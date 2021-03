Solothurn Piercen für «Santas Oase», Tätowieren für die «Barock Bar»: Diese Solidarität geht unter die Haut In Solothurn gibt es immer mehr aussergewöhnliche Solidaritätsaktionen, die die Gastro-Betriebe unterstützen wollen, um deren Überleben zu sichern. Judith Frei 03.03.2021, 05.00 Uhr

Natacha Klein im BlackHorse Tattoo Studio

«In ‹Santas Oase› bin ich oft nach dem Feierabend noch etwas trinken gegangen», erklärt Natacha Klein. Sie hat auch ihren Geburtstag dort, in der Unteren Stalde, gefeiert. Es sei der Ort, wo sie mit Freunden hingehe und wo sie auch neue Freundschaften geschlossen habe. Die Jungunternehmerin arbeitet in der Nähe der Bar, in der Löwengasse, wo sie im BlackHorse Tattoo Studio ein Raum hat. Dort sticht sie Piercings oder macht Permanent-Make-up.

Dass die «Oase» in finanziellen Schwierigkeiten steckt, wusste sie.

«Ich will jetzt auch einen Beitrag leisten, dass die Rechnungen wieder bezahlt werden können»

, sagt sie. So hat sie eine «Piercing Spendeaktion» ins Leben gerufen. Dabei kann man sich bei ihr Piercing stechen lassen und ein Teil der Einnahmen kommt «Santas Oase» zugute.

Spenden über Facebook gesucht

Für Peter Glaus, der Betreiber der «Oase», kommt diese Aktion zum richtigen Zeitpunkt, denn der Strom wurde bei ihm in der Bar abgestellt. «Ich wusste nicht mehr weiter», erklärt er. Ohne Strom könnte er jetzt nicht einmal seine Bar öffnen, wenn er es dürfte.

Peter Glaus







Lara Frey

Als letzten Ausweg hat er einen Spendenaufruf auf Facebook gestartet. «Ich bin eigentlich nicht der Typ, der Spendenaufrufe macht», sagt er verlegen. Doch er brauche 7500 Franken, sonst wär er gezwungen gewesen, seine Bar zu schliessen.

Das war am vergangenen Samstagabend. Seither trudeln die Spenden ein, bis am Dienstagmittag kam schon ein Betrag von 11'000 Franken zusammen. «Ich bin überwältigt und hätte dies nie erwartet. Es zeigt mir, dass wir einiges richtig gemacht haben und wir unsere Vision eines ökologischen und nachhaltigen Betriebes noch nicht aufgeben dürfen», sagt er.

Die Unterstützung gebe ihm Kraft und Mut weiterzumachen. Die Erleichterung ist gross, weiter Unterstützung sei jedoch noch willkommen: «Es haben sich noch weitere Rechnungen angestaut und wir sind weiterhin für jeden Rappen dankbar.»

Hanspeter Bärtschi

Nicht nur Natascha Klein will die Bar retten, auch der Fotograf Peter Stocker hat eine Aktion auf Lager. Er macht nächste Woche Porträtfotos für 25 Franken in der «Oase», 20 Franken fliessen direkt in Kasse der Bar. «Ich will einfach einem Freund helfen», erklärt der Fotograf.

Und: «Ein Foto tut im Vergleich mit einem Tattoo oder Piercing nicht weh», meint er lachend. Dass diese Aktion gut laufen wird, davon ist er und auch Natascha Klein überzeugt. Denn sie sind nicht die Ersten, die ungewöhnliche Spendenaktionen ins Leben gerufen haben.

12'000 Franken durch Tattoo-Aktion zusammengekommen

Schon letzten Monat hat das Darkhaus-Tattoo-Studio eine ähnliche Aktion gestartet. Es hat für eine Woche lang Tattoos für Gastronomiebetriebe gestochen. «Wir haben insgesamt 100 Tattoos gestochen», erklärt Mitinhaber des Studios, Jörg Leuenberger. Für eine kleine Stadt wie Solothurn seien das viele Leute, die sich tätowieren liessen.

Insgesamt 12'000 Franken sind zusammengekommen, dieses Geld haben sie an zehn Betriebe verteilt. «Wir haben sehr viel positives Feedback erhalten», meint Leuenberger. Es sei aber auch emotional gewesen, als die Betreiberinnen der Stehbar No. 19 ihm mitteilten, dass sie schliessen werden. «Man hat ihnen die Emotionen angemerkt, es war ein trauriger Moment.»

Bar-Logo auf dem Fuss

Die Motive, die man sich stechen lassen konnte, waren unterschiedlich: Vom Logo einer Bar bis zu einem abstrakten Motiv. Die wenigsten hätten das Logo der Lokale gestochen. Nicht so Esther Deflorin. Auf ihrem Fuss prangt seit letzter Woche eine abgeänderte Form des Logos der Barock Bar. Dieses Tattoo ist zwar nicht Teil der Spendeaktion des «Darkhaus», aber sie hat es auch dort stechen lassen.

Hanspeter Bärtschi

Deflorin hat einen Aufruf in den sozialen Medien gestartet, dass sie Geld für das «Barock» sammle und sich dafür das Logo stechen wird. Sie arbeitet schon seit acht Jahren in diesem Betrieb und fühlt sich sehr mit ihm verbunden. «Ich habe bis jetzt 1004 Franken und 25 Rappen zusammenbekommen», sagt Deflorin erfreut. Viele hätten diese Aktion übertrieben gefunden. «Auch mein Chef fand das nicht so toll», meint sie lachend.

Hanspeter Bärtschi

«Gewisse Dinge muss man einfach machen und nicht zu fest darüber nachdenken»

, meint sie und lacht wieder. Sie will mit dem Geld einen Beitrag für das Überleben der Bar beisteuern, doch hofft sie, dass sie bald wieder mit ihrer Arbeit hinter der Bar den Betrieb unterstützen kann.

Die Welle der Solidarität ist bis auf die andere Seite der Aare geschwappt und auch im Dock angekommen. Die Bar hat ungefähr 1200 Franken vom «Dark Haus» bekommen. Der Besitzer, Markus Moerler, hat sich über die «fantastische Summe», wie er es ausdrückt, gefreut. «Natürlich ist das Geld ein Tropfen auf den heissen Stein», relativiert er. Aber: «Die Solidarität, die wir hier erfahren, ist unbezahlbar.»