sagt Schaub.

Für solche Vorhaben wird er ab nächstem Jahr reichlich Zeit haben: In seiner Werkstatt in Neuendorf will er weiter Instrumente bauen, wann immer er dazu Lust hat. «Nicht für den Kommerz. Vielleicht so ein oder zwei Geigen pro Jahr», sagt er. Geschäfte mache er keine mehr.

«Ich bin aber wahnsinnig offen dafür, gesponnenes Zeug zu machen.»

«Gesponnenes Zeug», wie etwa ein zweites Baryton, das er gemeinsam mit dem nun verstorbenen Solothurner Künstler Schang Hutter geschaffen hat: Hutters Figuren zieren das von Schaub gebaute Streichinstrument. Die Zusammenarbeit habe ihn geehrt, sagt Schaub. Das Projekt sei ein Highlight während seiner Zeit in Solothurn gewesen.

Wer nächstes Jahr in die Räumlichkeiten im schmalen Haus nahe dem Bieltor einziehen wird, steht noch in den Sternen. Schaub lässt sich davon aber nicht beirren – er freut sich auf die Zeit daheim in Neuendorf.

