Neue Pächter und neuer Boden beim CIS Solothurn

Solothurn Morgenröte beim Sportcenter CIS: Neue Pächter, neuer Boden – und weitere Verbesserungen in Aussicht Petr Krcmar und Donovan Cuntapay sind die neuen Pächter im Sportcenter CIS. Neu ist auch der Boden in der Tennishalle. Der Anfang einer besseren Zukunft? Fabio Vonarburg 09.12.2021, 05.00 Uhr

Petr Krcmar (links) und Donovan Cuntapay in der Tennishalle des CIS in Solothurn. Carole Lauener

Die beiden sprühen vor Elan. Sie sind fest überzeugt, dass nun beim Sportcenter CIS wieder bessere Zeiten anbrechen. Die beiden, das sind Donovan Cuntapay und Petr Krcmar, seit wenigen Wochen die neuen Pächter der Sportanlage, die seit vielen Jahren eines der grössten Solothurner Sorgenkinder ist.

Die Aufbruchstimmung der beiden neuen Kräfte im CIS ist ansteckend, es ist schwierig sich ihrem Positivismus zu entsagen. Selbst wenn man im Hinterkopf hat, dass es dies doch auch schon gab. Mehrmals: Neue Pächter und damit neue Hoffnung. Dennoch gibt es dieses Mal mehr positive Indizien als auch schon.

«Wir möchten das gut machen»

Da wären einmal die Personalien. Petr Krcmar kennt das CIS, betreibt er doch hier seit rund zehn Jahren die «Solothurn Tennis Akademie». Weiss aus eigener Erfahrung vom Zustand des Sportzentrums. «Ich habe selber jahrelang auf einem schlechten Hallenbodenbelag Tennis gespielt», sagt Krcmar, der seit Oktober den Bereich Tennishalle vom CIS-Inhaber, der Ammann Globalbau AG, gepachtet hat. Der Tenniscoach möchte nun aber nach vorne schauen und nicht zurück.

«Wir möchten das gut machen», sagt Krcmar und führt in die Tennishalle, auf den neuen Belag. Es ist Tatsache, es wurde investiert. «Jetzt spiele ich auf einem der besten Tennishallenböden der Schweiz», sagt ein sichtlich zufriedener neuer Pächter. Wie er das geschafft hätte, sei er schon häufig gefragt worden, erzählt Krcmar. «Wir führen gute Gespräche mit der Familie Ammann, haben direkten Kontakt.»

Als Nächstes soll in der Tennishalle noch das Licht ersetzt werden. Derzeit werden am Boden 300 Lux gemessen, minimum wären 500, ideal 800. Krcmar ist überzeugt, dass dies im kommenden Jahr umgesetzt wird.

Der neue Boden in der Tennishalle des CIS Solothurn. Carole Lauener

Zum zweiten Pächter: Donovan Cuntapay ist verantwortlich für den Rest im CIS. Das Restaurant, das wiederbelebt werden soll, die beiden Squash-Plätze, die Mehrzweckhalle und den Bereich mit den Badminton-Plätzen. «Ein solcher Betrieb hier in der Schweiz war schon immer mein Traum», sagt Cuntapay, der sportlich im Badminton-Bereich zuhause ist, einst Spitzensportler, respektive Nationalspieler in den Niederlanden war.

Wie Krcmar führt auch er eine Academy, die er ab Januar nach Solothurn verlegt. Unter den internationalen Badminton-Spielerinnen und -Spielern, die Cuntapay betreut, sind drei, die an den Olympischen Spielen in Tokio dabei waren.

Jeden Abend wird nun gewischt

«Die Badminton-Plätze im CIS sind meiner Meinung nach die besten in der Schweiz», sagt er, führt in die Halle. Der Boden glänzt. «Jeden Abend wische ich», sagt Cuntapay, erzählt, was er angetroffen hat, als er im Sommer nach Jahren wieder einmal ins CIS kam. Blätter und Steine hätten auf den Spielfeldern gelegen und er sei verwundert gewesen, wie verwaist die Sportanlage war. Früher hätte das CIS gelebt.

