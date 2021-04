Solothurn Rechtsgültiges Urteil: Im Kapuzinerkloster wäre jetzt grundsätzlich sowohl ein Café wie auch ein Laden möglich Jahrelang wurde vor den verschiedenen Instanzen gestritten, nun liegt ein rechtsgültiges Urteil vor. Das Verwaltungsgericht gewährt im Rahmen der Zwischennutzung des Kapuzinerklosters in Solothurn erweiterte Rechte: Es dürfen ein gastronomischer Betrieb geführt, kulturelle Veranstaltungen durchgeführt, betriebseigene Lebensmittel produziert sowie ein Verkaufsladen geführt werden. Fabio Vonarburg 30.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Klostermarkt im Kapuzinerkloster Solothurn. Michel Lüthi

Ist dies das Ende des Streits? So richtig glauben will man es nicht. Doch nun liegt im «Gstürm» um die Zwischennutzung des Kapuzinerklosters tatsächlich ein rechtsgültiges Urteil vor.

Der juristische Streit zwischen Anwohnern und dem Kanton Solothurn als Liegenschaftsbesitzer dauert seit Jahren an. Es geht dabei um die Frage, was im Zuge der Zwischennutzung des Klosters alles auf dem Gelände erlaubt sein soll. Erstmals ein Thema war es 2007, so richtig Fahrt nahm die Angelegenheit aber Ende 2017 auf, als der Kanton mittels Baugesuch eine Erweiterung der Nutzungsrechte beantragte. Man ersuchte um die Bewilligung für die gewerbsmässige gastronomische und kulturelle Nutzung. Zudem beantragte der Kanton eine Erweiterung der Betriebszeiten.

Das Resultat des juristischen Pingpongs

Dagegen gab es Einsprachen und damit begann das Pingpong zwischen der Baukommission der Stadt Solothurn und dem Verwaltungsgericht. Zuletzt lag das Begehren des Kantons zum zweiten Mal auf dem Tisch des Verwaltungsgerichts, dessen Urteil vom 15. Februar nicht weitergezogen wurde.

Damit ist der Entscheid seit dem 23. März rechtskräftig und damit ist im Zuge der Zwischennutzung des Kapuzinerklosters nun tatsächlich mehr erlaubt als vorher. Denn das Gericht bewilligte die beantragte Erweiterung: Damit ist nun der gastronomische Betrieb, die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, die Produktion betriebseigener Lebensmittel ebenso möglich wie ein Verkaufsladen. Jedoch unter Auflagen, wie das Verwaltungsgericht im Urteil festhält:

Pro Kalenderjahr dürfen maximal 35 Aussenanlässe durchgeführt werden. Darüber hinausgehende Anlässe brauchen eine Bewilligung. Die Betriebszeiten im Aussenbereich sind zudem auf die Zeit von 9 bis 22 Uhr beschränkt. Ab 22 Uhr sind sämtliche Anlässe zwingend ins Gebäudeinnere zu verlegen. Bis 18 Uhr dürfen sich maximal 100 und zwischen 18 und 22 Uhr maximal 50 Personen gleichzeitig im Aussenbereich aufhalten. Zudem ist der Einsatz von technischen Hilfsmitteln wie Musikanlagen oder Musikverstärkern untersagt.

Im Innenbereich gelten Betriebszeiten von 9 bis 24 Uhr. Im Sinne der Bewilligung genutzt werden dürfen das Refektorium, die Kirche, der Innenhof, die Küche und der Arkadengang. In der Kirche dürfen sich gleichzeitig maximal 100 im Refektorium maximal 50 Personen aufhalten. Eine höhere Personenzahl ist bewilligungspflichtig.

Kulturnacht Solothurn 2019: OptosonicSwiss im Kapuzinerkloster.

Michel Lüthi

Zudem verlangt das Urteil, dass dafür gesorgt wird, dass möglichst wenig motorisierter Verkehr durch das Klosterquartier fährt. Sprich: Veranstalter, Mieter der Räumlichkeiten und Besucher müssen darauf hingewiesen werden, dass keine Parkplätze zur Verfügung stehen, sie sind etwa auf die öffentlichen Parkhäuser zu verweisen.

Kommen nun Änderungen?

Mit dem Urteil kommt die Frage auf, was wird sich nun im Kapuzinerkloster ändern? «Grundsätzlich nichts», schreibt Kantonsbaumeister Guido Keune auf Anfrage. Der Betrieb und die Aktivitäten würden einfach wie bewilligt angepasst. Gibt es also bald ein Klostercafé oder ein Klosterrestaurant? «Die möglichen Nutzungen richten sich nach der Baubewilligung», wiederholt Keune.

Allfällige weitere Bewilligungen, wie sie etwa für den Betrieb eines Restaurants noch nötig wären, müssten durch den aktuellen Betreiber, die Urs Bucher und Partner GmbH, eingeholt werden. Auf Anfrage lassen die Betreiber noch offen, wie es weiter geht: «Wir halten uns an die Nutzungsvereinbarung und besprechen weitere Schritte mit dem Kanton.»

Was beim Alten bleibt, ist, dass der Kanton auf der Suche nach einer langfristigen Lösung ist. Wie seit Jahren. Keune schreibt: «Nach wie vor soll für das Kloster eine neue Nutzung und Trägerschaft gefunden werden. Bis es so weit ist, gelten die Möglichkeiten der Baubewilligung.»