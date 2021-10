Solothurn: Röschti-Essen im Kapuzinerkloster

Solothurn «Röschti das isch s'Gröschti»: Rösti-Essen für einen guten Zweck im Kapuzinerkloster Im Kapuzinerkloster wird am Samstag, 30. Oktober, für einen guten Zweck Rösti gekocht. Die Einnahmen sind zu Gunsten der Gassenküche. Judith Frei 28.10.2021, 05.00 Uhr

Das traditionelle Rösti-Essen im Kapuzinerkloster. Tina und Tom Ulrich

Am Samstag, 30. Oktober, wird im ehemaligen Kapuzinerkloster wieder Rösti für einen guten Zweck serviert. Auch dieses Mal sind viele Solothurner Persönlichkeiten wie Nationalrätin Franziska Roth, Ständeräte Roberto Zanetti und Pirmin Bischof und der Rapper Manillio für die Perspektive Region Solothurn-Grenchen unterwegs. Mit jedem verkauften Menü werden vier warme Mahlzeiten in der Solothurner Gassenküche finanziert – eine «Rösti» für 28 Franken ermöglicht vier Mahlzeiten in der Gassenküche à 7 Franken.