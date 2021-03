Solothurn Männer dominieren weiterhin die Kandidaturlisten für den Gemeinderat - mit einer Ausnahme Die Parteipräsidenten der Stadt Solothurn erklären, was sie gegen dieses Ungleichgewicht machen und mutmassen woher es kommt. Judith Frei 04.03.2021, 05.00 Uhr

Der Anmeldeschluss für die Gemeinderatswahlen ist verstrichen, die Listen der Parteien liegt noch bis morgen, 5. März bei der Stadtkanzlei auf. Insgesamt 121 Kandidatinnen und Kandidaten wollen in die 30-köpfige Exekutive. Augenfällig ist, dass davon 77 Männer und 44 Frauen sind - nur 36 Prozent aller Kandidierenden sind weiblich. Damit sind es zumindest wieder gleich viele wie 2013. Bei den Wahlen vor vier Jahren waren es gar nur 27 Prozent.

Marguerite Misteli war 1973 unter den ersten vier Frauen, die in den Gemeinderat gewählt wurden zudem 1993 kandidierte sie gleichzeitig mit Kurt Fluri für das Stadtpräsidiumsamt. Letztes Jahr ist sie aus dem Gemeinderat getreten, da sie nach Biel zog. «Als grüne Nationalrätin lancierten wir in den 1990er-Jahren eine nationale und kantonale Volksinitiative, die eine 30 Prozent Quote für politische Gremien verlangte», erinnert sie sich. Beide Initiativen wurden damals abgelehnt. Dass heute immer noch relativ wenige Frauen kandidieren, erklärt sie sich dadurch, dass der Aufwand abschreckend wirke und dass noch heute Infrastrukturen fehlen, die Frauen mit Kindern entlasten. Hier seien auch die Männer gefordert. Männer sind es in vielen Parteien der Stadt Solothurn auch, die das Parteipräsidium inne haben.

«Unser Ziel ist es, eine 50 zu 50 Liste zu haben», erklärt Charlie Schmid, Präsident der FDP Stadt Solothurn. Für die diesjährige Liste wollten sie mindestens ein Frauenanteil von einem Drittel erreichen, dieser Wunsch platzte Ende letzten Jahres. Nachdem sich viele Frauen provisorisch auf die Liste setzen liessen, haben viele vor Jahresende die Kandidatur zurückgezogen. Nun sind unter den 28 Kandidierenden der FDP acht Frauen. «Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Männer spontaner für ein solches Amt zusagen und Frauen eher sich Gedanken machen, ob sie alles unter einen Hut bringen», sagt Schmid. Das Thema sei im Vorstand der Partei «dauerpräsent».

Bei der CVP sind es lediglich vier Frauen von insgesamt 18 Kandidierenden. «Es ist grundsätzlich schwierig Leute für diesen Knochenjob zu finden», sagt Gaudenz Oetterli, Co-Präsident der CVP Solothurn. Dieses Jahr haben sie 160 Leute angefragt, davon waren zwei Drittel Frauen. Der Wahlausschuss war auch mit Frauen besetzt, die schon im Gemeinderat sitzen. So hat man gehofft, dass andere Frauen es sich eher vorstellen können, auch zu kandidieren. Oetterli hat keine abschliessende Erklärung, woher die Schwierigkeit kommt, Frauen zu rekrutieren, aber er mutmasst, dass Frauen - egal bei welchem Familienmodell - zu Hause stärker belastet sind. «Ich habe auch das Gefühl, dass sich Frauen weniger zutrauen», so Oetterli.

Wieso es auf der GLP Liste vier Frauen und zehn Männer hat, darüber kann Claude Pahud, Wahlkampfleiter, nur spekulieren. «Vielleicht schreckt Frauen der Ton in der Politik ab», sagt er. Gleichzeitig sieht er, dass eine neue Generation von Politikerinnen und Politiker mit einem neuen Rollenverständnis heranwächst und er vermutet, dass dieses Problem mit der Zeit kleiner wird.

Die Grünen nehmen eine Vorreiter Rolle ein

Auf der anderen Seite des politischen Spektrums nehmen die Grünen eine Vorreiter ein: Auf ihrer Liste sind 67 Prozent Frauen. «Die Grünen haben sich seit der Gründung immer für eine volle Gleichstellung der Geschlechter eingesetzt. Gleichstellung ist für uns selbstverständlich», sagt Heinz Flück. Dadurch sei es auch nie schwierig gewesen, Frauen zu motivieren. «Die gelebte Gleichberechtigung gilt in allen Richtungen», sagt er weiter. Wenn also der Männeranteil unter ein Drittel fallen würde, dann sei Handlungsbedarf angezeigt.

Die SP hingegen hat auch Probleme Frauen zu rekrutieren. «Wir sind mit unserer Frauenquote von 38 Prozent nicht zufrieden», erklärt Vize-Co-Präsident Pierric Gärtner, der ad interim die Partei gemeinsam mit Annina Helmy leitet. Das Ziel sei es, dass in vier Jahren eine ausgeglichene Liste steht. Dafür haben sie eine Arbeitsgruppe aufgestellt, die sich diesem Thema annimmt und eine Strategie entwickelt. Dabei soll eruiert werden, ob es ein gesellschaftliches, strukturelles oder gar ein innerparteiliches Problem ist.

Doch am Ende wirkt die Wählerschaft ausgleichend: So wurden 2017 von den 33 kandidierenden Frauen 14 gewählt und von den 90 Männern lediglich 16. In der Legislaturperiode davor wurden gar 15 Frauen gewählt. Ausserdem: Bei den Anwärterinnen und Anwärter für das Stadtpräsidiums Amt stellen sich mit Stefanie Ingold (SP) und Laura Gantenbein (Grüne) zwei Frauen auf. Im bürgerlichen Lager stellt sich Markus Schüpbach (FDP) zur Verfügung.