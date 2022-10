«o'zapft is» Zum elften Mal sind in Solothurn viele Dirndl und Lederhosen zu sehen: So war der Auftakt zum Oktoberfest An zwei Wochenenden wird in Solothurn die bayrische Trink-, Ess- und Festkultur zelebriert. Die Leute strömten am Wochenende in Massen in die Rythalle. Lea Durrer Jetzt kommentieren 23.10.2022, 16.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

3500 Liter Bier wurden allein an den ersten beiden Tagen getrunken – sie haben kräftig mitgeholfen. José R. Martinez

«Alle haben gefestet! Es war eine gute und friedliche Stimmung». Olcay Oruç ist sehr zufrieden mit dem ersten Wochenende des Oktoberfests. Am Freitag heisst es fast ausverkauft, am Samstag ist in der Rythalle dann jeder einzelne Platz besetzt. Zirka 3500 Liter Bier werden an beiden Tagen ausgeschenkt, 1600 Portionen vom Catering der Emmenpark AG serviert.

Das 23-köpfige Team um Waldi Grafetstetter sorgt dafür, dass keine Kehle trocken bleibt und niemand hungern muss. Die Frauen und Männer stemmen Masskrüge und schlängeln sich gekonnt mit grossen Tabletts voll Haxn, Händl und Würsten durch die Halle. Das Team ist seit Anfang an am Oktoberfest Solothurn dabei. «Für uns ist es wie ein Nach-Hause-Kommen», sagt Grafetstetter und schwärmt von der «sehr schönen» Stadt Solothurn.

Je später der Abend, desto ausgelassener die Stimmung. José R. Martinez

Man kennt sich mittlerweile. Die deutsche Schankwirtin erklärt:

«Es gibt Gäste, die extra den gleichen Platz buchen, damit sie wieder von ‹ihrer› Servicekraft bedient werden.»

Das Publikum ist bei einem richtigen Gaudi dabei. Auf der Bühne heizt die Partyband Hautnah aus Bayern ein. Auf den Bänken wird geschunkelt und mitgesungen. Je älter der Abend, desto mehr «Madln» und «Buam» in Dirndl und Lederhosen zieht es an die neu entworfene Bar an der Seite der Halle.

In der Rythalle wurde am Wochenende ausgiebig gefeiert. José R. Martinez Das Catering hat viel zu tun: 800 Portionen wandern am Wochenende über die Theke. José R. Martinez Auch ein traditionelles «Händl» darf an einem Oktoberfest nicht fehlen. José R. Martinez Auch das Kellnerpersonal hat viel zu tun. An beiden Tagen wurden 3500 Liter Bier ausgeschenkt. José R. Martinez Geselliges Beisammensein zu traditionell bayrischem Essen. José R. Martinez Eine Mass darf am Oktoberfest natürlich nicht fehlen. José R. Martinez Begleitet wird das Fest mit Live-Musik. José R. Martinez Zum Nachtisch oder einfach als Souvenir: Die klassischen Lebkuchenherzen gibt es auch in der Rythalle. José R. Martinez

Punkto Dekoration bewegt sich Olcay Oruç, Inhaber und Geschäftsführer der Eleven Management GmbH, immer weiter weg vom «Prinzip München» und hin zu Solothurn. Blau, Rot, Weiss sind denn auch die vorherrschenden Farben.

Anstich durch die Stadtpräsidentin

Der Weg zum diesjährigen Jubiläum war nicht einfach. Das eigentliche 10-Jährige 2020 fiel aus bekannten Gründen aus, und letztes Jahr war lange nicht klar, ob ein Event stattfinden kann. Schlussendlich wurde an einem Wochenende und unter Covid-Auflagen gefeiert – einfach kein Jubiläum. «Das Glück ist, dass die Solothurner Zahl 11 ist, deshalb habe ich einfach mit diesem Jahr getauscht», sagt Oruç.

Nach dem siebten Schlag erfolgreich: Stadtpräsidentin Stefanie Ingold. José R. Martinez

Zur Feier nahm Stadtpräsidentin Stefanie Ingold den Anstich vor. Sieben Schläge brauchte sie, bis Bier floss. Ingold war überhaupt das erste Mal an einem Oktoberfest. Es sei witzig und sie mache dies gerne, meinte sie. «Ich lerne in diesem Jahr viele neue Anlässe in der Stadt kennen.»

Fürs zweite Oktoberfest-Wochenende, an dem «Reset – Die Vollxrocker» aufspielen, gibt es noch ein paar Tickets für Freitag (über Eventfrog). Der Samstag ist bereits ausverkauft. Laut Olcay Oruç sind bei keiner bisherigen Ausgabe so viele Tickets weggegangen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen