In Solothurn gibt es neu ein Pop-up-Fischgeschäft

Solothurn Pop-up-Fischgeschäft in der Altstadt: «Solothurn ist für uns ein sehr gutes Fischpflaster» Elisabeth Burri verkauft seit zwei Jahren auf dem Wochenmarkt frische Fische. Nun lanciert sie mit ihrem Mann Heinz Burri das Geschäft Fishwork an der Judengasse 3. Wolfgang Wagmann Jetzt kommentieren 06.11.2021, 05.00 Uhr

Heinz und Elisabeth Buri bieten in ihrem neuen Geschäft an der Judengasse viel Fachkompetenz in Sachen Fisch an. Wolfgang Wagmann

Frischer Fisch in Solothurn ist so eine Sache. Oder ein Auf und Ab. Nach der Aufgabe des langjährigen Märet-Fischhändlers Martignano und dem Aus von Manor Food 2017 haben sich inzwischen wieder verschiedene Frischfisch-Anbieter am Mittwoch und Samstag auf den zwei Wochenmärkten etabliert. Darunter seit 2019 auch das Unternehmen Fishwork von Elisabeth Buri, bekannt durch den Samstagsstand vor der Suteria.

Nun sind sie und ihr Mann Heinz auch mit einem fixen Standort in der Altstadt vertreten: An der Judengasse 3 haben sie ein Pop-up-Geschäft eröffnet, das von Donnerstag bis und mit Samstag ein ständig umfangreicheres Angebot bereithält. «Bei uns ist der Fisch immer frisch», betont Elisabeth Buri und erklärt damit auch die limitierten Öffnungszeiten: Jeweils am Dienstag und Mittwoch erfolgen die Lieferungen, «und wir wollen nicht in der ersten Wochenhälfte Ware aus der Vorwoche verkaufen», erklärt ihr Mann.

Nachhaltigkeit an erster Stelle

Elisabeth und Heinz Buri leben für ihren Beruf, der zur Berufung geworden ist. Sie ist auch noch an den Märkten in Bolligen, Langenthal und Bern unterwegs und meint anerkennend: «Solothurn ist für uns ein sehr gutes Fischpflaster.» Auf dem Land seien eher Filets ohne Gräten und Räucherfisch gefragt, «hier getraut sich die Kundschaft mehr, es kommen viele Connaisseurs vorbei». Das innovative Ehepaar unterhält auch einen Produktionsbetrieb in Etziken, wo die Rohstoffe weiterverarbeitet und veredelt werden.

«Wir tunen Fisch», meint Heinz Buri lachend, der als Hauptstandbein zu Hause in Moosseedorf noch die Firma Sensible Solutions betreibt.

«Ich berate damit vor allem Gastrobetriebe fachlich in Sachen Fisch.»

Denn Buri ist ein ausgewiesener Fachmann und hat sein Handwerk von der Pike auf gelernt. Schon als gelernter Koch spezialisierte er sich als Poissonnier, und an der Wand kündet der Fischwirtschaftsmeisterbrief von der entsprechenden Ausbildung im bayrischen Weihenstephan.

Entsprechende Praxis erwarb er sich in der Betreuung der Fischzucht im Moossee oder in der Störzucht von Frutigen. «Wir haben uns Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben», erklärt er zu seiner Beratungstätigkeit und Geschäftsphilosophie, basierend auf einem stetig wachsenden Netzwerk. So verkaufen Buris prinzipiell nur Ware, bei der die WWF-Empfehlungen eingehalten werden. «Schau Dir diese Eglifilets an. Die wurden in Reusen gefangen und hatten keinen Stress. Das merkt man dem Fleisch sofort an», deutet er auf einen Eisbehälter.

Mal schauen, was geht

Hinter «Fishwork» steht eine klare Ansage: «Unser Auftrag ist es, die Produktion von Aquakulturprodukten für dich kritisch zu hinterfragen und den achtsamen Konsum – der glücklich macht – zu fördern.» Nach diesem Kriterium entscheiden Elisabeth und Heinz Buri als Fischsommelier nun, wohin die Reise mit dem neuen Geschäft geht. Bereits sind zwei Sorten Austern – französische und irische – zu haben, dann aber auch Vongole oder Thunfisch.

