Solothurn Postulat lässt auf Veränderungen beim Palais Besenval hoffen An der Gemeinderatssitzung wurden fünf Vorstösse aus dem Gemeinderat abgeschrieben und einer als erheblich erklärt. Judith Frei 23.03.2021, 23.19 Uhr

«Bevor wir meine Motion begraben und abschreiben, muss ich noch was zur ‹Wasserstadt› sagen», meint Beat Käch (FDP) an der gestrigen Gemeinderatssitzung. «Diese könnte man auch Illusion statt Vision betiteln», fährt er fort. In seiner Stimme schwingt Wehmut mit. Das Projekt sei ein Leuchtturmprojekt der Stadt Solothurn gewesen und für ihn die grösste Enttäuschung, dass man hier nicht weitergemacht hat. Das Projekt sei wichtiger gewesen als der Weitblick, ist er überzeugt.