Nadia Bacchetta ist neue Organistin in der Stadtkirche Solothurn

Solothurn Nadia Bacchetta und die Orgel in der Stadtkirche: Liebe auf den ersten Ton Seit Anfang Jahr ist Oberdörferin Nadia Bacchetta Organistin der Stadtkirche Solothurn. Sie wollte einst gar nicht Profi-Organistin werden, bis ein zeitgenössisches Orgelstück sie nicht mehr losliess. Silvia Rietz Jetzt kommentieren 31.01.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nadia Bacchetta ist neue Organistin der Stadtkirche Solothurn an der Kuhn-Orgel. Anita Gerster

«Meistens lande ich mit dem Lift im falschen Stockwerk. All diese Gänge, Türen und Säle kommen mir noch wie ein Labyrinth vor», schmunzelt Nadia Bacchetta. Als sie im ersten Sonntagsgottesdienst 2022 als neue Organistin der Stadtkirche vorgestellt wurde, machte sie einzig der Gedanke nervös, es nicht rechtzeitig von der Orgelempore in den Sakralraum zu schaffen.

Sofort zurecht fand sie sich hingegen mit der unter Denkmalschutz stehenden Kuhn-Orgel.

«Mit deren traumhaften Klang und den romantischen Stimmen bin ich rundum glücklich, entdecke fortwährend neue Klangkombinationen.»

Dabei wollte die junge Frau ihre Organistenstelle an der Stadtkirche Aarau gar nicht aufgeben. «Ich fühlte mich in Aarau breit getragen, habe viele Projekte angestossen und den städtischen Kulturkalender mitgeprägt.

Als mich ein Bekannter auf die Neubesetzung ansprach, packte ich die Gelegenheit, um näher bei der Kirchgemeinde und vor Ort zu sein. Auch der Familie zuliebe entschied ich mich für den Wechsel nach Solothurn», erzählt Nadia Bacchetta, die in Grenchen aufgewachsen ist und mit Mann und zwei Kindern in Oberdorf lebt. Sie sagt:

«Als Mutter war ich wegen des langen Arbeitswegs wie auch der Sonntags- und Abendeinsätze ständig im Kompromiss-Modus. Nun quasi vor der Haustüre wirken zu dürfen, erfüllt mich mit Dankbarkeit und Freude.»

Nachdem sie sich während zehn Jahren den Begrenzungen der beiden Barock-Orgeln der Stadtkirche Aarau anpasste, geniesst sie nun die Möglichkeiten des romantischen Instruments in Solothurn. Zumal ihr die französische Schule des 19. Jahrhunderts besonders nahesteht – von César Franck über Jehan Alain bis Olivier Messiaen. Angereichert mit Pop und Jazz bilden die Romantiker das Hauptstandbein von Nadia Bacchetta.

Nadia Bacchetta, neue Organistin Stadtkirche Solothurn, neben ihrer neuen Orgel. Anita Gerste

Obschon, die junge Frau ist in vielen musikalischen Stilen zu Hause. Die Organistin improvisiert variantenreich, interpretiert einen Hochzeitsmarsch genauso feurig wie Filmmusik und Charthits. Sie beherrscht die ganze Bandbreite an musikalischen Ausdrucksformen, experimentiert beim Registrieren der Orgel mit verschiedensten Klängen. Improvisiert Nadia Bacchetta, erleben die Zuhörenden, wie aufregend Orgelmusik tönen kann, lassen sich vom rhythmischen Pulsieren mitreissen. Sie schwärmt:

«Dieses Instrument ist eine wahre Rarität an Klangvielfalt, alle Register singen geradezu, die Technik der pneumatischen Kuhn-Orgel benötigt keinen Kraftaufwand. Ich habe mich auf den ersten Ton verliebt und begebe mich noch immer auf Entdeckungsreise.»

Dabei wollte sie ursprünglich gar keine Organistenstelle annehmen, überlegte während des Studiums sogar, auf eine Profilaufbahn zu verzichten. Bis ein zeitgenössisches Orgelstück sie aufwühlte und nicht mehr losliess.

Auf Nachfrage beim Komponisten Hans-Ola Ericsson beschied er, sie dürfe die Noten haben, müsse sie jedoch persönlich abholen. «Nun, dachte ich, verbringen wir halt Ferien in Skandinavien», lacht Bacchetta. Kurzentschlossen sei sie mit ihrem damaligen Freund und heutigen Ehemann nach Nordschweden gereist, habe sich auf dem Universitätsgelände in Piteå eingerichtet und tagelang gespielt.

Neue Familienkonzerte in Solothurn

«Ericsson gab mir das Stück und den Schlüssel für das Orgelzimmer, nämlich mit dem Auftrag, zu üben. Nach ein paar Tagen fragte er, ob ich bei ihm studieren wolle. So kam ich zu einem Erasmusjahr in Schweden, lebte in einer Wohngemeinschaft auf dem Campus mit Studenten aus der ganzen Welt, knüpfte ein internationales Netzwerk – und blieb der Orgel als Profi erhalten.»

Bestehen bleibt auch die Verbindung mit Aarau: Mit den weiterhin von ihr betreuten Projekten «Singe mit de Chliine» und einem ökumenischen Kinderchor hält die Kulturvermittlerin den Kontakt. Kinder, die Jugend und damit das Publikum und die Musikschaffenden der Zukunft liegen Nadia Bacchetta am Herzen. So will sie denn auch in Solothurn Familienkonzerte etablieren und Neues anregen.

Einen ersten Pflock hat sie bereits eingeschlagen und für Frühaufsteher das Format «Morning Booster» initiiert, bei dem jeden Mittwoch von 7.45 bis 8.00 Uhr meditative Orgelmusik und gute Gedanken den Tagesstart begleiten.

Am Donnerstag, 3. Februar, 18.30 Uhr, steht «Musik & Poesie» auf dem Programm. Nadia Bacchetta ist in Solothurn angekommen, erweitert das Kulturangebot mit kreativen Ideen und grosser Musikalität.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen