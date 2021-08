Komponist und Dirigent Urs Joseph Flury wird 80

Solothurn Ein Mann mit vielen Talenten: Komponist und Dirigent Urs Joseph Flury feiert heute den 80. Geburtstag Komponist, Dirigent, Geiger und Pädagoge: Urs Joseph Flury ist ein Mann mit vielen Talenten. Am Mittwoch feiert der Dirigent des Solothurner Kammerorchesters seinen 80. Geburtstag. Silvia Rietz 25.08.2021, 05.00 Uhr

Urs Joseph Flury, Leiter Kammerorchester Solothurn Bild: Michel Lüthi

Heute feiert Urs Joseph Flury den 80. Geburtstag, das 50-jährige Jubiläum als Dirigent des Solothurner Kammerorchesters sowie das 25-jährige Bestehen der Richard-Flury-Stiftung. Der Solothurner machte sich auch einen Namen als Geiger und Wiederentdecker fast vergessener Komponisten. Ein breitgefächerter Allrounder, der historische Aufnahmen sammelt und mit einem enzyklopädischen Gedächtnis aufwartet.

Eines, das selbstverständlich auch Begegnungen in der Kindheit speichert. Wie jene mit Maria Schell, die regelmässig im Elternhaus verkehrte. Dass das «Gritli», der spätere Weltstar, ihm sogar das Fläschchen gab, weiss er allerdings von seinem Vater. Dafür erinnert er sich genau, dass Pablo Casals den Dreikäsehoch auf den Knien schaukelte. Obschon seit frühester Jugend mit Berühmtheiten auf Du und Du, blieb die ihn prägende Persönlichkeit doch sein Vater Richard Flury (1896-1967), der bedeutende Spätromantiker, für dessen Schaffen er sich unermüdlich einsetzt.

«Lass Dich in Deinem Kompositionstalent nie durch andere entmutigen. Baue auf Dich selbst und Dein eigenes Empfinden, das gesund und gut ist»,

ermunterte Richard Flury seinen Sohn in einem nachgelassenen Brief zum Komponieren. Urs Joseph eiferte seinem Vorbild nicht nur im Komponieren nach, sondern erbte auch das Talent, Orchester zu dirigieren. Von 1970 bis 2016 leitete er das Orchestre du Foyer Moutier und seit 1971 das Solothurner Kammerorchester SKO. Seit er von seinem Vorgänger Erich Schild den Dirigentenstab übernahm, kamen internationale Solisten nach Solothurn, um mit dem SKO zu musizieren: Arthur Grumiaux, Nikita Magaloff, Pierre Fournier, Ruggiero Ricci, Pierre Amoyal, Ulf Hoelscher, Ursula Holliger, Bruno Giuranna, Patrizia Kopatchinskaja und viele mehr.

Urs Joseph Flury in Aktion als Dirigent. Ein Bild aus dem Jahr 1996.

Bild: zvg

Für sein Amateurorchester setzte er zumeist Unbekanntes von Bekannten auf das Programm. «Werke, welche das semiprofessionelle Kammerorchester nicht überfordert. In den Sommerkonzerten gerne leichte Musik, die schwer zu spielen ist», resümiert er. Darunter Kleinode von Doppelbegabungen wie der «Liebelei Walzer» von Arthur Schnitzler und die «Lieder ohne Worte» von Annette von Droste-Hülshoff. Zudem bewahrte er Solothurner Komponisten wie Aloys Glutz von Blotzheim, Casimir Meister, Edmund Wyss und Dino Ghisalberti vor dem Vergessen.

Dabei liegen ihm die Werke seines Vaters Richard Flury natürlich besonders am Herzen. Hat er es sich doch zu einer Lebensaufgabe gemacht, seine Kompositionen aufzuführen und auf Tonträger einzuspielen. Aufnahmen, für die er so bekannte Klangkörper wie das Wiener Volksoper- und Kammerorchester, das Tschechische Sinfonieorchester, die Festival Strings Lucerne und das Orchestra della Radio della Svizzera Italiana ins Studio bat.

