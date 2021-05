Solothurn - Polizei kann nach Einbruch ins SP-Parteisekretariat vom Januar zwei Täter ermitteln

Während dem letzten Januar-Wochenende 2021 haben vorerst unbekannte Personen in Solothurn einen Einbruch in das Kantonale SP-Parteisekretariat verübt. In der Zwischenzeit ist es der Kantonspolizei Solothurn gelungen, die mutmasslichen Einbrecher zu ermitteln.

20.05.2021, 13.29 Uhr