Solothurn Mitten in der Nacht: Bankomat der Baloise Bank SoBa gesprengt In der Nacht auf Mittwoch haben Diebe einen Bankomaten der Baloise Bank SoBa AG gesprengt. Anwohner berichten von zwei Knallen. 26.05.2021, 06.46 Uhr

Das Ausmass der Zerstörung. ArgoviaToday

An der Brunngrabenstrasse in Solothurn wurde in der Nacht auf Mittwoch ein Bankomat gesprengt. Das berichtet «ArgoviaToday». Die Sprengung habe sich kurz nach 02:30 Uhr ereignet, wie die Solothurner Kantonspolizei auf Anfrage des Newsportals bestätigte. Laut Anwohnern war zwei Mal ein lauter Knall zu hören.