Solothurn Restaurant No. 19 an der Theatergasse schliesst — Inventar wird online verkauft «Schweren Herzens» habe man sich zu diesem Schritt entschieden, teilen die Restaurant-Betreiberinnen mit. Versprechen aber, man werde wieder von ihnen hören. 27.01.2021, 20.00 Uhr

Das Restaurant No. 19 an der Theatergasse 19 schliesst. Tom Ulrich / Fotomtina / Solothurner Zeitung

(fvo) Zuerst galt es als Geheimtipp, zuletzt war es weit mehr als das. Das Restaurant und die Stehbar No. 19 an der Theatergasse 19, dort wo früher die Fuchsenhöhle war, hat sich einen sehr guten Ruf erarbeitet. Davon zeugen die vielen positiven Rezensionen und die letztjährige Nomination für den Best of Swiss Gastro Award in der Kategorie Trend.