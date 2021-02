Solothurn Mit diesem Vers endet die Fasnacht: «Ig hoffe doch mit frohem Muet, s’ig nöchscht Johr alles wieder guet» Bevor der Ober der Narrenzunft Honolulu die Laterne auslöschte, folgte der Schlussvärs, der die Coronafasnacht auf den Punkt brachte. Fabio Vonarburg 18.02.2021, 05.00 Uhr

Die Narrenzunft Honolulu vor dem Auslöschen der Fasnachtslaterne. Tom Ulrich

Bereits zum zweiten Mal in Folge fiel gestern Mittwochabend das aus, was in Solothurn sinnbildlich für das Ende der Fasnacht steht – der brennende Böögg. Im vergangenen Jahr konnte dieser wegen Windböen nicht stattfinden, dieses Mal steht die Coronapandemie dem Anlass im Weg. Ganz ohne etwas liessen die Narren die Fasnacht 2021 aber nicht ziehen. Dann, wenn eigentlich der Böögg angezündet würde, trafen sich vier Narren der Narrenzunft Honolulu für die eigentliche Schlusszeremonie, das Ablöschen der Fasnachtslaterne. Wichtiger Bestandteil: der Schlussvärs. Ein Besonderer in besonderen Zeiten. In diesem fasste der Ober der Narrenzunft, Peter Studer, noch einmal die Fasnacht 2021 zusammen, die ganz im Zeichen von Corona Stand. Der Värs begann wie folgt: