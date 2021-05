Solothurn Kurioser Fund: Wer hat den Löscheimer vor dem Feuerwehrmagazin deponiert? Vor dem Feuerwehrmagazin in Solothurn haben Unbekannte einen historischen Gegenstand abgeliefert: Einen Löscheimer. Die Feuerwehr will wissen, wer das war. Judith Frei 19.05.2021, 17.25 Uhr

Dieser Löscheimer wurde vor der Feuerwehr in Solothurn deponiert. Zvg

Boris Anderegg, Leiter Amt für Feuerwehr und Zivilschutz, staunte nicht schlecht, als er Ende Letzter Woche vor dem Feuerwehrmagazin ein kurioses Objekt fand. Dass es sich dabei um einen Löscheimer handelt, wusste Anderegg sofort. «Früher war jeder Haushalt verpflichtet, einen Löscheimer zu Hause zu haben», erklärt er. In diesem Ledereimer passen ungefähr 8 Liter Wasser, das aus der Aare geholt werden musste, denn Hydranten gab es noch keine. Mit Eimerketten konnte so ein Feuer in der Stadt gelöscht werden.