Die Badminton-Halle mit sechs Spielfeldern. Fabio Vonarburg

Mit früher meint Cuntapay 2006 bis 2008, als das CIS schon einmal sein Arbeitsort war. Er war damals Nationaltrainer von Swiss Badminton, dessen Leistungszentrum noch in Solothurn zu Hause. Heute ist dieses in Bern. Cuntapay würde Swiss Badminton gerne wieder zurück locken, ebenso hofft er, ein früheres europäisches Jugendturnier wieder im Sportzentrum beherbergen zu dürfen. Es sind grosse Pläne, die er hegt. Auch ausserhalb der Badmintonhalle.

Die grösste Baustelle

Da wäre die Mehrzweckhalle, in der täglich 200 bis 300 Schülerinnen Sportunterricht haben und Solothurner Vereine trainieren. Darunter der Handballclub TV Solothurn. Der Boden hier ist wohl die grösste Baustelle des CIS, hat eigentlich schon längst ausgedient und ist nicht ungefährlich. «Was, ihr spielt auf diesen Boden?», habe er die Handballer beim ersten Treffen gefragt, erzählt Cuntapay.

Die Mehrzweckhalle braucht unbedingt einen neuen Boden. Fabio Vonarburg

Der neue Pächter zeigt auf drei Quadrate auf dem Boden. Sie sind das Zeichen, dass es vorwärts gehen soll. Es sind Proben für den künftigen Belag, der kommen soll. «Der eine ist zu hart, der andere etwas zu weich, wir werden wohl die Variante dazwischen wählen», führt Cuntapay aus.

Er ist zuversichtlich, dass die Familie Ammann den Boden nun machen lässt. Wie das Licht in der Badminton-Halle, für das die Offerten bereits eingeholt wurden.

Drei Bodenbeläge werden hier getestet. Fabio Vonarburg

Auch für den Aussenbereich gibt es Pläne. Ein Platz für Streetbasketball ist im Gespräch, Cuntapay könnte sich eine Skateranlage vorstellen, wobei man hier auf Sponsoren oder die Unterstützung der Stadt angewiesen wäre, wie er ausführt.

Einen Businessplan erstellt

Bereits konkreter ist der Gastronomie-Bereich. Ab Januar sollen sich die Schülerinnen und Schüler vor dem CIS verpflegen können. Vorgesehen ist ein Foodtruck. Auch das Restaurant soll wieder Essen anbieten. Ab wann ist allerdings noch offen, hänge auch vom Verlauf der Pandemie ab.

Damit es auch finanziell funktioniert, hat Cuntapay zusammen mit seiner Geschäftspartnerin Nadia Fankhauser alles durchgerechnet, einen Businessplan erstellt.

Die Bar in den Farben des neuen Auftritts des CIS. Carole Lauener

Die beiden Pächter verstehen sich gut untereinander, wie sie erzählen. «Dabei kennen wir uns erst seit wenigen Wochen», lacht Petr Krcmar. «Wir haben gute Laune. Es macht uns Spass, in diesem Moment hier zu sein.» Donovan Cuntapay ergänzt:

«Wir hatten dieselbe Vision, ohne miteinander gesprochen zu haben.»

So sind sich die beiden einig, dass sie im CIS viel mehr Präsenz zeigen wollen als ihre Vorgänger. Die Zeiten, in denen niemand vor Ort gewesen sei, seien vorbei. So können die Plätze gemietet werden, beim Eingang werden die Covid-Zertifikate kontrolliert. Ab Januar werden zwei weitere Mitarbeiter beim Empfang mithelfen und Cuntapay betont, dass er das Gespräch mit den Vereinen und den Lehrpersonen sucht, ihre Bedürfnisse abholt.

Die beiden neuen Pächter hoffen, dass mit den Massnahmen und dank ihrer Präsenz und ihrem Enthusiasmus wieder mehr Leben ins CIS zurückkehrt. Und dass die Sportanlage von der Bevölkerung wieder häufiger genutzt wird.

Werden ihre Träume wahr? Solothurn ist gespannt.

