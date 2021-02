Solothurn Mit einer «künstlerischen Performance» meldet sich die Klimastreik-Gruppe zurück Am Samstag waren in der Stadt Solothurn Aktivistinnen und Aktivisten der Klimastreik-Gruppe Solothurn unterwegs. 22.02.2021, 18.17 Uhr

Aktion des Klimastreikkomitees Solothurn auf der St.-Ursen-Kathedrale. Zvg

Lange hörte man wegen der Coronapandemie nicht viel von ihr – nun hat sich die Klimagruppe Solothurn zurückgemeldet. Am Samstagmorgen fand in der Altstadt eine Aktion der Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten statt. Oder wie diese es in einer Mitteilung ausdrücken: «eine künstlerische Performance».