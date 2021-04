Solothurn «Kunst ist überlebensnotwendig»: Sie stellt schon seit 20 Jahren in ihrer Galerie ArteSol aus Dieses Jahr feiert Monique Liechti das 20-Jahr-Jubiläum ihrer Galerie ArteSol. Sie erzählt, was Kunst für sie bedeutet und was sie antreibt Judith Frei 01.04.2021, 05.00 Uhr

Monique Liechti in ihrer Galerie ArteSol, wo sie mit Kunstschaffenden die nächste Ausstellung vorbereitet. Hanspeter Bärtschi

Die Sonne scheint, die Türe der Galerie ArteSol an der Hauptgasse steht offen, Stimmengewirr klingt nach draussen. Die Galeristin Monique Liechti ist dabei mit Künstlerinnen und einem Künstler, die Bilder für die kommende «Vernissage» zu hängen.

Barbara Lüthy, Verena Deppen und Robert Keusen werden ihre Landschaftsbilder unter dem Titel «Freiheit» ausstellen. «Das Aufhängen gehört auch zum Kunstwerk», erklärt Liechti: «Die Ausstellung muss kraftvoll und spannungsvoll sein.» Diese Arbeit macht sie gerne mit den Kunstschaffenden zusammen. «Es ist ein Geben und Nehmen. Beim Hängen muss man auch Kompromisse eingehen.» Das heisst beispielsweise, dann doch nicht alle Bilder ausstellen, die man geplant hat.

«Ich will, dass man in den Ausstellungsraum hereinkommt und gerade die Kraft spürt. So, wie man in einen Konzertsaal tritt, wo Musik gespielt wird.»

Monique Liechti stellt schon seit 20 Jahren in ihrer Galerie aus und kennt den Raum gut. «Mir gefällt dieser Ort sehr, mit dem kleinen Innenhof, der zum Verweilen einlädt», sagt sie.

Ihre erste Galerie hatte sie im Berner Jura, in Moutier-Perrefitte. Diese wurde dann von einem Solothurner gekauft. «Da habe ich mir gedacht: Wenn er nach Moutier kommt, gehe ich nach Solothurn», sagt sie und lacht herzhaft. So ist ArteSol entstanden: Kunst in Solothurn oder auch Kunst und Sonne.

«Mein Traum ist, dass die Kunst sich öffnet, demokratisiert wird»

Den Bezug zur Kunst hatte sie schon in ihrer Schulzeit. Damals wurde sie von den Farben regelrecht angezogen, der Umgang mit ihnen kam ihr natürlich. In ihren Wander- und Lehrjahren hat sie sich mit der Kunstgeschichte in Florenz und London auseinandergesetzt und sammelte noch für einige Jahre Erfahrungen in einem Atelier.

Die Arbeit als Galeristin hat sie interessiert, da sie die Auseinandersetzung mit der Kunst mit anderen teilen kann. Sie möchte so möglichst vielen Leuten den Zugang zur Kunst ermöglichen. «Kunst ist überlebensnotwendig. Sie ist eine Wohltat für den Menschen», ist sie überzeugt. Durch die Kunst würde man zur eigenen Mitte finden. «Mein Traum ist, dass die Kunst sich öffnet, demokratisiert wird und für alle zugänglich und alltäglich wird.»

«Bilder sprechen mit mir, sie berühren mich, geben mir Kraft»

Eine Galerie zu führen, brauche Ausdauer. Über die Jahre ist ihre Galerie nicht nur eine Plattform für Kunstschaffende aus Solothurn, sondern aus der ganzen Schweiz und dem Ausland geworden. «In diesem Raum stelle ich nicht nur Kunst aus. Es gab schon Tanz-Perfomance, Konzerte und andere performative Kunst», so Liechti. Sie arbeitete auch schon mit den Literaturtagen zusammen, so hat sie hier auch schon Lesungen abgehalten.

Die Arbeiten für ihre nächste Ausstellung geht jetzt weiter: «Bei einer Ausstellung ist es wunderbar, dass die weissen Wände mit einem anfangen zu sprechen», sagt sie: «Bilder sprechen mit mir, sie berühren mich, geben mir Kraft.» Die Zeit, als sie wegen der behördlichen Massnahmen schliessen musste – das waren insgesamt fünf Monate –, hat sie gut überstanden. «Man muss das Vertrauen haben, dass es gut kommt.» Jetzt ist sie aber sehr erleichtert, kann sie ab Ostersamstag wieder neue Bilder zeigen. «Wir machen keine ‹ponctuelle› Vernissage, aber wir freuen uns auf Besuch zwischen 11 Uhr und 17 Uhr.»