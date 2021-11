Solothurn Kunstsupermarkt in Solothurn: Ist das Kunst oder einfach nur Dekoration? Der Kunstsupermarkt in der Rothushalle lockt Personen aus der ganzen Schweiz an. Wir haben einige gefragt, was ihr Zugang zu Kunst ist. Judith Frei Jetzt kommentieren 16.11.2021, 05.00 Uhr

Peter Lukas Meier im Kunstsupermarkt Solothurn in der Rothushalle. Tom Ulrich

7800 Bilder von 128 Künstlerinnen und Künstlern auf 500 Quadratmetern - das ist der Kunstsupermarkt in Solothurn in der Rothushalle. Peter Lukas Meier hat dieses Konzept vor 22 Jahren von Deutschland an den Jurasüdfuss geholt. «Mich hat die Vielfalt der unterschiedlichen Stilrichtungen überzeugt und dass man Kunst zu einem vernünftigen Preis kaufen kann», erklärt er.



Obwohl es Kunstsupermarkt heisst, handelt es sich hierbei um eine kuratierte Gruppenausstellung. Die Kunstschaffenden müssen sich bewerben und mindestens 40 Originalwerke präsentieren können. Diese werden dann in verschiedenen Preiskategorien verkauft, 599 Franken ist die teuerste Kategorie.



«Mir gefällt auch nicht alles, was hier ausgestellt wird», meint Meier. Aber er hält nichts von einem exklusiven, elitären Kunstverständnis: «Jeder hat eine eigene Auffassung, was Kunst ist.» Für viele sei es Dekoration, die zu Hause aufgehängt wird. «Das ist eine Wesensart der Kunst. Wenn etwas dekorativ ist, schliesst es ja nicht aus, dass es sorgfältig gemacht wurde und ein eigenständiges Werk ist.»

Ausserdem spiele nicht nur die persönliche Wahrnehmung eine Rolle, sondern auch der Lauf der Zeit. Was als Kunst betrachtet wird, unterliege jeweils dem Zeitgeist. Dafür führt er den Zürcher Sprayer Naegeli als Beispiel auf. In den 1970er-Jahren habe man seine Strichfiguren – zwar zuerst dokumentiert – dann aber schleunigst wieder von den Wänden entfernt. Heute sei sein künstlerischer Wert unbestritten.

Meier will nicht nur die Auffassung von Kunst relativieren, sondern auch ein niederschwelliges Angebot für kunstinteressierte Menschen schaffen, die kaum den Weg in eine konventionelle Galerie finden. Denn dort werde oft Kunst ausgestellt, die weder erschwinglich noch einfach zugänglich sei.



Wir haben den Kunstsupermarkt besucht und Käuferinnen und Käufer gefragt, was ihr Zugang zur Kunst ist und was ihnen am Solothurner Angebot gefällt.

«Die Kunst inspiriert mich zu träumen»

Saskia Lubbers aus Eptingen (BL). Hanspeter Bärtschi

Saskia Lubbers aus Eptingen stöbert nicht zum ersten Mal im Kunstsupermarkt. Sie ist zum vierten Mal hier und versucht, einen Besuch wenn immer möglich einzurichten. Heute ist sie einfach zum Stöbern gekommen und hat einige Werke gefunden, die ihr gefallen. «Ich musste mich ein wenig zurückhalten, dass ich nicht noch mehr kaufe», meint sie lachend. Bis jetzt habe sie schon jedes Jahr etwas gekauft. Die Bilder, die sie heuer ausgewählt hat, passen gut zu einem Bild, das sie bei ihrem letzten Besuch gefunden hat. Sie will die Bilder alle im gleichen Raum aufhängen. Erst seit sie den Kunstsupermarkt kennt, hängen bei ihr Originale an der Wand.

Sie sei keine Kunstspezialistin. Ein Freund von ihr ist Künstler und habe ihr mal gesagt, dass es keine Rolle spiele, wie viel man über Kunst wisse, sondern dass es wichtig ist, dass die Kunst sie anspreche und glücklich mache. «Ich staune immer wieder, auf welche Ideen die Künstlerinnen und Künstler kommen», sagt sie und ergänzt: «Die Kunst inspiriert mich zu träumen.»

