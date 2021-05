Solothurn Letztes Wort noch nicht gesprochen? Widerstand gegen die RBS-Pläne, auf einen mehrstöckigen Bahnhof zu verzichten Es ist noch nicht zu spät, noch einmal über die Bücher zu gehen. Davon ist der Verein Sovision Espace Solothurn überzeugt und rechnet vor, dass man ohne Mantelnutzung auf 12'000 Quadratmeter verzichtet. Fabio Vonarburg 06.05.2021, 05.00 Uhr

Der jetzige RBS-Bahnhof in Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Bis zu 16 Meter hoch dürfte das Gebäude werden, mit bis zu 3 Obergeschossen. Doch der RBS hat sich in Bezug zur geplanten Perronhalle auf der Südseite des Solothurner Bahnhofs für einen anderen Weg entschieden. Gegen Geschäftsräume und Wohnungen oberhalb der Gleise – obwohl die vorliegende Ortsplanungsrevision es erlauben würde. Stattdessen wird die Perronhalle eingeschossig und ist in erster Linie eines: ein Bahnhof.

Zwar hat das Verkehrsunternehmen einst eine mögliche Mantelnutzung verfolgt, kam letztlich aber gemäss eigener Aussage zum Schluss, dass die Nachteile überwiegen. «Insbesondere das Risiko eines zeitlichen Verzuges aufgrund der längeren Bauzeit oder möglicher Einsprachen gegen das Vorhaben kann der RBS nicht eingehen», teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Denn 2027 ist der neue RBS-Bahnhof in Bern fertig, ab dann muss auch der Solothurner Bahnhof für die längeren RBS-Züge gerüstet sein.

Die jetzigen Pläne des RBS sorgen teils für grosse Enttäuschung. Etwa bei Sovision Espace Solothurn, ein von Solothurner Unternehmen und Privatpersonen getragener Verein, der sich für die Förderung von wirtschaftlichen Interessen und von kreativen regionalen Projekten einsetzt.

«Wir bedauern diesen Entscheid sehr, wäre eine solche Lösung an bester Lage doch aus unserer Sicht das richtige Projekt, um unter Einbindung verschiedener Akteure die Attraktivität zu steigern und das Potenzial dieses Gebiets auszuschöpfen – in Bezug auf die steigende ÖV-Nutzung, auf Arbeits- und Weiterbildungsplätze an einem ÖV-Knotenpunkt, auf verdichtetes Bauen und so weiter», schrieb der Verein in einem Brief zuhanden des RBS, der dieser Zeitung vorliegt.

In Folge des Briefes kam es zu einem Gespräch zwischen dem Verein und dem RBS, wie André Naef, Präsident Sovision, berichtet. Diesen Austausch habe man sehr begrüsst. Naef betont: «Sovision versteht die Komplexität, das Risiko und den Zeitdruck des Projektes, ist aber nach wie vor der Meinung, dass man mit vereinten Kräften da noch was machen könnte.»

Denn es gehe um viel, ergänzt er: «Vielen Leuten ist nicht bewusst, um was für eine möglich bebaubare Fläche es sich da handelt. Wir sprechen von einem Baufeld von 20 Meter Breite und 200 Meter Länge mit einer Bruttofläche von 12'000 Quadratmetern. Das entspricht mehr als 1 ½ Fussballfelder und ist beispielsweise auch grösser als das Perron 1.»

FDP-Gemeinderat zeigt Unverständnis

Ebenfalls kritische Worte gibt es von Seiten des FDP-Gemeinderats Urs Unterlerchner. «Ich bin daran, mich mit anderen Gemeinderatskollegen auszutauschen, und wir werden schauen, ob tatsächlich das letzte Wort in dieser Angelegenheit gesprochen ist.»

Unterlerchner fährt fort:

«Für mich ist es völlig unverständlich, dass der Kanton, die Stadt und der RBS nicht wenigstens Vorbereitungsarbeiten vornehmen, dass man ein solches Projekt auch zu einem späteren Zeitpunkt noch umsetzen könnte.»

Sprich, dass die Realisierung von Obergeschossen, und damit von Geschäfts- oder Wohnräumen an zentraler Lage, auch nach der Fertigstellung der Perronhalle noch möglich wären. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass es kein Interesse von Seiten eines Investors gibt, an dieser attraktiven Lage in Solothurn zu bauen.»

Des Weiteren zeigt sich Unterlerchner hinsichtlich der Kommunikation enttäuscht. «Wir Gemeinderäte haben längere Zeit nichts mehr gehört in dieser Sache. Auch ist bis jetzt kein konkretes Projekt im Gemeinderat vorgestellt worden, obwohl im einzigen Dokument, welches dem Gemeinderat gesendet wurde, eine Mantelnutzung vorgesehen war.»