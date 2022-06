Solothurn Lief vor 17 Jahren alles korrekt? Fehlendes Submissionsverfahren bei der Schulsozialarbeit bringt den Gemeinderat ins Grübeln Die Perspektive Grenchen-Solothurn stellte einen Antrag auf Tariferhöhung bei den Leistungen der Schulsozialarbeit. Dieser unbestrittene Antrag hat das Augenmerk auf die Vergabe des Auftrags vor 17 Jahren gelenkt und damit dem Solothurner Gemeinderat unerwartet viel Kopfzerbrechen bereitet. Judith Frei Jetzt kommentieren 22.06.2022, 16.00 Uhr

Die Perspektive ist für die Schulsozialarbeit in der Stadt Solothurn zuständig. Felix Schönberg (2018)

Dass es der Perspektive Region Grenchen-Solothurn finanziell in den letzten Jahren nicht gut gegangen ist, ist bekannt. Es erstaunt daher nicht, dass der Verein bei der Stadt Solothurn eine Tariferhöhung ihrer Leistungen im Bereich Schulsozialarbeit fordert.

Wie Domenika Senti, Leiterin Soziale Dienste, in ihrem Antrag an den Gemeinderat erklärte, hat die Stadt schon immer weniger für diese Dienstleistungen bezahlt als die umliegenden Gemeinden. Denn die Stadt habe eine Vorreiterrolle im Pilotprojekt übernommen, als vor 17 Jahren die Zusammenarbeit in diesem Bereich angefangen wurde, und hat so von Vergünstigungen profitiert.

«Sehr zufrieden mit den Leistungen»

Bis heute bezahlte die Stadt pro Jahr für die Leistungen 143'133 Franken, neu soll der Betrag 150'000 Franken sein. Der Bereich Schulsozialarbeit habe sich für die Perspektive in den letzten Jahren nicht gelohnt und der Verein habe diesen Aufgabenbereich querfinanzieren müssen, führt Senti weiter aus. Das soll nicht sein. «Wir sind mit den professionellen Leistungen sehr zufrieden», sagt Domenika Senti.

Betrachtet man die Ausgangslage, hätte das Geschäft ohne grosse Diskussionen durch den Gemeinderat gehen sollen. Doch die FDP hat genauer hingeschaut und dabei bemerkt, dass das Submissionsverfahren kein Thema im Geschäft ist. Eine Nachfrage vonseiten der Partei ergab, dass dieser Auftrag damals freihändig an die Perspektive vergeben wurde.

Das heisst, die Stadt hat direkt mit der Leistungserbringerin einen Vertrag abgeschlossen, ohne dass dieser öffentlich ausgeschrieben wurde. Ab einem gewissen Schwellenwert ist die öffentliche Hand verpflichtet, dies zu tun. Dieses Verfahren soll sicherstellen, dass alle Dienstleistende eine Offerte einreichen können und so das beste Angebot den Zuschlag erhält.

Braucht es so ein Verfahren überhaupt?

Ob beim vorliegenden Fall tatsächlich ein Submissionsverfahren nötig gewesen wäre, ist nicht auf den ersten Blick klar. Wenn dies der Fall gewesen wäre, muss der Leistungsauftrag bei der Perspektive gekündigt und neu ausgeschrieben werden.

Im Vorfeld des Gemeinderats hat Domenika Senti den Leiter Rechtsdienst Bau- und Justizdepartement Kanton Solothurn nach dessen Einschätzung gefragt. Gemäss seiner telefonischen Auskunft sind vorliegend die Voraussetzungen nicht erfüllt, dass ein Submissionsverfahren nötig gewesen wäre.

Möglicherweise gar kein Verfahren nötig

Und was bedeutet das jetzt für das vorliegende Geschäft? Darüber hat sich der Gemeinderat den Kopf zerbrochen.

Die Tariferhöhung war in allen Fraktionen unbestritten. Die Leistungen der Perspektive seien unschlagbar, sagte Barbara Feldges (FDP). Auch die Vorsitzende des Ausschusses für Soziales, Laura Gantenbein (Grüne), betonte, wie wichtig die Schulsozialarbeit für die Lehrer- und Schülerschaft sei.

Die Unsicherheit, ob man hier rechtlich korrekt gehandelt hatte, alarmierte die SP und die Grünen wenig. Man habe ja durch das Telefongespräch mit dem Kanton eine Zusicherung, dass ein solches Verfahren nicht nötig sei, erklärte Angela Petiti (SP). Man könne dem Antrag getrost so zustimmen.

Kritik von Mitte-rechts

Der FDP genügt diese Zusicherung nicht und schlägt Folgendes vor: Die Perspektive soll für ein Jahr die Tariferhöhung erhalten und in dieser Zeit soll überprüft werden, wie die rechtliche Situation betreffend Ausschreibung aussieht. Allenfalls müsse man den Leistungsvertrag künden und neu ausschreiben.

Die CVP/GLP-Fraktion will auch Klarheit. Sie schlägt vor, dass man der Tariferhöhung mit dem Vorbehalt zustimmt, dass der Kanton schriftlich bestätigt, dass ein solches Verfahren nicht nötig gewesen sei.

Matthias Anderegg (SP) warnte, dass diese Diskussion die Perspektive als fehlende Wertschätzung aufnehmen könne. Darauf meinte Jörg Aebischer (FDP):

«Es geht nicht darum, deren Leistungen kleinzumachen. Es ist aber fahrlässig, wenn wir als Aufsichtsorgan einen Vertrag auf vier Jahre abschliessen und nicht wissen, ob er rechtens ist.»

Der Antrag der CVP/GLP-Fraktion ist dann auch mit einer grossen Mehrheit angenommen worden.

