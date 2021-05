Solothurn Münzen und Medaillen versteigern: «Das ist ein wenig wie bei Indiana Jones» Der Solothurner Münzhändler Jonas Flueck erklärt, was ihn an Münzen und Medaillen fasziniert und wie der Münzhandel ethischer wird. Judith Frei 26.05.2021, 05.00 Uhr

Wertvolle Münzen bei der Lugdunum GmbH in Solothurn: Direktor und Auktionator Dr. Jonas Emmanuel Flueck. Hanspeter Bärtschi

In einem unscheinbaren Haus am Amthausplatz, in einem kleinen Büro, ist das international operierende Auktionshaus Lugdunum zu Hause. Dort werden mit Münzen und Medaillen gehandelt. Sein Direktor und ­Auktionator, Jonas Emmanuel Flueck, ist Historiker und Archäologe. Der Numiskmatiker hat trotz französischem Akzent Solothurner Wurzeln: Sein Vater ist Solothurner. Aufgewachsen ist Flueck aber in Frankreich und promoviert hat er in Lyon, Lugdunum auf Lateinisch. Seit einiger Zeit wohnt er mit seiner Familie wieder in der Region Solothurn. «Mir und meiner Frau gefällt es hier in Solothurn, wegen der geschichtsträchtige, schöne Altstadt und auch der frankophilen Atmosphäre», erklärt er: «Ich finde, man spürt, dass Solothurn einst die französische Ambassadorenstadt war.»

Dank Flueck konnte das Museum Blumenstein letztes Jahr seine Sammlung an Solothurner Münzen erweitern, da er eine Sammlung historischer Solothurner Münzen versteigerte.



Der Standort Solothurn ist kein Nachteil für die Tätigkeit von Flueck. «Viele Geschäfte werden heutzutage online abgewickelt», erklärt er. Doch nicht nur: Am 9. Juni findet eine Auktion im H4-Hotel statt (siehe Box). Dann werden über 200 Münzen und Medaillen versteigert. «Für diesen Anlass reisen Leute aus aller Welt an», so Flueck.

Ein Händler kann nicht gleichzeitig Sammler sein

Unter diesen 200 Losen, die versteigert werden, befinden sich auch Medaillen aus der Sammlung der Comtesse Martine de Béhague. Die Gräfin lebte während der Jahrhundertwende in Paris und starb kurz vor dem zweiten Weltkrieg. Ihre Nachfahren verkaufen nun diese Medaillen.

«Es ist nicht aussergewöhnlich, dass Erben eine Sammlung verkaufen wollen, da sie nicht die Sammlerleidenschaft teilen»,

so Flueck.

Wertvolle Münzen bei der Lugdunum GmbH in Solothurn Hanspeter Bärtschi Die «Kehrseite» der Medaillen. Hanspeter Bärtschi La Médaille de Justice wurde 1623 von Guillaume Dupré "premier sculpteur du Roi" für König Louis XIII. hergestellt. Sie erinnert an das Ende der ersten Hugenotten-Aufstände, die zwischen 1620 und 1622 im Südwesten Frankreichs wüteten. Hanspeter Bärtschi Wertvolle Münzen bei der Lugdunum GmbH in Solothurn: La Médaille de Justice wurde 1623 von Guillaume Dupré "premier sculpteur du Roi" für König Louis XIII. hergestellt. Sie erinnert an das Ende der ersten Hugenotten-Aufstände, die zwischen 1620 und 1622 im Südwesten Frankreichs wüteten. Hanspeter Bärtschi Die Supremacy Medaille ist eine sehr seltene Goldmedaille. Sie wurde 1545 vom Englischen König Heinrich VIII. geprägt und feiert seinen Aufstieg zum Oberhaupt der Kirche von England 10 Jahre zuvor. Hanspeter Bärtschi Wertvolle Münzen bei der Lugdunum GmbH in Solothurn: Die Supremacy Medaille ist eine sehr seltene Goldmedaille. Sie wurde 1545 vom Englischen König Heinrich VIII. geprägt und feiert seinen Aufstieg zum Oberhaupt der Kirche von England 10 Jahre zuvor. Hanspeter Bärtschi Wertvolle Münzen bei der Lugdunum GmbH in Solothurn. Hanspeter Bärtschi Wertvolle Münzen bei der Lugdunum GmbH in Solothurn. Hanspeter Bärtschi Wertvolle Münzen bei der Lugdunum GmbH in Solothurn. Hanspeter Bärtschi Wertvolle Münzen bei der Lugdunum GmbH in Solothurn. Hanspeter Bärtschi Diese Pracht-Medaille wurde zwischen 1610 und 1614 für die Königin Regentin, Maria de Medici, Mutter Ludwigs XIII., angefertigt. Sie wird dem berühmten Bildhauer und Medailleur Guillaume Dupré zugeschrieben. Hanspeter Bärtschi Diese Pracht-Medaille wurde zwischen 1610 und 1614 für die Königin Regentin, Maria de Medici, Mutter Ludwigs XIII., angefertigt. Sie wird dem berühmten Bildhauer und Medailleur Guillaume Dupré zugeschrieben. Hanspeter Bärtschi

Er selbst ist kein Sammler, das würde mit seiner Tätigkeit als Händler in Konflikt kommen. Er habe zwar schon seit Kindes­beinen eine Faszination für Münzen.

