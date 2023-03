Solothurn: Mann verletzt, mehrere Schaufensterscheiben beschädigt

Bei der Schanzenstrasse in Solothurn wurde in der Nacht auf Sonntag ein Mann in eine Auseinandersetzung mit einer Gruppe von vier Männern verwickelt und durch Schläge verletzt. Bei der Kronengasse wurden mehrere Schaufensterscheiben beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Online-Redaktion 19.03.2023, 16.48 Uhr