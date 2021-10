Leerwohnungsbestand in der Stadt Solothurn

Solothurn Leerwohnungsbestand in Solothurn: Wer suchet, der findet auch das Passende In der Stadt Solothurn hat es genügend Mietwohnungen – aber der Leerwohnungsbestand hält sich in Grenzen. Wolfgang Wagmann Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Am Landhausquai sind noch etliche Wohnungen zu haben. Fabio Vonarburg

Fast 10'000 Wohnungen zählt die Stadt Solothurn; Trend nur ganz langsam wachsend. Denn durch die Verzögerungen bei der Ortsplanungsrevision harren etliche grössere Überbauungsprojekte ihrer Umsetzung – darunter als grösster Brocken der stadteigene Weitblick. Trotzdem scheint die Stadt zumindest auf den zweiten Blick nicht unterversorgt mit Wohnraum zu sein: Denn zu den offiziell gemeldeten 116 leeren Wohnungen (vgl. Kästli) gesellen sich einige zusätzliche Wohnungen, wenn man gängige Onlineportale wie Comparis oder ImmoScout24 durchsucht. 138 waren es diese Woche auf Comparis, immerhin noch 133 an unserem gewählten Stichtag, dem 6. Oktober, auf der Konkurrenzplattform.

Dieser Leerwohnungsbestand um 1,5 Prozent des Gesamtbestandes schwankt täglich, so wurden zuletzt die ersten Wohnungen im Zuchwiler Riverside aufgeschaltet – der besseren Wahrnehmung halber jedoch unter der Suchtaste Solothurn. Nicht die einzige kleine Schummelei, denn oft werden auch Wohnungen als «zentrumsnah» angepriesen, die für Ortskundige klar an der Peripherie der allerdings flächenmässig bescheidenen Stadt Solothurn angesiedelt sind.

Fast 10'000 Wohnungen Stand Mitte September zählte die Stadt Solothurn laut der Einwohnerkontrolle 9902 Wohneinheiten. Ende 2019 waren es noch 9826 gewesen, netto hat also die Stadt binnen fast zwei Jahren 72 neue Wohnungen zusätzlich erhalten. Damals wurden von der städtischen Liegenschaftenverwaltung 118 Wohneinheiten als leerstehend gemeldet, jetzt waren es Mitte Jahr deren 116. Damit pendelt der offizielle Leerbestand in Solothurn um 1,20 Prozent, was etwas unter dem schweizerischen Durchschnitt von 1,54 Prozent liegt. Weit höher liegt der Leerwohnungsbestand aktuell im Kanton Solothurn, nämlich bei 3,15 Prozent, womit dieser landesweit eine eher unrühmliche Spitzenposition in Bezug auf leerstehende Wohnungen einnimmt. (ww)

Die Stadt selbst ist ein eher kleinerer Player

Immerhin auffallend ist die recht grosse Differenz zwischen dem offiziell von der Stadt erhobenen Leerwohnungsbestand und dem effektiven Angebot online. Markus Kauer, Liegenschaftenverwalter der Stadt, stützt sich auf Umfragen «bei allen grösseren Immobilienverwaltungen». Dass dabei Wohnungen von kleinen, privaten Einzelvermietern nicht berücksichtigt werden, liegt in der Natur der Sache. Zudem ist der Markt in diesem Bereich auch an flexibelsten – etliche solche Einheiten gehen «unter der Hand weg», werden also gar nie oder nur sehr kurz ausgeschrieben.

Dazu kommen laut Kauer weitere Gründe, warum Wohnungen nie in seiner offiziellen Statistik mit Stichtag am 1. Juni auftauchen: «Wohnungen, wo schon ein neuer Mieter auf den 1. Oktober feststeht, werden nicht erhoben.» Und auch Leerstände vor einem Umbau würden nicht in die Statistik einfliessen.

Die Stadt Solothurn selbst hält 208 eigene Mietwohnungen, ein Bestand, der also nur gut zwei Prozent des gesamten städtischen Angebots ausmacht. «Im Moment steht keine davon leer, aber es gab schon auch Zeiten, in denen wir inserieren mussten», so Kauer.