«Mir gefallen gegenständliche Bilder»

Hans Ulrich Rupp aus Bülach (ZH). Hanspeter Bärtschi

Hans Ulrich Rupp aus Bülach (ZH) ist frisch pensioniert und hat es jetzt zum ersten Mal in den Kunstsupermarkt geschafft, obwohl er schon seit längerer Zeit weiss, dass es ihn gibt. Er ist beeindruckt von der Vielfalt und ihm gefällt es, dass die Preise unter den Künstlern einheitlich sind. Dadurch werde das Finanzielle in den Hintergrund gerückt.

Ihm hat das Werk, welches er soeben gekauft hat, wegen der Farben angesprochen. «Mir gefallen gegenständliche Bilder», erklärt er. Es sei ein spontaner Kauf und er sei gespannt, was seine Frau davon hält. Es sei aber nicht die erste Kunst, die bei ihm zu Hause an den Wänden hängt. Seine Bilder zu Hause habe er aber nicht in einer Galerie gekauft, sondern auf Flohmärkten, im Internet oder geerbt.

Er komme aus einer kunstaffinen Familie, er selbst habe früher viel gezeichnet und sei nicht der Einzige in der Familie mit einer künstlerischen Ader. Mit vier Kindern und Beruf habe er dann aber immer weniger Kunst gemacht. Neuerdings habe er aber wieder mehr Zeit, meint er lachend.

«Mir gefallen spezielle und originelle Sujets»

Walter Schäuble und Ruth Kaiser aus Rafz (ZH). Hanspeter Bärtschi

Walter Schäuble und Ruth Kaiser aus Rafz (ZH) kommen immer mal wieder an den Kunstsupermarkt. Ob das nun das fünft oder sechste Mal sei, wissen sie gar nicht mehr so genau. Zum ersten Mal haben sie davon am Kunstmarkt Zofingen gehört. Im Vergleich zu einer normalen Ausstellung sei hier die Auswahl grösser und die Preise seien erschwinglich.



Sie verbinden die Ausflüge nach Solothurn jeweils mit einem Spaziergang durch die Stadt und ein obligater Stopp sei immer der Laden Heim-Art im Unteren Stalden, dort gebe es immer Dinge, die ihnen gefallen. Sie haben Freude an schönen Möbeln und achten auf stilvolle Einrichtung. Dieses Jahr haben sie gezielt ein Bild im Kunstsupermarkt für ihr Zuhause gesucht und auch etwas Passendes gefunden.



«Mir gefällt es, wenn es ein spezielles und originelles Sujet auf dem Bild hat, wie hier die Wäscheleine», erklärt Ruth Kaiser. Oder wenn mit aussergewöhnlichen Materialien gearbeitet werde. Sie haben hier auch schon ein Bild gekauft, das auf Buchseiten gemalt wurde, erinnert sie sich.

«Mir gefällt es gut, da es so ein fröhliches Bild ist»

Elisabeth Guggisberg aus Zäziwil (BE). Corinne Glanzmann

Elisabeth Guggisberg aus Zäziwil ist zum ersten Mal im Kunstsupermarkt. Ihr Nachbar hat ihr den Flyer für die Ausstellung gegeben, da er hier ausstellt. Sie habe die Gelegenheit genutzt, gleichzeitig eine Freundin in Solothurn zu besuchen. Eigentlich wollte sie sich einfach inspirieren lassen, da sie selber auch male, doch dann habe sie das Bild der farbigen Kuh gefunden, das sie nun nach Hause nehmen wird.

Das Bild, das sie ausgewählt hat, werde sie bei sich im Büro aufhängen. «Mir gefällt es gut, da es so ein fröhliches Bild ist», sagt sie. Sie sei Primarlehrerin und werde das Bild auch mit in den Unterricht nehmen. «Das Bild zeigt gut, dass es unterschiedliche Arten gibt, ein Tier zu malen.» Erst seit kurzem fühlt sie sich von diesem naiven Kunststil hingezogen, meint sie beinahe nachdenklich. Sie findet aber immer noch kaum den Zugang zu abstrakter Kunst.

Sie besuche oft Museen und Galerien, doch bis jetzt habe sie noch nie etwas in einer Galerie gekauft, da es ihr dort zu teuer sei.