Solothurn/Rüttenen Neues Reglement gegen «Overtourism»: Was man in der Verenaschlucht darf und was nicht Immer mehr Menschen entdecken die Schönheit der Verenaschlucht und der Einsiedelei. Dies wird langsam zum Problem, und darum hat die Bürgergemeinde nun die geltenden Regeln aufgeschrieben. Fabio Vonarburg 06.03.2021, 05.00 Uhr

Die Verenaschlucht mit der Einsiedelei ist ein beliebtes Ausflugsziel. Immer mehr Menschen besuchen die beiden Orte. Oliver Menge (31. Juli 2019)

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr: Die Verenaschlucht und die Einsiedelei ist ein schöner, ja magischer Ort. Immer mehr Leute von nah und fern suchen hier Erholung von ihrem Alltag. Seit den beiden Einsiedlerinnen habe man einen starken Anstieg der Besucherinnen und Besucher festgestellt, berichtet Sergio Wyniger, Präsident der Bürgergemeinde Solothurn, der Besitzerin der beiden Orte. Ebenso jetzt während der Coronazeit.

Durch den Besucheranstieg sieht die Bürgergemeinde die Ruhe, Stille und Spiritualität in Gefahr, die den speziellen Charakter der Verenaschlucht und der Einsiedelei ausmachen. Um diesen zu bewahren, hat der Bürgerrat an seiner letzten Sitzung erstmals ein Reglement für die beiden Orte verabschiedet. Ein Vorhaben, das bereits im Sommer 2019 angekündigt worden war.

Die Verenaschlucht wird vielseitig genutzt.

Mit diesem Reglement will die Bürgergemeinde zwei Dinge erreichen. Erstens: das Miteinander verbessern, indem die diversen Interessen geregelt sind und somit das Konfliktpotenzial reduziert wird. Zweitens: die Verenaschlucht vor dem Ansturm von zu vielen Touristen schützen. «‹Overtourism› soll so gut als möglich vermieden werden», heisst es in der Präambel zum neuen Reglement. Und: Die Bürgergemeinde habe überhaupt kein Interesse daran,

«in irgendeiner Form dafür Werbung zu machen und damit noch mehr Menschen anzuziehen».

Hund an Leine führen, Biken verboten

Zwar gibt es zum ersten Mal ein Reglement, doch neu sind die darin festgehaltenen Regeln eigentlich nicht. «Es wurde jetzt eigentlich nur an einem Ort aufgeschrieben, was schon lange gilt», berichtet Wyniger. So ist es weder neu, dass Hunde in der Verenaschlucht ganzjährig an der Leine geführt werden müssen, noch dass das Reiten in der Verenaschlucht verboten ist, ebenso das Biken. Auch dass Kerzen, die in der Verenaschlucht aufgestellt werden, spätestens am nächsten Morgen wieder abgeholt und entsorgt werden müssen, gilt schon lange «und funktioniert schon viel besser als noch vor einigen Jahren», wie Wyniger betont. «Unsere Appelle haben Wirkung gezeigt», ergänzt er und freut sich darüber, dass immer wieder Menschen mit einem Abfallsack durch die Schlucht spazieren und die Kerzenreste, die andere liegen liessen, mitnehmen.

Das Bild zeigt: Neu sind die Regeln der Bürgergemeinde Solothurn nicht. Oliver Menge/Archiv

Für kommerzielle Aufnahmen braucht es eine Bewilligung

Am neuesten sind die Regeln zu den Foto- und Videoaufnahmen, die im Sommer 2019 eingeführt wurden. Zu privaten Zwecken sind Fotografieren und Videoaufnahmen grundsätzlich erlaubt, wie es im Reglement heisst. Anders sieht es bei Foto- und Videoaufnahmen zu kommerziellen Zwecken aus. Hierfür braucht es eine schriftliche Bewilligung der Bürgergemeinde. Sie werden jedoch nur bewilligt, wie es im Reglement heisst, «wenn durch die Veröffentlichung der Aufnahmen kein Werbeeffekt für die Einsiedelei oder die Verenaschlucht zu erwarten ist und der Ort durch die Aufnahmen nicht vermarktet wird». Im Sommer würden pro Woche jeweils ein bis zwei Anfragen auf seinem Schreibtisch liegen, sagt Wyniger. «Bislang funktioniert die Regel gut.»

Beispiele, was erlaubt ist und was nicht Das neue Reglement ist in Bezug auf Foto- und Videoaufnahmen nicht ganz eindeutig, was alles erlaubt ist und was verboten. Sergio Wyniger, Präsident der Bürgergemeinde, nimmt zu einigen Beispielen Stellung:

Eine Band will in der Verenaschlucht ihren Videoclip aufnehmen: «Das ist ein eindeutiges Beispiel für eine kommerzielle Nutzung und ist somit nicht erlaubt.»



Ein Hochzeitspaar will ein Fotoshooting machen: «In der Einsiedelei ist dies nicht erwünscht, in der Verenaschlucht drücken wir meist ein Auge zu.»



Ein Magazin will über den schönen Ort Verenaschlucht berichten und möchte dazu Foto- und Filmaufnahmen machen: «Das ist genau das, was wir eigentlich nicht möchten. Dadurch wird der Ort vermarktet, und es kommen noch mehr Menschen.»

«Das viel grössere Problem als Foto- und Videoaufnahmen sind Bestattungen», sagt Wyniger. Immer wieder wird in der Verenaschlucht Asche verstreut, obwohl dies in einem Naturschutzgebiet, dazu zählen sowohl die Verenaschlucht wie auch die Einsiedelei, verboten ist. Hier Asche zu verstreuen, sei eine Umweltverschmutzung, sagt Wyniger. «Es ist schlicht nicht der Ort, wo man Asche so konzentriert ablagern kann.» Dafür gebe es offizielle Bestattungsorte im Wald. Friedwald nennt sich dies, von denen es auch in den Wäldern der Bürgergemeinde Solothurn zwei hat. Einer im «Fallernhölzli» in Rüttenen, der andere im Gebiet «Spiessacher» in Riedholz. Die Bürgergemeinde hat schon etliche in der Verenaschlucht aufgestellte Gedenkgegenstände weggeräumt. Bislang wurde jedoch noch niemand in flagranti erwischt, wie er Asche verstreut. «Passiert dies, wird die Person angezeigt», betont Wyniger.

Die Bürgergemeinde will die Regeln und gesetzlichen Verbote durchsetzen, auch wenn Wyniger klar ist, dass es nicht immer einfach ist. So soll etwa der Einsiedler auch nicht zum Polizisten werden. Zudem zählt man auf die Einsicht der Besucherinnen und Besucher. «Wir sind keine Spassverderber», sagt der Präsident der Bürgergemeinde, «sondern wir wollen, dass alle möglichst viel Spass haben.»

Hinweis

Das neue Reglement wird künftig auf der Website der Bürgergemeinde zu finden sein und wird zudem in der St. Verenakapelle aufgelegt. Oder gleich unten:

Bilder der kürzlich sanierten Verenakapelle

Die sanierte Verenakapelle