Solothurn Kurt Fluri im Fasnachtsinterview: «Ich bin die Zielscheibe und kann kein Narr sein» Im Interview spricht Stadtpräsident Kurt Fluri darüber, wie er überredet wurde, sich zu verkleiden und warum er froh ist, dass es dieses Jahr trotz Corona etwas Fasnacht in der Stadt Solothurn gab. Fabio Vonarburg 16.02.2021, 19.45 Uhr

Kurt Fluri 2013 am Drumm-Gugu-Lala-Pfiff. Für einmal hat er sich verkleidet.

Hansjörg Sahli

Sind Sie ein Narr?

Nein, das bin ich nicht. In der Fasnachtszeit sind die Behörden Objekt und nicht Subjekt. Historisch gesehen, haben dann die Narren die Gelegenheit, gegen die Obrigkeit zu schiessen. Darum mache ich nirgends in einer Gruppe mit, obwohl ich auch schon angefragt wurde. Ich bin die Zielscheibe und kann kein Narr sein.

Ist das auch der Grund, dass man sie nur auf wenigen Bildern verkleidet sieht und wenn, sie darauf nicht unbedingt glücklich aussehen?

Könnte sein (lacht). Ich bin höchstens am Drumm-Gugu-Lala-Pfiff verkleidet und wurde dazu beinahe genötigt. Das ist jeweils das Treffen der aktiven Narren am Fasnachtsmontag und als Stadtpräsident war ich jeweils der einzige Nicht-Aktive. Jahrelang wurde ich angerempelt, warum ich nicht verkleidet bin. Am Anfang sagte ich jeweils noch, bei euch allen bin ich in meiner zivilen Kluft eigentlich der einzige Verkleidete. Irgendwann wurde es mir zu mühsam und ich zog mir einen Fasnachtskittel über. Alle haben mich gelobt und waren zufrieden. Aber eben, eigentlich gehöre ich nicht in diese Rolle.

Waren Sie dann vor ihrer Zeit als Stadtpräsident aktiv an der Fasnacht?

Während ich in Bern und Basel studierte, bin ich nicht extra für die Fasnacht nach Solothurn gekommen. Richtig reaktiviert wurde ich mit meinen Kindern. Dann war ich jedes Jahr an der Chinderchesslete, wo ich mich jedoch auf das Fotografieren beschränkte und als die Kinder grösser wurden, gingen wir an die grosse Chesslete.

Dieses Jahr ist es wegen Corona eine spezielle Fasnacht. Mit dem närrischen Stadtrundgang Fart gibt es dennoch ein wenig Fasnacht in der Stadt. Waren Sie auch dort?

Am Sonntag haben wir und sämtliche Plätze angeschaut und einen grossen Teil der Schaufenster. Ich kann den Narren nur gratulieren. Für ihre Kreativität und den Mut, das Beste aus der Situation zu machen. Man hat keine Sekunde den Eindruck, dass sie den Kopf haben hängen lassen.

Bild von der Fart. Auf dem Dornacherplatz findet man die Fasnachtszunft Vorstadt. Tom Ulrich

Hat Solothurn einen guten Weg gefunden, um mit der diesjährigen Fasnacht umzugehen?

Ich habe den Eindruck. Wir hatten keine Ansammlungen wie etwa im Kanton Schwyz. Am Sonntag waren zwar viele an der Fart unterwegs, aber immer mit den nötigen Sicherheitsmassnahmen. Die Disziplin der Solothurnerinnen und Solothurner war hervorragend.

Dennoch, die Absage der normalen Fasnacht hat geschmerzt. Wie gross schätzen Sie die Bedeutung der Fasnacht für Solothurn ein?

Ich habe es immer gesagt, die Fasnacht ist ein Teil von unserer Kultur. Die Arbeit, die Fantasie und die Liebe, die alle Jahre hineingesteckt wird, ist unglaublich. Sei es in die Kostüme, in die Umzugswagen, in die Schnitzelbänke, in die Guggenmusiken. Alle geben sich Mühe, immer wieder etwas Neues zu bieten. Es ist ein Höhepunkt und darum bin ich froh, konnte dennoch einiges gemacht werden. Und auch dieses Jahr fehlte der Fasnachtsknall um 14.31 Uhr nicht, als der Umzug eigentlich hätte losgehen sollen.

Bei der nächsten Fasnacht verkörpern Sie nicht mehr die Obrigkeit. Ist damit ihre Zeit als Zielscheibe vorbei?

Ich gehe schon davon aus, dass ich dann nicht mehr interessant bin. Die sollen sich dann das neue Oberhaupt, um es neutral auszudrücken, zur Zielscheibe nehmen.

Wenn die Fasnacht beginnt, kommt es zur Schlüsselübergabe. Hier im Coronajahr 2021. Tom Ulrich Und an Hilari muss der Stadtpräsident jeden Spass mitmachen. 2020 wird ihm eine neue Frisur verpasst. Hanspeter Bärtschi 2019 gibts Säulirennen (hier zusammen mit v. l. Roger Saudan, Hansjörg Boll und Urs Unterlerchner.







Wolfgang Wagmann Kurt Fluri war auch schon Thema im grossen Fasnachtsumzug. Die Narrenzunft Honolulu machte 2017 den Stadtpräsidenten-Wahlkampf zwischen Franziska Roth (SP) und dem FDPler zum Sujet.



Oliver Menge Fasnacht 2004: Matthias Sauser hat bei der Infothek neben dem Chuchilade eine Zollstation für Leute aus Feldbrunnen eingerichtet, die 5 Franken zahlen müssen, wenn sie die Stadt betreten wollen, alle anderen sind gratis. Der Stadtpräsident zeigt seinen Ausweis und darf durch.

Oliver Menge Plausch 2005 mit Ehrengast Kurt Fluri.







Kaspar Haupt Hilari 2002: Auf dem Cheschtele-Muni wird der Kopf von Kurt Fluri montiert.

Oliver Menge Am Hilarivormittag ist der Stadtpräsident immer wieder zu Gast. Hier trifft er 2018 auf Ober Ober René Sunntiger.

Hanspeter Bärtschi

Hat Sie das jeweils geehrt, dass Sie eine solch prominente Rolle an den Schnitzelbänken und in den Fasnachtszeitungen einnahmen, oder wurde es Ihnen manchmal auch zu viel?

Zu viel wurde es mir nie. Viele sagen, wenn man nicht in den Schnitzelbänken und den Fasnachtszeitungen ist, dann fehlt etwas. Ich habe immer gewusst, dass ich nicht wegen meiner Person vorkomme, sondern wegen meines Amtes. Und es ist klar, da konnte ich machen, was ich wollte, sie fanden immer einen Vers, den sie über mich schreiben konnten. Aber ich hatte nie Angst. Es war immer fair. Man hat gelacht über mich, hat mich aber nicht lächerlich gemacht. Ich hatte nie einen Grund, wütend zu sein. Im Gegenteil: Ich habe alle Fasnachtszeitungen in meiner Zeit als Stadtpräsident aufbewahrt.

Zum Abschied hat die Fasnachtszeitung der Postheiri Ihnen einen Song gewidmet. Gemäss der Redaktion haben Sie Ihre Rührung kaum hinter der Maske verbergen können.

Ich habe das Lied unterdessen zwei-, dreimal mit meiner Familie gehört, jedes Mal war ich wieder gerührt. Ich habe zu Hause eine Fasnachtsecke mit allen Geschenken, die ich in den närrischen Zeiten erhalten habe. Dort bekommt die CD nun einen Ehrenplatz.