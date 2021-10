Kritik am Vorgehen der Stadt: Ortsplanungsrevision sorgt auch nebst fehlender Unterschrift für Diskussionen

Wieso gab es keine Einspracheverhandlungen? Diese Frage wirft der frühere SP-Gemeinde- und Kantonsrat Markus Schneider auf. Was die Stadt dazu sagt und was weiter kritisiert wird am Vorgehen der Stadt.