Sozialwohnungen im klassischen Sinn bietet die Stadt übrigens keine an, «aber rund ein Fünftel des Bestandes steht für Leute zur Verfügung, die sonst im normalen Wohnungsmarkt kaum etwas finden». Mit anderen Worten: Die Stadt offeriert keine Wohnungen zu «Dumpingpreisen» weit unter den marktüblichen Mietzinsen, sondern unterstützt sozial schwächer gestellte Wohnungssuchende direkt mit der im Fachjargon als Subjektfinanzierung bezeichneten Praxis.

Am meisten Freiraum gibt’s in der Weststadt

Nicht überraschend finden sich viele leere Wohnungen in der Weststadt: 39 haben wir am 6. Oktober auf der Plattform ImmoScout24in diesem Stadtteil gezählt. 25 Leerstände wies die Vorstadt auf, die sich aber meist ausserhalb des alten Vorstadtkerns befinden.

Eher überraschend hoch oder gut ist das Angebot in der Altstadt: Die 40 verfügbaren Wohnungen haben für alle möglichen Interessierten etwas auf Lager: Vom winzigen Studio mit gerade mal 30 Quadratmetern bis zum grosszügigen Loft findet sich alles – auch für jedes Portemonnaie. Tief in die Tasche greifen muss allerdings, wer sich die 2,5-Zimmer-Wohnung an der Hauptgasse mit einer exklusiven Dachterrasse anlachen möchte – 3180 Franken sind da pro Monat fällig. Apropos Preisniveau: Mit einem Durchschnittspreis von 1298 Franken pro ausgeschriebene Wohnung ist dieses in Solothurn noch human.

Eher schwerer tut man sich, wenn man weder in der Alt-, Vor- oder Weststadt wohnen möchte: Rings um die Altstadt und in den bevorzugten nördlichen und östlichen Stadtteilen wären nur gerade 29 Mietwohnungen zu haben. Dies liegt allerdings auch an der Bebauungsstruktur dieser Quartiere mit einem hohen Eigentumsanteil des dortigen Wohnraums.

Die Nachfrage ist da, aber …

Eindeutig am gesuchtesten und nachgefragtesten sind Wohnungen mit 3 bis 3,5 Zimmern – sie machen fast die Hälfte des gesamten Angebotes aus. Weg wie warme Weggli gehen offenbar auch neue Wohnungen: So weist die offizielle Statistik Mitte 2020 in Solothurn nur gerade zwei von 118 Einheiten als leerstehend aus, die innert der letzten zwei Jahre neu errichtet worden waren.

Dennoch gibt es auch in Solothurn Ladenhüter und sie werden von den Anbietern speziell bewirtschaftet: «Preisreduktion» leuchtet es grün auf Comparis bei gewissen Objekten auf und ein Vermieter lockt auch mit einem Grossverteiler-Gutschein von 500 Franken bei einem Mietvertragsabschluss. Auch Start-Mietenerlasse können gewährt werden.

Doch von einem Nachfrageschwund speziell in der Altstadt könne kaum die Rede sein, meint etwa Urs Rudolf, der mit seiner Solothurnischen Immobilienverwaltung SIV ein grosses Altstadt-Portfolio von umgebauten Liegenschaften hält. «Das Interesse an solchem Wohnraum ist nach wie vor gross.»

Oft törnen beim Wohnen im Stadtzentrum der Nachtlärm oder die ständige Suche nach einer Abstellgelegenheit für das Auto ab. So sind beispielsweise etliche Wohnungen am Landhausquai mit bester Aussicht zu haben. Wer allerdings in Solothurn etwas Ruhigeres, Grösseres im Grüngürtel der Stadt sucht, hat auch auf ImmoScout24 schlechte Karten: Am 6. Oktober waren auf Stadtboden gerade mal zwei Häuser zum Verkauf ausgeschrieben, zur Vermietung mittlerweile gar keins mehr. Und für die Villa Schürch unter der Westumfahrung muss man mehr als zwei Millionen hinblättern.