Solothurn René Biri ist neuer Generalagent der Mobiliar Solothurn Der 39-Jährige übernimmt die Leitung der Generalagentur Solothurn per 1. Januar und folgt damit auf Jürg Haueter, der in den Ruhestand geht. 27.12.2021, 12.29 Uhr

Bisheriger und neuer Generalagent der Mobiliar Solothurn: René Biri und Hans Jürg Haueter (von links). zvg

René Biri übernimmt per 1. Januar 2022 die Leitung der Generalagentur Solothurn, wie die Mobiliar in einer Medienmitteilung schreibt. Der 39-Jährige kennt die Mobiliar bestens. Er absolvierte seine Lehre bei der Mobiliar in Zofingen. 2003 wechselte er zur Generalagentur Basel, wo er vier Jahre als Verkaufskoordinator tätig war. Anschliessend leitete Biri bis im September 2020 den Verkauf bei der Mobiliar Zofingen, danach war er auf der Direktion für das Ökosystem «Mieten, Kaufen, Wohnen» tätig.