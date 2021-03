Solothurn Nach schwerem Unfall an den Bike Days 2018: Fahrer blitzt mit Beschwerde vor Gericht ab An den Bike Days 2018 ereigneten sich zwei tragische Unfälle. Der Unfall in der Altstadt hat juristische Konsequenzen, die bis heute nicht abschliessend geklärt sind. Das Obergericht hat eine Beschwerde des verunfallten Fahrers abgewiesen. Judith Frei 26.03.2021, 05.00 Uhr

Zum Unfall kam es beim Rennen «Chasing Cancellara».

Hansörg Sahli

Jetzt ist es bald drei Jahren her, dass am Zehn-Jahr-Jubiläum der Bike Days sich gleich zwei tragische Unfälle ereigneten: In einem Waldstück in Rüttenen verunfallte ein damals 38-jähriger Teilnehmer tödlich und am Eröffnungstag gab es in der Schaalgasse eine Kollision zwischen einem 16-jährigen Radfahrer mit einem Passanten. Der junge Fahrer wurde mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma ins künstliche Koma versetzt, der Passant blieb unverletzt.

Die Untersuchungen des tödlichen Unfalls im Wald ergaben schon bald, dass es sich um eine Verkettung unglücklicher Umstände handelte, es wurde keine Fremdeinwirkung festgestellt.

Die Kollision in der Schaalgasse beschäftigt aber bis heute die Juristen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete nach dem Unfall eine Strafuntersuchung gegen den Passanten und gegen unbekannte Täterschaft wegen fahrlässiger Körperverletzung (schwere Schädigung) und Verletzung der Verkehrsregeln. Letzten Oktober wurde das Verfahren gegen unbekannte Täterschaft eingestellt.

Der Passant wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung mit schwerer Schädigung und grober Verletzung der Verkehrsregeln zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 30 Franken und zu einer Busse von 150 Franken verurteilt. Der Passant hat gegen den Strafbefehl Einsprache erhoben.

Der verunfallte junge Mann hat Beschwerde gegen das Einstellen des Verfahrens erhoben. Er stellte den Antrag, das Verfahren gegen unbekannte Täterschaft weiterzuführen und – nachdem die beschuldigten Personen oder Unternehmen bestimmt wurden – diese zur Anklage zu bringen. Das Obergericht wies die Beschwerde nun ab.

Was ist passiert?

Der Unfallhergang ist heute umfassend bekannt: Am Eröffnungstag fand am Abend das Radrennen «Chasing Cancellara» in den Gassen der Altstadt statt. Die Rennstrecke wurde mit Gittern und Bändern abgesperrt. Bei der Einmündung der Kreuzgasse in die Schaalgasse befand sich ein Streckenposten – eine mit gelber Weste gekennzeichnete Frau im Rollstuhl.

In dem Moment, als die Velofahrer mit Pfeifsignalen von den anderen Streckenposten angekündigt wurden, verschaffte sich der geistig beeinträchtigte und alkoholisierte Passant Zutritt zur Rennstrecke. Der Streckenposten rief mehrmals «Halt!» und gestikulierte mit den Armen, trotzdem lief der Mann weiter. Der erste Rennfahrer konnte noch ausweichen, der ihm folgende 16-jährige Fahrer nicht – er zog sich beim anschliessenden Sturz schwere Verletzungen zu.

Die Staatsanwaltschaft erklärt in ihrer Begründung zur Einstellung der Strafuntersuchung gegen unbekannte Täterschaft, dass die unmittelbare Ursache des Unfalls auf den Zusammenstoss mit dem Fussgänger zurückzuführen sei. «Nebst dem kausalen Fehlverhalten des Fussgängers liessen sich keine Sorgfaltspflichtverletzungen einer für die Durchführung des Rennens verantwortlichen Person ausmachen», so die Staatsanwaltschaft in ihrer Einstellungsverfügung.

War die Strecke gut genug gesichert?

Der Beschwerdeführer entgegnet, dass an der fraglichen Stelle die Öffnung zur Rennstrecke angeblich 4,4 Meter gross gewesen sei und er stellt die Frage, ob sie nicht viel kleiner hätte sein sollen, denn dort würden die Fahrradfahrer auf Kopfsteinpflaster mit hohem Tempo vorbeifahren. Ausgerechnet an dieser Stelle sei der Posten mit einer Person im Rollstuhl besetzt worden. «Ob für diese Mängel Einzelpersonen verantwortlich zu machen seien und/oder eines oder beide Unternehmen, wäre von der Staatsanwaltschaft zu klären gewesen», argumentiert der Beschwerdeführer.

Das Obergericht folgt der Staatsanwaltschaft in ihrer Argumentation, dass der Streckenposten eine «ausreichend qualifizierte Person» gewesen sei: «Es wäre grundsätzlich falsch, zu fordern, ein Streckenposten müsse jemanden physisch aufhalten können.»

Auch das Sicherheitskonzept des Veranstalters sei genügend gewesen, urteilt das Gericht. Es sei unverkennbar gewesen, «dass an der fraglichen Stelle ein Anlass stattfand und die Strasse nicht einfach passiert werden darf». Hätte der Passant sich nicht den Aufforderungen des Streckenpostens widersetzt, wäre es nicht zu diesem tragischen Unfall gekommen, meint das Obergericht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, der Beschwerdeführer kann es vor Bundesgericht anfechten.

Die Bike Days werden – wie schon letztes Jahr angekündigt wurde – dieses Jahr nicht in Solothurn, sondern in Zürich stattfinden. Ob sie in Zukunft wieder nach Solothurn zurückkehren werden, ist nicht klar.