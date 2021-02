Solothurn Neuer Polizeikommandant: «Man versucht, allen gerecht zu werden und die Erwartungen zu erfüllen» Seit Anfang 2021 ist Walter Lüdi Kommandant der Stadtpolizei Solothurn. Er erklärt, wieso er Solothurn mag und was ein guter Polizist ausmacht. Judith Frei 03.02.2021, 05.00 Uhr

Der neue Kommandant der Stadtpolizei, Walter Lüdi. Hanspeter Bärtschi

Walter Lüdi ist der Nachfolger von Peter Fedeli, der zwischen 2002 und bis Ende 2020 Kommandant war. Der 54-jährige Solothurner ist gelernter Landmaschinenmechaniker und schloss 1990 die Ausbildung zum Polizisten bei der Stadtpolizei Olten ab. 1992 trat er zur Stadtpolizei Solothurn über, ab 2003 war er der Stellvertreter des Kommandanten.

Herr Lüdi, Sie sind seit einem Monat Kommandant der Stadtpolizei Solothurn. Was sind jetzt Ihre grössten Baustellen?

Ich habe eine gut aufgestellte Organisation übernommen, vieles hat schon mein Vorgänger umgesetzt. Ich muss hier nicht alles wieder über den Haufen werfen. Das wäre auch nicht meine Art. Ich bin jetzt knapp einen Monat im Amt und ich muss selbst noch schauen, wo es Verbesserungsmöglichkeiten gibt, was ich anders sehe als mein Vorgänger. Dass wir etwas komplett neu aufgleisen müssen, ist nicht der Fall.

Wie soll die Stadtpolizei ausgerichtet sein?

Wichtig ist für mich, dass wir eine effektive und sichtbare Polizei haben und der Bevölkerung zeigen, dass wir für sie da sind und dass wir ihre Anliegen ernstnehmen. Und das zwar in allen Bereichen, die wir wahrnehmen, sei es im Strassenverkehr oder im sicherheitspolizeilichen Bereich.

Und die Arbeit in den Quartieren?

Wir setzen viel in die Quartierarbeit. Es wird nicht jedes Problem in der Öffentlichkeit von jedem gleich wahrgenommen. Was dem einen nicht so wichtig ist, das ist dem anderen sehr wichtig. Dass ein regelmässiger Dialog mit der Bevölkerung stattfindet, das ist gelebte Bürgernähe. Durch die direkten Rückmeldungen aus der Bevölkerung können wir deren Befinden abholen. Denn manchmal sind es kleine Sachen, die eskalieren können. Da können wir zwischen den Leuten vermitteln.

Also lieber Prävention als Repression?

Die Prävention und Repression müssen sich die Waage halten. Eine Polizei, die nur repressiv vorgeht, das wird von der Bevölkerung nicht goutiert. Sie erwartet von der Polizei einen angemessenen, guten Umgang.

Wie schätzen Sie die Situation innerhalb der Polizei ein?

Wir sind eine gut aufgestellte, moderne Organisation, die gut ausgerüstet ist. Wir werden an der Digitalisierung weiterarbeiten müssen. Es wurde hier schon viel in den Weg geleitet und umgesetzt. Unsere Polizisten haben zum Beispiel mit dem Smartphone direkt Zugriff auf gewisse Informationen, die früher noch telefonisch eingeholt werden mussten. Wir sind dadurch effizienter geworden. Selbstverständlich kann man noch effizienter werden. Wir sollen langsam von Bleistift und Papier wegkommen und auch auf der Strasse Dinge direkt in ein Tablet einlesen, die wir dann auf dem Posten weiterverarbeiten.

Haben Sie genügend personelle Ressourcen?

Mein Vorgänger hat daran gearbeitet, dass die Ressourcen aufgestockt werden können. Mit politischer Unterstützung ist es gelungen, dass wir Personal rekrutieren konnten. Jetzt können wir gut funktionieren. Es gibt zwar immer wieder Engpässe, bei Krankheitsfällen oder wenn viele Leute bei Veranstaltungen benötigt werden.

Ist es schwierig, neue Leute zu rekrutieren?

Ja, das haben wir leider bemerkt. Die Schwierigkeit liegt darin, gutes qualifiziertes Personal zu finden, das den Anforderungen gerecht wird. Man kann nicht mehr aus dem Vollen schöpfen.

Wieso?

Es gibt vielfältige Gründe. Es benötigt eine psychische und physische Stabilität, eine gute Schulbildung, körperliche Fitness sowie die Überzeugung zum Beruf. Die Anforderungen sind auch hoch. Es genügt nicht, dass man eine Uniform anziehen will, sondern, dass die Einstellung zum Beruf stimmt. Zudem muss man über einen ausgeglichenen Charakter verfügen.

Es ist ein schwieriger Beruf. Wie stellen Sie die Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden sicher?

In der Aus- und Weiterbildung werden sie darauf sensibilisiert, dass sie sich Hilfe suchen sollen, wenn ihnen den Schuh drückt. Bei schwerwiegenden Ereignissen mit Schwerverletzten oder sogar Todesopfern ist die Unterstützung wichtig. Wir können auf eine externe psychologische Betreuung zurückgreifen. Ich suche auch das Gespräch mit meinen Leuten, die von einem schwierigen Einsatz zurückkommen. Wir sind ja auch nur Menschen.

Es ist bekannt, dass Teams mit Leuten mit verschiedenen Hintergründen besser zusammenarbeiten. Wie steht es bei Ihnen mit der Diversität?

Primär sind wir froh, wenn wir fähige Leute bei uns haben. Die Frauen in unserem Team sind heute nicht mehr wegzudenken. Es gibt Aufgaben, die nur die weiblichen Korps-Angehörigen erledigen können. Zum Beispiel bei Leibesvisitationen von weiblichen Personen, oder wenn Kinder involviert sind. Es ist nicht mehr die reine Männerdomäne, wo eine Frau noch eine Seltenheit war.

Wie viele Frauen haben Sie?

Insgesamt sind wir 36 Korpsangehörige, davon haben wir 5 ausgebildete Polizistinnen und 4 Polizeiassistentinnen.

Da gibt es noch Luft nach oben.

Ja, mit dem haben wir nicht das Soll erreicht. Das Problem ist, wenn wir eine Vakanz haben, dann müssen wir die besetzen, auch wenn sich keine Frau auf den Posten bewirbt.

Sie waren letztes Jahr noch Stellvertretender Polizeikommandant, jetzt sind Sie Polizeikommandant. Wie hat sich Ihr Arbeitsalltag verändert?

Jetzt habe ich einen anderen Hut an als vorher. Vorher war ich im operativen Teil tätig und der direkte Vorgesetzte der Mitarbeiter. Dadurch war ich mit ihnen regelmässig und täglich im Dialog. Heute habe ich mehr Aufgaben im strategischen Bereich. Ich habe mit den politischen Behörden, anderen Amtsstellen intern sowie auch extern zu tun. Dennoch: Es ist mir nach wie vor wichtig, eine enge Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern zu haben, meine Bürotür ist nicht zu. Es ist mir als Kommandant wichtig, das interne Klima zu spüren.

Sie sind jetzt auch mehr im Fokus der Öffentlichkeit.

Mit dem muss man umgehen können. Man wird angesprochen, egal ob man im Dienst ist oder nicht. Man versucht, allen gerecht zu werden und die Erwartungen zu erfüllen.

Wie ist es, als Polizist in Solothurn zu arbeiten?

Durch die überschaubare Grösse der Stadt ist man gut vernetzt, aber auch stärker im Fokus der Öffentlichkeit, man kennt die Polizisten. Wir haben alles wie in einer Grossstadt, sind aber keine. Es ist eine lebendige Stadt.

Gibt es hier auch die gleichen Sicherheitsprobleme wie in einer Grossstadt?

Ja, durchaus. Wir haben eine Zentrumsfunktion und ein grosses Einzugsgebiet. Selbstverständlich haben wir die Problematiken, wie sie in anderen Städten vorkommen auch. Im Sommer haben wir Gruppierungen, die sich ansammeln, dadurch werden Lärmemissionen und Littering ein Thema. Wir haben auch eine Betäubungsmittel-Szene, die zwar nicht mehr so stark präsent ist. Dadurch, dass wir die Leute direkt kennen, ist der Dialog besser möglich. Es läuft zu Coronazeit nicht viel in der Stadt und Veranstaltungen binden viele Ressourcen. Es wird einem garantiert nicht langweilig.

Was machen Sie zum Ausgleich?

Ich reise gerne, mich interessieren die verschiedenen Kulturen. Auch die Kulturen von Menschen, die bei uns leben, um zu sehen, wie die es dort haben. Das ist jetzt schwierig, nicht nur wegen Corona, sondern auch, weil mein Job meine Aufmerksamkeit verlangt. Ich bin gerne in der Natur. Ich bastle gern, Modellbau mache ich. Ich lese auch gerne mal ein Buch. Mir wird es auch zu Hause nicht langweilig.