Solothurn Neue Energie für den zweiten Wahlgang: So haben die Kandidierende ihre Ferien verbracht Die Ferien neigen sich dem Ende zu, die Schule und das politische Leben fängt wieder an. Zum Ferienabschluss erzählen die Kandidierende für das Stadtpräsidium und das Vize-Stadtpräsidium, wie sie ihre Ferien verbracht haben. 13.08.2021, 05.00 Uhr

Stefanie Ingold ist in der Schweiz geblieben



Mein Höhepunkt in diesen Sommertagen war sicher die diamantene Hochzeit meiner Eltern, die das Fest gesund mit der versammelten Familie am Thunersee feiern durften. Auf 60 Jahre gemeinsamen Weg mit allen Höhen und Tiefen anzustossen, war für mich berührend.

Stefanie Ingold in den Ferien am Genfersee. zvg

Wenn es um Sommerferien geht, bin ich nicht anders als viele Solothurnerinnen und Solothurner. Ich mache das, was während der geschäftigen Wochen viel zu kurz kommt. Ich verbringe Zeit mit meinem Partner, meiner Familie, Freundinnen und Freunden. Einfach mal Zeit haben für mich, lesen und wandern, grosszügig geniessen ohne schlechtes Gewissen.

Vielfältige kulturelle und landschaftliche Abwechslung erlebte ich in den Weiten des Bündnerlandes und auf den «Terrasses de Lavaux», welche zum Unesco-Welterbe gehören. Regeneriert und voller Tatendrang freue ich mich auf die Begegnungen und Gespräche mit den Menschen meiner Heimatstadt Solothurn.

Markus Schüpbach setzt auf den richtigen Mix

Markus Schüpbach in den Sommerferien am Aletschgletscher. zvg

Wie sonst im Leben macht der richtige Mix es aus. So bin ich nach einer anstrengenden und herausfordernden Wahlkampfzeit mit meiner Familie zuerst eine Woche in die wunderschöne Bergwelt des Aletschgebietes eingetaucht. Die gemeinsame körperliche Tätigkeit in der Natur und die Zeit für Gespräche schätzen wir als Familie sehr. Leider war der Regenschutz häufiger im Einsatz als der Sonnenhut.



Markus Schüpbach in den Sommerferien mit seiner Familie. zvg

Um doch noch etwas Sommerferien-Feeling einzufangen, haben wir uns anschliessend an die Côte d’Azur aufgemacht. Die letzten Kurven durch das hügelige Hinterland, bevor dann das erste Mal das Meer in Sicht kommt, ist immer wieder ein spezieller Moment für uns alle.

Ein paar Runden auf dem SUP drehen, mit meiner Tochter beim Schnorcheln die Fische beobachten oder die morgendliche Joggingrunde mit meinem Sohn sowie gemütlich den Ferientag mit meiner Frau und einem kühlen Glas Rosé auf der Terrasse ausklingen zu lassen, sind die Ingredienzien einer perfekten Ferienwoche.

Laura Gantenbein

Laura Gantenbein in den Ferien. Zvg

«Mein Sommerprojekt besteht seit einigen Jahren daraus, mit einer Freundin in einer Woche ein Stück der südlichen Schweizer Grenze abzuwandern und dabei sowohl historische Veränderungen wahrzunehmen als auch Natureindrücke zu sammeln. Schritt für Schritt, CO2-neutral mit öffentlichen Verkehrsmittel und Zelt entdecke ich so Sommer für Sommer mit allen Sinnen auch meine eigenen Grenzen.

Nachdem wir bereits im Wallis und im Tessin waren, wanderten wir diesmal von Poschiavo nach Splügen (Bernina-Süd-Trail). Der Forno-Gletscher war dabei ein imposantes Zwischenziel (ca. 5 km lang): Unsere Gletscher zeigen eindrücklich, welche Einflüsse der Klimawandel hat und wie schnell die Erwärmung fortschreitet.

Dies macht auch der kürzlich erschienene Bericht des Weltklimarates deutlich. Es bleibt uns nichts anderes, als jetzt unseren Umgang mit den Ressourcen drastisch zu ändern. Massnahmen für den Klimaschutz und somit den Menschenschutz müssen und können auch in einer Kleinstadt wie Solothurn getroffen werden. Dafür setze ich mich ein.»



Pascal Walter macht Ferien im Regen in der Ostschweiz

Pascal Walter verbrachte seine Ferien in der Ostschweiz. Zvg

In diesem regnerischen Sommer merkt man, woher der Regen wirklich kommt. Entgegen allen Behauptungen, der Regen oder das Wetter käme aus dem Westen, merkte in diesem Sommer jede und jeder, dass der Regen ganz einfach von oben kommt. Eigentlich immer und überall.

Ich habe meine Ferien in der Ostschweiz verbracht, um davon zu profitieren, dass es ja da viel später regnen sollte. Ich kann nun bestätigen: Dem ist nicht so. Trotzdem konnte ich mit der ganzen Familie schöne Ferien in den Kantonen St. Gallen und Appenzell verbringen.

Sei es auf Ausflügen in die nahe Berglandschaft auf kinderfreundlichen Themen- und Rätselwegen, einem Besuch der Schaukäserei, Schifffahrten auf dem endlosen Bodensee oder einer Fahrt mit der Mühleggbahn, einer Standseilbahn mitten in der Stadt St. Gallen. Den Start nach der politischen Sommerpause kann ich erholt und mit vielen Zielen in Angriff nehmen.