Solothurn Quartierspielplätze in Corona-Zeiten: «Das Spielverhalten der Kinder hat sich zum Positiven verändert» Während der Frühlingsferien ist auf den Quartierspielplätzen in Solothurn viel los. Geschäftsführerin des Vereins Monika Roth im Interview. Nadine Linder 15.04.2021, 05.00 Uhr

Monika Roth auf dem Quartierspielplatz Tannenweg. Im Hintergrund sieht man den Rauch vom Lagerfeuer aufsteigen. Michel Lüthi

Am Montag starteten die Schulen in ihre zweiwöchigen Frühlingsferien. Viele Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche haben wegen Corona weiterhin geschlossen. Auf den drei Quartierspielplätzen der Stadt Solothurn dürfen sie aber stattfinden. Unter Einhaltung strenger Schutzmassnahmen. Was dies für die Spielplätze «Villa 41», «Güggi» und «Tannenweg» im Detail bedeutet, erzählt Geschäftsführerin des Vereins Quartierspielplätze Solothurn Monika Roth.

Diese und nächste Woche finden auf den drei Quartierspielplätzen in Solothurn die beliebten Frühlingsferienaktionen statt. Wie stark werden diese durch Corona und die Schutzmassnahmen beeinflusst?

Monika Roth: Grundsätzlich kann ich festhalten, dass uns die Massnahmen zwar ein bisschen einschränken, uns aber nicht davon abhalten, den Kindern ein tolles Programm anzubieten. Wir bewegen uns nun bereits seit einem Jahr in den geltenden Rahmenbedingungen und machen immer das Beste daraus. Dies setzt viel Flexibilität und Ideen voraus. Wir essen und spielen so weit wie möglich im Freien statt in den Innenräumen. Also überlegen wir uns immer, was draussen auch alles möglich ist und was eher unpraktisch erscheint.

War es für die Geschäftsleitung grundsätzlich ein Thema, die Aktionswochen nicht durchzuführen?

Nein. Bei unseren Entscheidungen orientieren wir uns grundsätzlich immer an den Richtlinien des BAG. Im März haben wir erfahren, dass wir die Ferienaktionen durchführen dürfen, und somit war für uns klar, dass die Aktionen stattfinden werden, wenn nicht plötzlich wieder verschärfte Massnahmen gelten.

Wie viele Kinder dürfen bei den Aktionswochen mitmachen? Beziehungsweise sind es weniger im Vergleich zu den Jahren ohne Corona?

Auf jedem Spielplatz machen 25 Kinder mit. Es sind somit nicht mehr und nicht weniger als in anderen Jahren auch. Wir sind aber restlos ausgebucht. Die Plätze waren sehr begehrt, weil wahrscheinlich wenige Familien zurzeit in die Ferien fahren.

Welche Schutzmassnahmen gelten während der beiden Aktionswochen?

Dies sind die gängigen Massnahmen, die überall gelten. Also Hände waschen, Abstände einhalten, Zugangsbeschränkungen, Daten erfassen aller beteiligten Personen und Maskenpflicht für Kinder ab der 5. Klasse. Da diese Massnahmen bereits seit einigen Monaten gelten, sind sie in den Köpfen der Kinder. Dies macht es einfacher. Die Kinder sind es sich durch die Schule gewohnt, kennen nichts anderes, halten sich daran und machen sich sonst auch gegenseitig darauf aufmerksam.

Die Ferienaktionen finden hauptsächlich im Freien statt. Dürfen die Innenräume der Spielplätze gar nicht genutzt werden?

Doch, wir dürfen auch die Innenräume benutzen. Wenn es zu kühl oder zu nass wäre, würden wir diese beispielsweise zum Essen nutzen. Wir möchten aber mögliche Ansteckungen vermeiden und verlegen deshalb alles, was möglich ist in die Aussenbereiche der Spielplätze. In der Küche selber dürfen sich sowieso nur Betreuerinnen und Betreuer mit Maske aufhalten. Und gegessen wird von den Kindern eh gerne draussen. Am liebsten direkt an einer der Feuerstellen. Dies setzt natürlich eine gute Organisation, Flexibilität und gute, dem Wetter angepasste Kleidung voraus.

Klingt abenteuerlich. Ergeben sich gerade durch Corona auch neue Ideen und Chancen für eine solche Aktionswoche?

Ja, dies war für uns als Verein Quartierspielplätze Solothurn das Faszinierende am letzten Jahr. Es war zwar teilweise anstrengend, alle Anpassungen vorzunehmen, aber es gab so viele positive Entwicklungen. Mit den Kindern hauptsächlich im Aussenbereich zu verweilen, ist eine Bereicherung. Eine so grosse Bereicherung, dass auch nach der Zeit von Corona das Spielen im Freien bleiben soll und wird.

Erzählen Sie.

Das Spielverhalten der Kinder verändert sich nämlich dadurch zum Positiven. Es ist wilder und abenteuerlicher. Sie entdecken so wieder viel mehr von einem echten Robinson-Spielplatz. Sie bauen in der Aussenwerkstatt Dinge, entdecken die Natur wieder mehr und erfreuen sich, bei Regen ein Feuer zu machen. Sie erleben also Dinge, die sie so zu Hause nicht erleben können und das «fäggt»!