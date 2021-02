Solothurn Kein Tempo 30 auf der Grenchenstrasse: Regierungsrat weist Einsprache gegen Lärmsanierungsprojekt ab Regierungsrat weist die Einsprache des Verkehrsclubs Sektion Solothurn gegen das Lärmsanierungsprojekt ab. Damit wird auf der Grenchenstrasse die Höchstgeschwindigkeit nicht reduziert. Fabio Vonarburg 08.02.2021, 05.00 Uhr

Keine Temporeduktion auf der Grenchenstrasse in Solothurn. Symbolbild/KEYSTONE

Wird im Kanton Solothurn ein Lärmsanierungsprojekt öffentlich aufgelegt, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass die Solothurner Sektion des Verkehrsclubs Schweiz (VCS) dagegen Einsprache erhebt. Die erste solche Einsprache machte der VCS Solothurn 2012, viele weitere sind seither gefolgt. Darunter auch die Einsprache gegen das Lärmsanierungsprojekt Grenchenstrasse und Obere Steingrubenstrasse in der Stadt Solothurn. Der VCS Solothurn stört sich vor allem an einem: Bei Lärmsanierungsprojekten werde zu wenig eine Temporeduktion geprüft, hält die Sektion auf ihrer Website fest. Mit diesem Einwand ging der VCS Solothurn auch gegen das Lärmsanierungsprojekt an der Grenchenstrasse und der Oberen Steingrubenstrasse vor, wie im Regierungsratsbeschluss vom 19. Januar zu lesen ist.