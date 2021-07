Simon Fankhauser über seinen Musik-Werdegang und Familie

Solothurn Sänger und Geschichtenerzähler Simon Fankhauser: «Meine Familie ist mein Mittelpunkt» Kinder lieben seine Lieder, seine Geschichten über den von ihm erfundenen Waldkobold «Pumpelpitz». Simon Fankhauser ist Sänger, Geschichtenerzähler und Familienbotschafter der Stadt Solothurn. Der 46-jährige Balsthaler engagiert sich seit Jahren in unserer Stadt für ein grösseres Kulturangebot für Familien. Unter anderem mit zwei abenteuerlichen Wanderwegen, bei denen auch er selber öfters anzutreffen ist. Nadine Linder 12.07.2021, 05.00 Uhr

Simon Fankhauser und Pumpelpitz auf dem St.Ursenbrunnen beim Marktplatz. Hanspeter Bärtschi

Als kreativen Menschen, der sehr gerne Ideen umsetzt und vernetzt denken kann, so beschreibt sich Simon Fankhauser selber. Aufgewachsen in einer sehr musikalischen Familie, wurde dem gebürtigen Balsthaler sein Talent quasi in die Wiege gelegt. «Meine Grossväter waren Pianist, Laienschauspieler und Maler. Das Künstlerische liegt einfach in meiner Familie. Schon als Kind sang mir meine Mutter am Bettrand Liedli vor.»

Dieses Gefühl der Nähe und Geborgenheit hätten ihn als Kind sehr geprägt und auch seine eigene Liebe zur Musik geweckt. Er ist ausgebildeter Sänger und spielt neben Klavier auch Gitarre, Bass und ein bisschen Schlagzeug. «Momentan übe ich die jurassische Kräuterflöte. Mein Leben ist Musik. Die Instrumentenwahl war nie bewusst gewählt.» Erzählt er begeistert weiter.

Von Elvis über Queen zu Hip-Hop

Neben der Musik hat Simon Fankhauser eher zufällig den Beruf des Primarlehrers erlernt und bildete sich dann zum Fachlehrer Musik auf der Sekundarstufe 1 weiter. Sein musikalisches Herz schlug als Kind zuerst für Elvis, danach für Queen und in den 90er-Jahren für Hip-Hop. So gründete er mit 21 Jahren die Hip-Hop-Gruppe UNISEX. «In Mundart zu rappen, war damals sehr eigenartig. Aber unsere Lieder fanden Anklang und die Türen zum Showbusiness gingen immer weiter auf.»

3 Jahre später, 1998, wechselte Simon Fankhauser dann allerdings zu der A-cappella-Showgruppe bagatello.

«Ich spürte, dass die Jungs von <bagatello> aus Bern meinen Ideen noch besser entsprachen. Als Rapper war ich einfach zu wenig gut, um im stetig wachsenden Mundartbusiness bestehen zu können.»

«Pumpelpitz» vom Weissenstein

Die Idee, Lieder mit und für Kinder zu schreiben, kam Simon Fankhauser bereits in der Zeit mit «bagatello» und der Wunsch, dies umzusetzen, wurde immer ausgeprägter. Seit 2008 setzt der Sänger dies nun laufend in die Tat um und veröffentlicht eigene Lieder für Kinder und Erwachsene.

Besonders bekannt ist Simon Fankhauser für seinen erfundenen Waldkobold «Pumpelpitz». Diese Figur ist durch die Gutenachtgeschichten, die er seinen eigenen beiden Kindern am Bettrand erzählte, entstanden. «Weil ich oft mit ihnen auf dem Weissenstein unterwegs war, baute ich diesen als Pumpelpitzs Wohnort und andere reale Plätze in und um Solothurn ein.»

Mit jeder weiteren Gutenachtgeschichte kamen mehr Details hinzu und nach zwei Wochen ist die erste Geschichte um den 721 Jahre alten und nachtaktiven Waldkobold Pumpelpitz entstanden. Inzwischen gibt es von Pumpelpitz bereits fünf CDs mit Geschichten und Liedern, ein Vorlesebuch, eine Hüpfburg zum Mieten, «das Pumpischloss», und sogar zwei Wanderwege.

Einerseits den Pumpelpitz-Familientrail durch die Stadt Solothurn. «Dort kannst du dich durchrätseln und am Schluss erwartet dich ein tolles Geschenk, wenn du alle Posten richtig gelöst hast», erklärt Simon Fankhauser. Andererseits gibt es den Pumpelpitz-Familienweg im Naturpark Thal in Ramiswil. «Du erfährst in der dafür geschriebenen Pumpelpitz-Geschichte ‹dr Blödewicht Schlarp›, wie Pumpi wieder zu seinem gestohlenen Fröschli kommt.»

Mit der Fantasie der Kinder

Als gebürtiger Balsthaler und Familienbotschafter der Stadt Solothurn sei er selber mit seiner Familie oft auf diesen beiden Wegen anzutreffen. Obligat mit einer Schweinsbratwurst im Rucksack. Die Natur gibt ihm in unserer schnelllebigen Zeit immer wieder Kraft und Ruhe. «Ich halte einfach meine Augen und Ohren gegen innen wie aussen offen.» Seine Inspiration und Ideen habe er oft in Gesprächen und Fantasien mit seinen Kindern, die er dann sofort schriftlich festhalte, erzählt Simon Fankhauser weiter.

«In der Nacht erscheinen mir Liedfragmente. Ich bin dann sehr diszipliniert, stehe auf und singe die Melodien in mein Handy.»

Natürlich hat auch Simon Fankhauser als Künstler unter den Coronamassnahmen gelitten. Umso glücklicher ist er nun über die Lockerungen und die geplanten Konzerte diesen Sommer. «Die durch den Lockdown ‹geschenkte› Zeit nutzte ich, um tief in mich hineinzuhorchen. Die Früchte dieser Entscheidungen kann ich konkret im Alltag geniessen und mit mehr Power und Zuversicht in die Zukunft starten.» Nicht zuletzt gab ihm seine Familie auch Rückhalt in der schwierigen Zeit von Corona. «Meine Familie ist mein Mittelpunkt.»

Vor zwei Wochen erblickte Simon Fankhauser drittes Kind das Licht der Welt. «Wir freuen uns sehr über unser ‹Nachzügerli›. Jetzt bin ich sicher, dass mir weiterhin die Ideen für neue Pumpelpitz-Geschichten und Lieder auf dem Silbertablett serviert werden.»

Die nächsten Konzerten finden: am 28. August in Welschenrohr, am 18. September im Kreuzkeller in Herzogenbuchsee, am 19. September am KiJuZu-Fest in Zuchwil statt. Alle weiteren Details findet Ihr auf pumpelpitz.ch.