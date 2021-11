Von Subjekt- zu Objektfinanzierung in der Stadt Solothurn

Solothurn Sieben Antworten zur neuen Finanzierung der Kindertagesbetreuung in der Stadt Solothurn Der Solothurner Gemeinderat beschliesst nächste Woche, wie Familien in Zukunft für familienergänzende Kinderbetreuung finanziell unterstützt werden sollen. Judith Frei Jetzt kommentieren 12.11.2021, 05.00 Uhr

In Zukunft werden direkt die Eltern mit Betreuungsgutscheinen unterstützt. (Symbolbild) Pius Amrein

95 Prozent aller Väter und über vier von fünf Müttern sind erwerbstätig und rund 40 Prozent aller Schweizer Familien mit Kindern unter zwölf Jahren nutzen familienergänzende Betreuung wie Kindertagesstätten, Horte oder Mittagstische, führt eine neue Studie der Credit Suisse aus. Im Kanton Solothurn nutzen 30 Prozent dieser Familien diese institutionellen Betreuungsarten.

Sie stelle oft eine grosse finanzielle Belastung für die Familien dar, stellt die Studie fest. Das stimmt für die Stadt Solothurn insbesondere für Familien mit tiefem oder mittlerem Einkommen. Gemeinderat Claudio Hug (glp) forderte letztes Jahr, dass die Stadtverwaltung schneller die Finanzierungsart der familienergänzenden Betreuung von Objekt- zu Subjektfinanzierung wechselt. Es sei ein familienfreundlicheres System.

Nächste Woche wird der Gemeinderat über den Antrag der Sozialen Dienste und Finanzverwaltung befinden. Was verändert sich nun für die Erziehungsberechtigten? Wir beantworten hier sieben zentrale Fragen.

Was ist der Unterschied zwischen Subjekt- und Objektfinanzierung?

Mit der Objektfinanzierung wurden bis anhin die Kindertagesstätten direkt durch die Stadt unterstützt. Bei der Subjektfinanzierung stellen die Gemeinden den Eltern Betreuungsgutscheine aus. Diese können die Gutscheine bei der Kindertagesstätte ihrer Wahl einlösen, die über eine gültige Betriebsbewilligung verfügt. Eine Solothurner Familie kann den Betreuungsgutschein beispielsweise auch in einer Kita in Langendorf einlösen.



Die Vertragskitas und der Verein Tagesfamilien Solothurn, die bis anhin durch die Stadt Solothurn im Rahmen der indirekten Objektfinanzierung finanziell unterstützt wurden, haben einen Sozialtarif angeboten und die Elternbeiträge reduzierten sich entsprechend dem Einkommen der Familien.

Wie viel kostet die Subjektfinanzierung die Stadt Solothurn?

Der Subventionsgeber – hier die Stadt Solothurn – bestimmt die Höhe der finanziellen Unterstützungsbeiträge. Für die Stadt Solothurn bedeutet das einen administrativen Mehraufwand. Dieser Aufwand fällt hingegen für die Kitas weg. Die Stadt schätzt einen monatlichen Mehraufwand von 15 bis 20 Stellenprozent in der Administration und für Facharbeiten. Mit dem neuen Modell entstehen jährliche Kosten von rund 910'000 Franken. Das liegt rund 200'000 Franken über den Kosten des bisherigen Systems der Objektfinanzierung.

Der Bund wird für drei Jahre die Stadt finanziell unterstützen. Der definitive Betrag des Bundes wird jährlich rückwirkend anhand der tatsächlich ausgerichteten Subventionen berechnet.



Wie viel müssen die Eltern noch bezahlen?

Die Gutscheinhöhe hängt von den Einkommens- und Vermögensverhältnissen der Familie ab. Der Minimalbetrag der Eltern liegt bei 30 Franken pro Tag und die Subventionsgrenze bei 160'000 Franken Nettoeinkommen der Erziehungsberechtigten.

Bei einem hohen Familieneinkommen kann es zu einer Verteuerung kommen. Die Stadt rechnet damit, dass rund 47 Prozent mit einer Verteuerung rechnen müssen, für 49 Prozent aller Familien wird es billiger.

Wie stehen Solothurner Eltern heute im nationalen Vergleich da?

Gemäss der Studie «So viel kostet ein Kitaplatz in der Schweiz» der Credit Suisse, die diesen Frühling publiziert wurde, ist die Stadt Solothurn im nationalen Vergleich teuer für Familien mit tiefem Einkommen.

Eine Familie, in der zwei Kleinkinder für zwei Tage in der Woche die Kita besuchen, zahlt bei einem Bruttoerwerbseinkommen von 80'000 Franken heute 10'000 Franken bis 13'700 Franken pro Jahr. Das ist fünfmal mehr als in der günstigsten Schweizer Gemeinde. Bei einem mittleren Einkommen von 110'000 Franken zahlen Eltern bis zu 3,4-mal mehr. Familien mit einem hohen Einkommen von 200'000 Franken zahlen hier lediglich 2,2-mal mehr.

Wird die Subjektfinanzierung eingeführt, werden die Familien mit tiefem und mittlerem Einkommen entlastet und liegen dann im Schweizer Durchschnitt.

Wie werden Eltern unterstützt, die nicht in Solothurn wohnen, aber hier die Kinder in Kitas bringen?

Diese Eltern müssen den Bruttotarif zahlen, so wie das schon heute der Fall ist. Ob sich der Tarif verändern wird, hängt von der Institution ab. Es wird aber eine regionale Lösung angestrebt, bei der sich weitere Gemeinden dem Subjektfinanzierungsmodell anschliessen.



Was geschieht mit der Finanzierung der Kinder mit besonderen Bedürfnissen?

Kinder mit besonderen Bedürfnissen sollen in gleicher Weise Zugang zu Betreuungseinrichtungen haben. Ihre Betreuung erforderte meistens einen höheren Aufwand, sei es durch heilpädagogische Unterstützung oder eine Anpassung der Kita-Infrastruktur. Der Mehraufwand von 60 Franken pro Tag soll die Einwohnergemeinde des Kindes tragen.

Ab wann wird die Subjektfinanzierung in Kraft gesetzt?

Der Gemeinderat befindet nächste Woche über die entsprechende Verordnung, die die Subjektfinanzierung regelt. Das letzte Wort hat die Gemeindeversammlung am 21. Dezember. Werden die Regelwerke angenommen, gilt die Subjektfinanzierung ab 1. August 2022.