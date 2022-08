Premiere vertagt Kurze Vorbereitungszeit reichte nicht aus: Erste Solothurner Vereinsmesse wird ins Jahr 2023 verschoben Die Idee lebt weiter, braucht aber bis zur Umsetzung mehr Zeit. Die Initianten der ersten Solothurner Vereinsmesse verschieben die erstmalige Durchführung. Fabio Vonarburg 16.08.2022, 05.00 Uhr

Die erste Solothurner Vereinsmesse hätte Anfang September in der Rythalle stattfinden sollen. Bild: Wolfgang Wagmann (21. Februar 2019)

Viele Vereine haben mit Mitgliederschwund und/oder einer dürftig gefüllten Vereinskasse zu kämpfen. Um den Vereinen unter die Arme zu greifen, hatten einige Solothurnerinnen und Solothurner eine Idee: eine Vereinsmesse, die den Vereinen einmal im Jahr eine Plattform bietet. Damit wollen die Organisatoren etwas dem negativen Trend entgegensetzen und «das solothurnische Vereinsleben wieder aufblühen lassen».

Die erste Ausgabe der Vereinsmesse in Solothurn wäre am 2. und 3. September in der Rythalle geplant gewesen. Doch so weit kommt es nicht, wie die Organisatoren mitteilen. «Leider müssen wir die 1. Ausgabe der Vereinsmesse Solothurn auf das Jahr 2023 verschieben», schreiben sie. Die kurze Vorbereitungszeit habe schlussendlich nicht ausgereicht, um ein komplett neues Format aufzuziehen und genügend Reichweite zu generieren, um ausreichend Anmeldungen zu erhalten, begründen die Organisatoren den Entscheid.

Tatsächlich war die Zeit von Beginn an knapp kalkuliert, um etwas Neues auf die Beine zu stellen. Die erste Infoveranstaltung für Vereine fand im Mai statt.

Dies soll aber nicht das Ende der Idee eines neuen Events für Vereine sein, bevor er überhaupt jemals stattgefunden hat. «Wir nennen es bewusst eine Verschiebung und nicht eine Absage!», so das OK und ergänzt:

«In der nächsten Zeit werden die Konzepte überarbeitet, weitere Ideen gesammelt und ordentlich Lärm gemacht. Ihr hört auf jeden Fall wieder von uns!»