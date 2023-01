Kurt Ferrari AG in Solothurn: Neuer Name und Generationenwechsel

Solothurn Namenwechsel und bereits die vierte Generation am Start: Die Kurt Ferrari AG steht gerade im Zeichen des Wandels 1997 haben die Brüder Umberto und Romano Ferrari das Familienunternehmen in Solothurn übernommen. Nun nimmt mit Cedric Ferrari die vierte Generation Einsitz in der Geschäftsleitung des Unternehmens, das neu Elektro Ferrari AG heisst. Jetzt kommentieren 26.01.2023, 05.00 Uhr

Von links: Umberto Ferrari ist nun im Ruhestand, Cedric und sein Vater, Romano Ferrari haben die Geschäftsführung übernommen. Bild: zvg

Die Firma, welche Ernst Ferrari 1948 in Solothurn gegründet hat, gibt es noch heute. Und noch immer ist das Traditionsunternehmen in Familienbesitz und befindet sich gerade im Wandel, wie die Kurt Ferrari AG in einer Mitteilung schreibt.