Frisch zubereitete Fischsalate locken ebenso wie Räucherspezialitäten, darunter die legendäre Kieler Sprotte. «Bis im Januar sehen wir, ob wir hier bleiben oder uns für einen neuen Standort entscheiden», steckt der Fischfachmann die nächsten Schritte sorgsam ab. Schritte, die auch im ständigen Kontakt mit der Solothurner Kundschaft getan werden sollen. Denn ein Ziel hat das Unternehmer-Ehepaar klar vor Augen:

«Wir wollen nicht in zehn Jahren noch immer nur auf dem Märet sein.»

Einst war der «Schissidechu» sehr begehrt

Fisch gehörte in Solothurn seit jeher auf den Tisch. Meerfisch war damals bis vielleicht auf Salzheringe und Stockfisch in Mitteleuropa nicht erhältlich, und ob Lachs und Maifisch im Mittelalter zum Laichen in der Aare bis Solothurn aufgestiegen sind, lässt sich kaum belegen. So deckte neben sonstigem Frischfisch aus der Aare vor allem der Karpfen aus Zuchtteichen rund um die Stadt den riesigen Bedarf speziell in der Fastenzeit, ergänzt durch Fluss- und Bachkrebse. Von der einst blühenden Fischteich-Landschaft in der Region haben sich kaum mehr Reste erhalten; der nächstgelegene Betrieb ist noch die Forellenzucht in Kräiligen.

Wie der Vereinsgeschichte des 1913 gegründeten Fischereivereins Solothurn und Umgebung zu entnehmen ist, war die Fischerei in der Solothurner Aare bis 1893 frei, dann wurden die Gewässer von Altreu bis Deitingen in Enzen unterteilt und diese öffentlich versteigert. 1918 beeinträchtigte ein schwerer Zwischenfall die Wasser-Population über Jahrzehnte hinweg. Die Schleuse in Nidau wurde geschlossen, der Aarespiegel sank binnen Stunden um eineinhalb Meter, und Millionen Lebewesen verendeten.

Auch Gewässerverschmutzungen, unter anderem durch die Cellulose Attisholz oder das Gaswerk Solothurn, machte den Fischern zu schaffen, ebenso die zweite Juragewässerkorrektion, die mit der Inbetriebnahme der Staustufe Flumenthal 1970 abgeschlossen war. In den 60er-Jahren wurde die bis dahin praktizierte Netzfischerei verboten, denn noch 1949 fing man im Solothurner Fanggebiet der Aare über 25'000 Fische mit einem Gesamtgewicht von 4,3 Tonnen!

«Brotfisch» war damals die Brachsme – im Volksmund liebevoll «Schissidechu» genannt – und andere Weissfische wie der «Häsu», die vor allem im blutgetränkten Wasser unterhalb des Schlachthauses oder bei der Eisenbahnbrücke in Massen vorkamen und dort von italienischen Gastarbeitern direkt bei den Anglern eingekauft wurden. Heute hat vor allem im Solothurner Stadtbereich ab Mitte März die Forelle eine kurze Blütezeit, hauptsächlich wird aber dem Egli nachgestellt. Auch Hechte und zunehmend Welse gehen an die Angel, während Aale, Aeschen und Nasen kaum mehr vorhanden sind – ganz im Gegensatz zum eher gemiedenen, aber massenhaft vorkommenden Alet.

Eine Delikatesse gäbe es reichlich am Aaregrund, doch sie darf nur mit einer speziellen Lizenz des Kantons gefangen, nicht aber verkauft werden: der eingeschleppte amerikanische Signalkrebs. Auch gerne von Forellen vernascht, sorgt er bei diesen immer öfter für tieforanges Fleisch wie bei einem Wildlachs aus Alaska. Eigentlich schade, dass die Massen an Krebsen nicht besser bewirtschaftet dürfen – wer einmal nach stundenlangem Pulen des Fleisches aus den Schalen eine echte Aare-Krebsterrine genossen hat, weiss, welches kulinarische Potenzial da direkt vor unserer Haustür schlummert …