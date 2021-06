Solothurn «Sie war eine herzensgute Frau» und «beste Taxifahrerin ever!»: Reaktionen zum Tod von «Taxi-Rosi» Der Tod von Rosi Gadient, auch bekannt als «Taxi-Rosi», bewegt. Leserinnen und Leser teilen ihre Erfahrungen. Lea Durrer 02.06.2021, 12.20 Uhr

Die bekannte Taxifahrerin Rosi Gadient ist verstorben. (Archiv)



Hanspeter Bärtschi

Rosi Gadient starb am Samstag nach schwerer Krankheit im Alter von 74 Jahren. Im Raum Solothurn war die Taxifahrerin sehr bekannt. Sie hatte insgesamt über 45 Jahre Passagiere herumchauffiert, erst mit 70 Jahren ihr Taxibillet abgegeben und noch zwei weitere Jahre in der Zentrale von Taxi Hammer gearbeitet. Die Anteilnahme an ihrem Tod ist gross.