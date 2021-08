Rückblick auf eine beliebte Holz-Rutschbahn in Solothurn

Solothurn Rückblick: Der wilde Ritt auf der Horror-Rutschbahn am «Wengistein» Rückblick auf eine beliebte Holzrutschbahn: Als es Solothurn nicht nur am Sonntag zur Sommerfrische vor die Stadttore zog. Wolfgang Wagmann 05.08.2021, 05.00 Uhr

Restaurant Wengistein wurde 1964 abgerissen. zvg / Akten der Stadtammänner

Vor 50 Jahren war die Aussenbeiz in Solothurn noch nicht erfunden. In der Altstadt gehörten Parkplätze zu den Trottoirrändern; das Auto war omnipräsent. Wer es gerne lauschig mochte, trank sein Bier in den wenigen Gartenbeizli wie dem «Tiger», «Burristurm», «Bieltor» oder «Schlachthaus» am Stadtrand. Oder es ging auf einen Spaziergang einige Meter weiter. In das Restaurant Pflug an der Bielstrasse, wo noch länger danach eine Metzgerei ihren Platz hatte, ins «Schützenhaus» in der Schützenmatte oder in den «Rosengarten» am Dornacherplatz, wo auch Kinofilme abgespielt wurden. Längst untergegangene Welten, auch wenn Coop noch bis vor kurzem mit seinem nicht sehr charmanten, aber beliebten Obergeschossrestaurant die «Rosengarten»-Tradition hochhielt. Natürlich gab's auch knapp ausserhalb der Stadtgrenzen sehr beliebte Outdoorziele wie das leider aufgegebene Restaurant Weyeneth in Nennigkofen oder gleich daneben den in einer Silvesternacht abgebrannten Hohberg, der lange Zeit auch eine Brauerei beherbergt hatte. Noch immer besteht das Restaurant Einsiedelei, doch der zugebaute Garten vermittelt nicht mehr das einst idyllische Feeling vom knirschenden Kies unter den Kastanienbäumen, wie es tout Soleure damals so sehr liebte.

Beizenstadt Solothurn Kaum eine Schweizer Stadt weist eine solche Beizendichte wie Solothurn auf. Noch jetzt sind es über 80 Adressen, wo Speis und/oder nur Trank zu haben sind. Wirtsleute haben in unserer Stadt eine spannende Geschichte mit unzähligen Aufs und Abs geschrieben. Diese beleuchten wir in einer fünfteiligen Serie – ohne jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit. Der vierte Teil befasst sich mit verschwundenen Quartierbeizen und «Sommerfrischen» vor den Toren der Stadt.

Die Angst um den Hosenboden

Wohl die beliebteste Oase in dieser Hinsicht war noch in den Fünfzigerjahren das Restaurant Wengistein gleich am «Stutz» neben dem Zugang zur Verenaschlucht. Das stattliche Haus, gegründet durch die Steinhauer-Dynastie Bargetzi, hatte seine grosse Blütezeit mit Brauerei, Sälen und Kegelbahnen schon im 19. Jahrhundert erlebt. Zuletzt war es mit seinem schönen Garten ein beliebter Familientreffpunkt geblieben, ehe es 1964 abgerissen wurde. Als Fatal Attraction des «Wengisteins» galt damals aber die riesige, in den Hang gebaute Holz-Rutschbahn. Eine rasante Fahrt über ihre Buckel war nur mit einem Kissen zu empfehlen, um einen schmerzenden Hosenboden zu vermeiden. Der kleine Knirps damals, so die Erinnerung, wagte den Höllenritt nur gerade einmal – und nie mehr wieder …

Trotz kleinen Volksaufstands abgerissen

Nur noch ganz vage ist die Erinnerung des Knirpses an einen Sonntagsbesuch der «Greiben». So hiess die Beiz in einem Garteninnenhof damals ganz prosaisch – wie das gleichnamige Quartier nördlich der Altstadt. Drei Jahrzehnte länger, bis Ende der Siebzigerjahre, existierte wenige Meter südlich an der Ecke Biel-/Werkhofstrasse das lauschige «Gärtli». Gegen den Abbruch des Beizlis wehrten sich damals etliche Solothurnerinnen und Solothurner auch mit Protestplakaten – doch vergeblich. Keine Opposition gab's dagegen beim stillen Ende des «Tivolis»: Zuletzt hatte es bis 2009 noch einige Jahre als Mütterzentrum gedient, aber ein Restaurant wurde der markante Bau an der Zuchwilerstrasse mit seinen Kegelbahnen nie mehr. Und nur noch auf alten Postkarten zu eruieren ist eine weitere Vorstadt-Quartierbeiz, das «Schöngrün-Hübeli».

Im Westen wenig Neues

Speziell an Solothurns Beizengeschichte ist, dass die explodierende Weststadt – sie zählt inzwischen gut einen Drittel der städtischen Einwohnerschaft – punkto Quartierbeizen nie verwöhnt war. Nördlich der Bielstrasse hat sich immerhin das «L’Industrie» als langlebig erwiesen, verschwunden sind dagegen das «Erlacherhöfli» im Dilitsch-Quartier und die «Schönegg» ganz oben an der Bergstrasse. Bis noch vor wenigen Jahren gab's an der Weissensteinstrasse noch das rustikale «Heidenhubel» im Stil eines Western Saloons, wo es jeweils an den beliebten Metzgeten mit Tanzmusik hoch zu- und herging. Südlich der Bielstrasse blicken das «Touring», das «City West» und das «CIS» auf eine wechselhafte Geschichte mit unsicheren Perspektiven zurück. Schon fast den Status einer Quartierbeiz hat sich dagegen das «Lido» im Bootshafen erworben, so wie der «Aaregarten» im Alten Spital manche verloren gegangene Sommerfrische der Vorstadt kompensiert hat.

Ein Verlust tut immer noch vielen Fans weh, auch wenn die Hoffnung auf eine Renaissance noch nicht erloschen ist: Genau auf den Beginn der Coronapandemie im März 2020 hatte die langjährige Besitzerfamilie Bernasconi den «Sternen» an der Baselstrasse verkauft. Der jahrhundertealte Gasthof – auch er besass einst eine Hausbrauerei – wartet seither darauf, dass er wieder das wird, was er bis zuletzt war: mehr als nur ein Quartiertreffpunkt, der mit seiner quirligen Aussenterrasse stets für einen vergnüglichen Sommerabend sorgte. Und damit für ein Stück Solothurn gemäss seinem Attribut: «Savoir vivre».