FragArt Altes Spital und Kreuzkultur über Kultur Shutdown

Solothurn «Ich hoffe, es kommt nicht wieder der Hammer»: Kulturveranstalter der Stadt Solothurn halten den Atem an Kommt es dieser Tage wieder zu einem «Kultur-Shutdown» wie letztes Jahr um diese Zeit? Die Kulturveranstalter von KreuzKultur, Frag-Art und Altem Spital erklären, wie sie mit der Situation umgehen. Judith Frei Jetzt kommentieren 27.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sergey Tanin trat diesen Frühling im Rahmen der Konzertreihe Frag-Art im Konzertsaal Solothurn auf. Michel Lüthi

«Wir haben seit Anfang der Pandemie gelernt, dynamisch zu arbeiten», sagt die Betriebsleiterin des Alten Spitals, Eva Gauch. Diese Arbeitsweise wird jetzt wieder auf die Probe gestellt. Das Programm für die kulturellen Anlässe im Alten Spital wurde zwar schon im Oktober gemacht, ob es dann auch so durchgeführt werden kann, weiss man nicht, viele Fragen sind noch offen.

Wird der Bundesrat wieder einen Lockdown verfügen wie vor einem Jahr? Kommen die Leute noch, wenn die Fallzahlen weiter explodieren? Hindert 2G die Besucher, an Events zu gehen? Ist es überhaupt noch verantwortungsvoll Veranstaltungen durchzuführen?

Das sind Fragen, die sich Eva Gauch momentan stellt. «Wir veranstalten nur kleinere Anlässe, das macht das Ganze einfacher, weil wir flexibler reagieren können.» Sie nimmt an, dass im Januar die Besucherzahlen zurückgehen werden, damit könne sie aber leben. Sie vermute einen solchen Rückgang, weil entweder die Leute ihre Kontakte reduzieren wollen oder weil sie wegen der neuen 2G-Regelung nicht mehr Zutritt haben.

Die Betriebsleiterin Eva Gauch über die heutige Situation. Hanspeter Bärtschi

Wenn immer möglich will sie die Veranstaltungen durchführen, nicht nur wegen des Publikums, sondern auch wegen der Kulturschaffenden. Gauch sagt aber auch:

«Wenn es wegen der epidemiologischen Lage nicht mehr angebracht ist, werden wir aber auf Veranstaltungen verzichten.»

Für gewisse Veranstaltungen haben sie noch gar keine Flyer gedruckt, damit nicht unnötige Kosten entstehen.

«Wir haben während der Pandemie bemerkt, dass die Open-Air-Veranstaltungen im Sommer gut laufen», führt Gauch aus. Daher gibt es beim Kulturprogramm möglicherweise auch nächstes Jahr keine Sommerpause. Dadurch entstehe neuer Spielraum, falls kommende Anlässe verschoben werden müssen.

Grosse Unsicherheit bei der Konzertreihe Frag-Art

Nicht nur Eva Gauch treiben diese Fragen um, sondern auch Franz Grimm von Frag-Art. Er veranstaltet Klassikkonzerte im Konzertsaal; einige Konzerte hat er seit Beginn der Pandemie schon zweimal verschieben müssen. «Es ist ein Druck hier, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht», sagt Grimm:

«Ich hoffe, es kommt nicht wieder der Hammer.»

Der Hammer wäre es, wenn es wieder zu einem Veranstaltungsverbot kommen würde.

Franz Grimm, Initiant von Frag-Art. Hanspeter Bärtschi

Er habe jetzt schon bemerkt, dass weniger Publikum kommt. Im Vorverkauf für sein gestriges Konzert hat er nicht halb so viele Tickets wie normalerweise verkauft. Rund 80 Tickets waren weg, normalerweise kommen bis zu 200 Menschen an sein Stephanstag-Konzert. «Uns trifft es hart», erklärt er niedergeschlagen. Finanziell werde es schwierig, wenn es so weitergeht.

«Wir haben Weltklassemusikerinnen und Musiker eingeladen. Ihnen abzusagen, würde sehr weh tun», sagt Grimm. Zwischen Februar und Juni hat er schon 17 Konzerte angesagt.

Guter Herbst bei KreuzKultur

Kaspar Rechsteiner organisiert Konzerte für KreuzKultur. Hanspeter Bärtschi

«Bei uns ist es diesen Herbst sehr gut gegangen», erklärt derweil Kaspar Rechsteiner. Er veranstaltet Anlässe für KreuzKultur. Seit der Bundesrat im Dezember strengere Massnahmen erlassen hat und sich die epidemiologische Lage weiter verschlechtert, kommen immer weniger Leute. «In der heutigen Situation ist sehr schwierig, Prognosen zu machen», sagt auch er. Was entscheidet der Bundesrat? Und wenn Konzerte und Partys erlaubt bleiben, wollen sich die Leute noch in einer grossen Gruppe treffen?

Rechsteiner sagt:

«Wir haben alle tanzbaren Veranstaltungen bis Ende Januar verschoben, auch die Neujahrsdisco fällt dieses Jahr aus.»

Er fügt lapidar an: «Wir sind es uns gewohnt, Anlässe zu verschieben.» Er würde es dennoch sehr begrüssen, wenn er in Zukunft mehr Vorlaufzeit hätte, um zu planen. Es sei absehbar gewesen, dass sich die Pandemie in der kalten Jahreszeit wieder verschlimmert. «Hätte man früher reagiert, dann wären wir jetzt nicht in dieser Lage», ist er überzeugt.

Finanziell stehe KreuzKultur nicht schlecht da, aber: «Wir sind dabei, unsere Reserven anzubrechen.» Obwohl sie versuchen, die Kosten möglich gering zu halten, haben sie immer noch Ausgaben, wie beispielsweise Druckkosten für Plakate und Flyer. Rechsteiner: «Es läppert sich zusammen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen