Solothurn Mehrfamilienhaus muss wegen Brand in einer Wohnung evakuiert werden In einer Wohnung in Solothurn kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Brand. Das Mehrfamilienhaus wurde kurzzeitig evakuiert, verletzt wurde niemand. Die betroffene Wohnung ist vorerst nicht bewohnbar. 18.03.2021, 12.00 Uhr

In dieser Wohnung brannte es in der Nacht. szr

Am Donnerstag gegen 3.20 Uhr ging bei der Alarmzentrale die Meldung über einen Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Zuchwilerstrasse 6 in Solothurn ein. Die umgehend aufgebotene Feuerwehr Solothurn konnte das Feuer rasch löschen. Die Polizei hat die Bewohner der Liegenschaft während der Löscharbeiten kurzzeitig evakuiert, wie es in einer Mitteilung heisst.