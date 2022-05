Solothurn Neue Ideen dringend gesucht: So könnte das Märetfescht der Zukunft aussehen Flaute bei den Anmeldungen: Das Märetfescht ist beim Publikum beliebt, Markt- und Standbetreibende gibt es aber zu wenige. Wie kann das Konzept neu gedacht werden? Wir lassen uns von den Ideen anderer Städte inspirieren. Judith Frei und Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 03.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So sah es am Freitagabend während des letzten Märetfeschts 2019 aus. Michel Lüthi

Das Märetfescht wurde in den 1970er-Jahren entwickelt, um den lokalen Geschäften am Tag ein Marktplatz zu bieten. Am Abend wird der Marktplatz zum Stadtfest.

Dieses Jahr findet es zum ersten Mal nicht wegen Corona, sondern wegen fehlenden Interesses nicht mehr statt. Mehr als ein Drittel aller Standplätze blieben bis zum Schluss unbesetzt. Schon vor der Pandemie ist das Interesse an diesem Traditionsfest zurückgegangen. Es gehe jetzt darum, eine neue Form und Inhalt zu finden, erklärt die Stadt- und Gewerbevereinigung auf ihrer Website. Ziel müsse sein, «dass es in Solothurn auch zukünftig wieder ein Stadtfest gibt».

Ein Blick über die Kantonsgrenze hinaus auf andere Stadtfeste zeigt, was auch am Jurasüdfuss funktionieren könnte.

Weniger ist mehr

Im Juli 2016 kamen über zwei Millionen Besucher nach Zürich. Ennio Leanza

Vorfreude ist die schönste Freude. So sehen viele Städte davon ab, jedes Jahr ein Fest zu organisieren. Das Züri Fäscht findet all drei Jahre statt, rund zwei Millionen Besuchenden verzeichnet die Stadt während dieser Zeit. So auch in der Zentralschweiz: Jedes zweite Jahr strömen 100'000 Besuchende nach Luzern.

Neben einem Stadtfest im Sommer wird bei uns jedes Jahr während der fünften Jahreszeit über die Stränge geschlagen. Würde nur ein ungerades Mal ein Stadtfest durchgeführt, so können die Kräfte gebündelt und die Attraktivität des Festes gesteigert werden.

Wie es sein kann, wenn nicht jedes Jahr etwas stattfindet, zeigt auch die Stadt Baden. Dort findet all zehn Jahre die Badenfahrt statt. Ein Stadtfest, das für eine Woche lang Zürich als Party-Destination blass aussehen lässt. Während der zehn Tage befindet sich die Kleinstadt im Ausnahmezustande. Seit den 1970er-Jahren findet fünf Jahre nach der Badenfahrt die «kleine» Badenfahrt statt.

Austoben statt 08/15

Die Beiz «Leviathan» hat am Stadtfest 2012 den Preis als schönste Beiz gewonnen. Sandra Ardizzone

Obwohl das kulturelle Angebot viele nach Baden lockt, besteht die wahre Attraktion aus Holz: die Stände der Vereine. Je ausgefallener, desto besser, je kreativer, desto mehr Besuchende kommen. Sei es ein Restaurant auf der Ruine Stein oder eine Bar, dessen tragende Mauern aus Bücher bestehen. An den Ständen verpflegt man sich, aber sie sind Kunstwerke und keine Nebensache.

Dass die Festwirtschaften ein integraler Bestandteil der Badenfahrt ist, zeigt auch, dass ein Preis von 10'000 Franken an die kreativste Bar ausbezahlt wird.

Einen Tag vor der Badenfahrt stehen die meisten Beizen. Die Beiz Usvers gewann 2017. Sandra Ardizzone

Klein, aber fein

Spiel und Spass am Luzerner Fest 2018. Jakob Ineichen

Es war dieses Jahr die Alternative zu einer Absage, die dann aber doch verworfen wurde. Doch allenfalls wäre eine Art «Märetfescht light» gar nicht so falsch. Klein aber fein, anstatt Gross zu denken. Diesen Weg beschreitet derzeit gerade die Stadt Luzern. Anstatt Luzerner Fest heisst die Veranstaltung neu Stadtfest Luzern, anstatt 100'000 Personen soll das Fest noch um die 60'000 anziehen. Um dies zu erreichen, wurde etwa das Feuerwerk gestrichen.

Klar sind die Besucherzahlen in Luzern andere als in Solothurn. Aber auch hier kann man sich fragen, ob man das Fest zwar weiterhin jedes Jahr haben will, es dafür aber etwas kleiner denkt. Dafür vielleicht mit Fokus vor allem auf die eigene Stadtbevölkerung anstatt die ganze Region, womit wir beim nächsten Punkt angelangt sind.

Von Solothurn für Solothurn

Das Bärner Stadtfescht hat 2016 zum ersten Mal wieder nach einer 25-jährigen Pause stattgefunden. Das dreitägige Fest lockte rund 120’000 Menschen an. Durch Corona wurde die Veranstaltung zweimal verschoben und findet diesen Sommer wieder statt.

Die Vision des Fests: Möglichst viele Bernerinnen und Berner sollen sich an der Organisation des Festes beteiligen. Ein Fest von und für die Stadtbevölkerung. Bei diesem Konzept könnten auswärtige Marktstände in Solothurn passé sein.

Neuer Magnet für neues Publikum

Streetfood Festivals treffen den Nerv der Zeit. Hier unter der Leporello-Brücke 2019. Hanspeter Bärtschi

18 Bars, 21 Restaurants, 22 Festwirtschaften, 32 Verpflegungsstände und 77 Stände, an denen Ware verkauft wurde – so lässt sich das letzte Märetfescht in Zahlen zusammenfassen, das nun bereits drei Jahre zurückliegt. Dazu kamen Bands, die auf der Märetplatz-Bühne auftraten und DJs, die in der Feusi-Arena auf dem Klosterplatz für Stimmung sorgten.

Trifft dies noch den Nerv der Zeit? Diese Frage kann, ja muss man sich nun stellen. Möglich wäre, dass man kultureller wird, was zur Stadt Solothurn durchaus passen würde. Mehrere kleinere Bühnen verteilt über die Stadt, auf denen Konzerte zu hören sind. Wie an der diesjährigen Fasnacht mit den Guggenmusiken.

Oder man strebt eine Zusammenarbeit an. Etwa mit einem Streetfoodfestival, das damit in die Altstadt verlegt würde. Die Foodtrucks würden ergänzt durch Bars und Festwirtschaften der Vereine, dazu verschiedene Attraktionen auf den Plätzen der Stadt.

Auch mit den Barocktagen könnte man gemeinsame Sache machen, zusammen ein grosses Barockfest auf die Beine stellen. Feiern wie zu Zeiten der französischen Ambassadeure, als Wein aus dem Brunnen sprudelte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen