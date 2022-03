Solothurn Nach mündlicher Bewilligung für Demonstration kurz vor Beginn: Die SVP fordert eine fixe Frist Am 15. Januar erhielten Demonstranten kurz vor dem Start trotz fehlendem Gesuch eine mündliche Bewilligung. Die SVP befürchtet ein Präzedenzfall. Das Stadtpräsidium hingegen argumentiert, die Polizei brauche Spielraum. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 16.03.2022, 11.12 Uhr

Demo gegen Maskenpflicht ab der 1. Klasse in Solothurn vom 15. Januar 2022. Raphael Karpf

Als der Regierungsrat Mitte Januar die Maskenpflicht ab der 1. Primarklasse beschloss, formierte sich Widerstand. 500 Personen versammelten sich am Samstag, 15. Januar, um in der Stadt Solothurn gegen den Entscheid zu demonstrieren. Was jedoch fehlte: die Bewilligung für die kurzfristig einberufene Kundgebung.