Münzen werden wiederentdeckt

Die Münzen, mit denen er handelt, wurden früher als ­Zahlungsmittel gebraucht, wohingegen die Medaillen oft eine Auszeichnung für eine beson­dere Leistung waren. Sie wurden meist von Königen in Auftrag gegeben, die sie dann an ihre Untergeben verliehen. Schon damals hatten diese Stücke einen hohen Wert und wurden manchmal als Schmuckstücke von Frauen und Männern getragen.



Was den promovierten Archäologen und Historiker fasziniert, ist der Gedanke, dass eine Münze oder Medaille einst in den Händen eines Königs war und sie physisch von unseren Vorfahren angefasst wurden. Die Münzen und Medaillen seien zudem das Resultat bester Handwerkskunst, denn Könige haben nur die besten Handwerker beauftragt.

Gleichzeitig fasziniert ihn auch die «Jagd» nach vergessenen Sammlungen, die manchmal Jahrzehnten in Tresoren liegen. «Das ist ein wenig wie bei Indiana Jones», sagt der Archäologe und schmunzelt. Doch sei der Handel mit Münzen nicht unproblematisch. Mit Münzen aus gewissen Weltregionen und Epochen müsse man Acht geben, woher sie kommen, denn mit dessen Erlös wurden auch schon terroristische oder mafiöse Organisationen finanziell unterstützt.

Flueck und seine Frau Pauline haben dafür ein Online Tool, das sie Ex-Numis tauften, entwickelt. Dieses Tool vereinfacht die Provenienzforschung, die Herkunftsforschung. Mit einer Bilderkennungssoftware kann ein Bild der Münze eingelesen werden. Die Software sucht dann in einer Datenbank sein Ebenbild. So kann mit wenigen Clicks festgestellt werden, ob die Münze zu einem früheren Zeitpunkt schon in einem Auktionskatalog abgebildet wurde. Wurde sie das, kann man schnell bestätigen, dass sie aus einer «sauberen» Quelle kommt.

So werden in dem kleinen Büro beim Amthausplatz nicht nur mit historisch relevanten Münzen gehandelt, sondern es wird auch ein Beitrag geleistet, dass dieser Handel ethisch korrekt gemacht wird.

Eine Auktion mit internationaler Ausstrahlung

Jonas Flueck erklärt, was im Juni versteigert wird. Judith Frei

Am 9. Juni wird im Hotel H4 über 200 Münzen und Medaillen versteigert. Darunter auch sechs Medaillen aus der Sammlung der Gräfin Martine de Béhague. Schon nur die Tatsache, dass die historischen Stücke im Besitz der Mäzenin waren, steigert den Wert der Medaillen als Sammlerobjekt. «Die numismatische Sammlerwelt ist eine männerdominierte Welt. Eine Sammlung, die in Frauenhand war, ist etwas spezielles», so Jonas Flueck.

Wertvolle Münzen bei der Lugdunum GmbH in Solothurn: La Calaisienne ist eine herausragende Silbermedaille. Hanspeter Bärtschi

Unter den zu versteigernden Stücken befindet sich auch die Calaisienne. Diese Silbermedaille wurde 1455 im Auftrag des französischen Königs Karl VII geprägt und an seine Ritter verteilt. Auf der einen Seite der Medallie sieht man den König als Krieger hoch zu Ross und auf der anderen als Sieger und Machthaber auf dem Thron sitzend.

La Calaisienne wurde 1455 vom französischen König Karl VII geprägt und erinnert an den Sieg der Franzosen im 100-jährigen Krieg über die Engländer und deren Vertreibung aus dem französischen Herrschaftsgebiet. Hanspeter Bärtschi

Sie sei so wertvoll, weil sie selten ist, erklärt Flueck. Diese sei die einzige in Privathänden, die anderen zwei Exemplare befinden sich im British Museum in London und in Paris in der Bibliothèque Nationale de France. Auch ist sie handwerklich einmalig, «technisch ein Meisterwerk», wie es Flueck ausdrückt, nie zuvor wurde eine so grosse Silbermedaille geprägt.

Der Numismatiker im Gespräch über die Sammlung der Gräfin de Béhague. Judith Frei

Der Wert einer solchen Medaille sei schwierig zu schätzen. Flueck hat einen Wert von 50'000 Franken festgelegt, doch was ein Sammler bereit sei dafür zu zahlen, könne er nicht vorhersehen. «Wenn jemand geschichtsbegeistert ist und viel Geld hat, dann sind die Limiten sehr hoch angesetzt.» Es könne dann schon in den sechsstelligen Bereich gehen. Der Besitzer der Medaillen-Sammlung Béhague wird den Erlös aus der Versteigerung für den Wiederaufbau der abgebrannten Kathedrale Notre-Dame spenden. Die Auktion im H4 ist öffentlich, will man mitbieten, dann muss man sich bei der Lugdunum GmbH anmelden.