Seit 2017 gibt es in Gedenken an Richard Flury, den Richard Flury-Park. Auf dem Bild ist dessen Sohn, Urs Joseph Flury, der das Schild enthüllte.

Bild: Michel Luethi

Eine besondere Zuneigung hegt er zu der ihm gewidmeten 5. Sinfonie und dem Ballett «Die alte Truhe», welches er als Kind oft mitsummte. Erstaunlich, dass der im Brotberuf seit 1968 an der Kantonsschule Solothurn als Violinlehrer Wirkende noch Zeit fürs Komponieren fand. Musik schuf, die sich im Rahmen der Tonalität bewegt, einer romantisch-impressionistischen Musiksprache huldigt.

Urs Joseph Flurys breites Oeuvre umfasst Orchesterwerke wie das «Concertino Veneziano» welches seine Mutter Rita oft im SKO mitspielte. Eine talentierte Geigerin mit italienischen Vorfahren. Neben Kammermusik entstanden Chorwerke, Lieder (vertonte Gedichte der Solothurner Lyrikerin Olga Brand, die sich wie ein roter Faden durch sein Schaffen ziehen), geistliche Musik wie die «Passion» und das beliebte «Soledurner Wienechtsoratorium». Am 29. August wird das Solothurner Stadtorchester eines seiner populärsten Kompositionen, das musikalisches Märchen «Die kleine Meerjungfrau» aufführen. Davor erklingt am 27. August mit dem SKO und dem Solisten Alexandre Dubach das Violinkonzert in D, am 28. November wird Organist Bruno Eberhard, der dieses Jahr ebenfalls den 80. Geburtstag feierte, mit dem SKO konzertieren.

Urs Joseph Flurys Werke werden auch international geschätzt. Selbst das Luxemburger Radioorchester spielte vor einigen Jahren das Geigenkonzert mit Francis Rosner ein und Urs Joseph Flury wollte selbstverständlich dabei sein. Also bestieg er in Basel den Nachtzug und bat den Kondukteur, ihn rechtzeitig zu wecken. Doch der Solothurner erwachte erst in Belgien und musste eine Stunde in eisiger Kälte auf den nächsten Zug warten. In Luxemburg angekommen, wollte er sich mit triefender Nase im Restaurant aufwärmen. Da gerade kein Taschentuch zur Hand war, wischte er sich den Rotz mit einer Zeitungsseite ab, bevor er zum Radiostudio eilte. Der Dirigent begrüsste ihn mit der Frage, ob er sich frischmachen wolle. Nein, bekundete Flury, worauf der Gastgeber ihn zum Spiegel führte, wo sie gemeinsam über die Druckerschwärze auf Flurys Gesicht lachten.

Urs Joseph Flury leitet seit 50 Jahren das Kammerorchester Solothurn.

Bild: Hanspeter Bärtschi

Zufälle begleiten den Lebensweg des Komponisten: Sein langjähriger Lebensmensch, Biograf und organisatorische Stütze, der Mediziner und Musiker Ulrich Lips, wurde just an dem Tag geboren, als der siebenjährige Urs Joseph Vaters Geburtstagsständchen für den damals 80-jährigen Cuno Amiet lauschte. Der humorvolle und belesene Urs Joseph Flury ist für alle Künste und Musikstile offen. Dies bewies er in Wysel Gyrs Livesendung «Für Stadt und Land», als er mit seinem Orchester «Hudigäggeler» spielte oder für die Guggenmusik Mamfi ein «Concerto di carnevale» schrieb. Lachend meint er:

«Erich Schild hätte dies nie gemacht.»

Wer den Melodiker und Geiger Urs Joseph Flury entdecken will, der greife zur Aufnahme der «Suite Nostalgique für Violine und Klavier» mit dem Pianisten Gérard Wyss und Violinisten Urs Joseph Flury. Ein vielseitig begabter Mann, nicht wegzudenken aus der Musik- und Kulturszene der Region, die trotz weiten Horizonts sein Lebensmittelpunkt blieb.