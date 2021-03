Solothurn Mit Humor und Schoggi durch die Krise: Confiserie Hofer hat einen Impf-Hasen kreiert Die Confiserie Hofer aus Solothurn nimmt in ihren Osterhasenkreationen das Geschehen in der Welt auf. Dieses Jahr ist auch das Impfen ein Thema. Judith Frei 17.03.2021, 05.00 Uhr

Ingrid Spit mit dem Impf-Hasen, der ihr Mann Philipp Hofer kreiert hat. Tom Ulrich

Der Hase verdeckt verschreckt seine grossen Kulleraugen mit seinen Marzipanhänden, aus seinem entblössten Hinterteil ragt eine Spritze, auf der Verpackung steht «geimpft mit Pfizer», auf den anderen stehen die anderen Impfstoffe wie Moderna oder Sputnik. «In der Spritze ist Erdbeergelee», sagt Ingrid Spit Hofer von der Confiserie Hofer schmunzelnd.

Jedes Jahr findet man in der Confiserie im Unteren Stalden Osterhasen mit einem Aktualitätsbezug. Die Kreationen werden von ihrem Mann Philipp Hofer und seinem Team entwickelt: Von der Idee bis zur Produktion vergeht viel Zeit. Wie viel Zeit, kann Spit nicht genau sagen. «Wenn wir es genau wüssten, müssten wir für den Hasen möglicherweise das Doppelte verlangen», meint sie. Bei diesen sogenannten Fantasiehasen stehen nicht die wirtschaftlichen Beweggründe im Vordergrund, sondern die Freude am Kreieren, die Freude am Beruf und daran, die Kundschaft zum Lachen zu bringen.

Auch im letzten Jahr spielte Corona eine Rolle bei der Osterhasen-Kreation: Der Corona-Osterhamster 2020 von der Confiserie Hofer: «Hamstern erwünscht». Hanspeter Bärtschi

Bei der Kundschaft kommen die Kreationen gut an. Vorerst wurden aber nur 60 Hasen gemacht, sobald mehr gebraucht werden, wird nachproduziert. Mit diesem Vorgehen hatten sie bis anhin Erfolg. Letztes Jahr zum Beispiel ist nach der Ostersaison nur ein einziger Hase übrig geblieben.

In der Produktionsstätte der Confiserie Hofer. Tom Ulrich

Gemacht werden die lustigen Hasen im zweiten Obergeschoss, wo auch Pralinen und andere süsse Leckereien hergestellt werden. Seit Ende Fasnacht ist man dort am Tüfteln und Produzieren. Neben dem Impfhasen wurde dieses Jahr auch der Dr.-House-Hase entwickelt und produziert. Längst nicht alle Ideen werden umgesetzt. Dieses Jahr hat man auch versucht, einen Osterhasen-Rapper umzusetzen, doch der Hoodie sah weniger nach Rapper und mehr nach Rotkäppchen aus, erklärt eine Confiseurin.

Im Tea-Room wird nicht Kaffee getrunken, sondern dort sind Osterhasen ausgestellt. Tom Ulrich

Die anderen Hasen, die man jedes Jahr im Hofer findet, werden auch auf diesem Stockwerk produziert. Die Hasen werden in Kunststoffformen gegossen, die Dekoration oder Schminke, wie es Spit nennt, wird im Nachhinein mit andersfarbiger Schokolade gemacht. Bei einigen schwarzen Hasen versucht man nur zurückhaltend «zu schminken», so können auch sich vegan ernährende Menschen diese essen. Einen Vegi-Hasen mit brauner Schokolade produzieren sie auch. Statt Kuhmilch wird für diese Schokolade Kokosmilch genommen.

In diese Formen wird die Schokolade gegossen. Tom Ulrich

«Schon letztes Jahr ist das Ostergeschäft gut gelaufen», erklärt Spit, dieses Jahr seien auch schon viele Bestellungen eingegangen. «Viele Firmen senden ihren Mitarbeitenden Schokolade ins Homeoffice», sagt sie. Denn die Osterhasen kann man auch per Post versenden lassen. «Ich hoffe bei den Postversendungen immer, dass der Hase heil ankommt», so Spit. Um kein Risiko einzugehen, werden der Impfhase und auch der Dr. House nicht versendet.

Das Geschäft mit der Patisserie und den Schoggihasen läuft gut, dafür sind die Einnahmen vom Tea-Room weggefallen. Wo vor der Pandemie an kleinen Tischen noch Kaffee getrunken und Patisserie gegessen wurde, sind heute die Osterhasen ausgestellt. «Für uns fallen 50 Prozent des Umsatzes weg», erklärt Spit. Ihr fällt es schwer, die Gäste abzuweisen, die gerne für einen Kaffee bei ihr verweilen wollen. So hofft auch sie, dass eine Rückkehr zur Normalität bald möglich ist.

Der Impfhase ist die neue Kreation aus dem Hause Hofer. Tom Ulrich